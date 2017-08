Incredibil

”Marea asfaltare” a 10 km din drumul naţional 17 B, de pe Valea Bistriţei, pe raza localităţii Crucea, se opreşte după 4 km deoarece constructorii nu mai au materie primă pentru a continua lucrările. Ieri, drumarii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi mai aveau circa 500 de tone de mixtură asfaltică, iar achiziţia pentru cantitatea necesară pentru a finaliza turnarea covorului asfaltic pe tot tronsonul de 10 km, până la intersecţia cu Transrarăul, nu a fost încheiată.

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a confirmat, ieri, că DRDP Iaşi ”are o problemă cu aprovizionarea”, dar a dat asigurări că, până în data de 15 septembrie a.c., lucrarea va fi finalizată. ”Se vor face cei 10 km de drum, aşa cum am stabilit, până în data de 15 septembrie 2017. Am discutat cu domnul Laicu (n.r. directorul DRDI Iaşi), care mi-a spus că are o problemă cu aprovizionarea, dar se va rezolva”, a declarat, ieri, prefectul de Suceava.

„Uite groapa, bat-o vina/ Am venit să-mi rup maşina/ în frumoasa Bucovina”

Primarul de Crucea, Dorin Rusu, a afirmat că singurul comentariu pe care îl face în legătură cu asfaltarea DN 17 B este că ”lucrările sunt de foarte bună calitate şi ritmul de lucru extraordinar” şi şi-a exprimat speranţa că termenul de finalizare va fi respectat.

Asfaltarea tronsonului de 10 km pe unul dintre cele mai distruse drumuri naţionale de pe raza judeţului Suceava a început în data de 22 august a.c.. Porţiunea care se reabilitează este din centrul comunei Crucea (zona Peco) şi până la Chiril, în zona Arama.

Investiţia este făcută de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, după ce, la începutul lunii mai a.c., aproximativ 180 de persoane au protestat pe DN 17B solicitând reabilitarea şi modernizarea cât mai urgentă a acestui drum. Protestatarii, aflaţi în maşini, au circulat timp de două ore între localităţile Chiril şi Crucea, pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de starea deplorabilă în care se afla acest drum pe anumite porţiuni. Pe pancartele cu care au venit la protest le-au transmis guvernanţilor mesaje precum ”Valea Bistriţei = Valea Plângerii” sau „Uite groapa, bat-o vina/ Am venit să-mi rup maşina/ în frumoasa Bucovina - DN 17 B”.