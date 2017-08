Rable pe roţi

Starea parcului de ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţe Judeţean Suceava este jalnică. Majoritatea maşinilor sunt vechi, ruginite, uşile se închid cu dificultate sau nu se închid bine, iar numărul de kilometri parcurşi trece de 500.000. Unele ambulanţe au peste 600.000 de kilometri, iar ”veterana” parcului auto a ajuns la un milion de km parcurşi. Pentru comparaţie, în ţările occidentale ambulanţele se casează la 200.000 km. Comitetul Director al SAJ a hotărât, în această săptămână, să propună Ministerului Sănătăţii pentru casare patru dintre ambulanţele care au între 700.000 şi un milion de km parcurşi. ”Ar fi trebuit scoase de mult din uz pentru că nu mai corespund, trebuie foarte mulţi bani pentru reparaţii. Permanent avem probleme cu motoarele, cu cutiile de viteză, cu direcţia etc. Noi nu avem bani să le întreţinem pe cele de urgenţă. La maşinile de transport tip IVECO noi am hotărât, săptămâna asta, în Comitetul Director, ca patru să le scoatem din uz şi să le trimitem pentru casare la Ministerul Sănătăţii. Sincer vă spun că mi-e frică să nu cadă uşile pe drum şi să pierdem bolnavii”, a declarat, ieri, managerul SAJ, dr. Alexandru Lăzăreanu.

El a arătat că 75% din parcul auto este depăşit fizic şi moral, atât în ceea ce priveşte maşinile, cât şi aparatura şi echipamentele din dotare.

Nu de puţine ori, şoferii rămân cu ambulanţa-n drum

Ultimele ambulanţe au fost trimise de Ministerul Sănătăţii la SAJ Suceava în 2014, două maşini. Cea mai ”tânără” are deja 168.000 km şi face parte din dotarea substaţiei Vatra Dornei.

În tot judeţul, Serviciul de Ambulanţă dispune de 29 de maşini de urgenţă, dintre care două de tip C şi 27 de tip B. O ambulanţă de tip B a fost avariată, la începutul lunii martie, într-un accident provocat de un şofer imprudent, care nu i-a acordat prioritate, şi încă nu este reparată. De asemenea, SAJ mai are ”pe hârtie” 16 maşini de transport, în realitate doar ”vreo 6-7 poţi să le trimiţi undeva, în ţară”.

”Avem foarte multe solicitări de transport de la copii cu handicap sau persoane cu handicap care trebuie să meargă la tratament în diferite staţiuni şi trebuie să-i reprogramez, să fac fel de fel de jonglerii ca să pot să-i mulţumesc pe toţi oamenii. Ei au un bilet şi vor să ajungă acolo, dar copilul sau persoana respectivă trebuie să meargă pe targă. Cum să-i dau o maşină de asta să meargă până la Buziaş?!”, întreabă retoric managerul.

Unul dintre şoferii de pe ambulanţele de tip A, de transport, ambulanţierul Sorin Rusu, ne-a declarat că ”nu de puţine ori” s-a întâmplat să rămână cu maşina în drum şi ”mai întotdeauna” are un sentiment de nesiguranţă în deplasare. Având în vedere că se află la volanul unei ambulanţe care are peste 700.000 km parcurşi, chiar dacă viteza cu care circulă este de 60-70 km/oră, nu se simte tocmai confortabil, mai ales pe distanţe lungi.

Un medic la Ambulanţă lucrează peste 300 de ore pe lună, faţă de 154 de ore, cât ar fi normal

Pentru a face faţă solicitărilor, managerul Alexandru Lăzăreanu afirmă că Suceava are nevoie de încă cel puţin 10 ambulanţe de urgenţă şi măcar 6, dacă nu 7-8, ambulanţe de transport. ”În trei substaţii am maşini mai bunicele, adică la 600.000 de km parcurşi”, a afirmat el.

La problemele de dotare se adaugă şi lipsa acută de personal, mai ales medici. Dr. Lăzăreanu a subliniat că medicii de la Ambulanţă fac în jur de 150-200 de ore de gardă pe lună, în afară de norma de bază, ceea ce face ca un medic să ajungă la peste 300 de ore lucrate pe lună.

”Un medic ar trebui să lucreze 150-154 de ore pe lună. Când nu eram manager, am avut luni în care am lucrat 340 de ore, deci 200 de ore în plus. Este adevărat că sunt plătiţi, dar oamenii sunt terminaţi”, a precizat şeful SAJ.

La staţia Suceava, garda este asigurată de opt medici din Suceava şi doi de la Rădăuţi, pe cele trei linii de gardă: două pe maşini de tip C, 24 de ore din 24 şi una la Dispeceratul integrat, la ISU. Pentru ca între două ture de 24 de ore personalul să aibă măcar 12 ore libere, efectuează gărzi atât managerul, cât şi directorul medical. ”Aş avea nevoie de şase medici pe zi şi ei sunt zece de toţi. Am cerut 20 de posturi de medici şi 59 de posturi de ambulanţieri. Vom vedea”, mai spune lipsit de orice speranţă directorul SAJ Suceava.