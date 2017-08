În ciuda economiilor crâncene

Serviciul de Ambulanţă Judeţean(SAJ) Suceava nu mai are, de luna viitoare, bani de combustibil, ajungând astfel în situaţia să nu mai răspundă la solicitări. Managerul SAJ, dr. Alexandru Lăzăreanu, ne-a declarat, ieri, că deşi instituţia a redus drastic cheltuielile, banii de combustibil pentru ambulanţe acoperă mai puţin de două săptămâni.

”În luna septembrie, dacă nu se face rectificare bugetară foarte repede, suntem nevoiţi să închidem pentru că bani pentru combustibil nu mai avem. Mai avem pentru septembrie 40.000 de lei, or nouă ne trebuie lunar 120.000 de lei pentru combustibil. Transferăm de la un capitol bugetar la altul, am redus cheltuielile pentru pregătirea profesională, pentru deplasări, pentru orice. A fost şedinţa de la Eforie Nord şi nu a mers nimeni de la SAJ Suceava, au fost doar sindicatele pentru că am hotărât ca toţi banii să-i băgăm în reparaţii şi combustibil, ca să satisfacem cât de cât necesităţile populaţiei privind serviciile de urgenţă”, a declarat dr. Lăzăreanu.

El a spus că, zilnic, Serviciul Judeţean de Ambulanţă primeşte în jur de 180-190 de solicitări şi, chiar dacă o bună parte dintre acestea se dovedesc a fi abuzive, nereprezentând urgenţe reale, trebuie onorate pentru că fără să ajungă la solicitant, personalul medical de la SAJ nu poate da un verdict în privinţa oportunităţii apelului.

”Am ajuns la fundul sacului. Fundul fundului”

”Din păcate, legislaţia îi favorizează pe cei care abuzează de servicii. De multe ori facem curse gen taxi, dar nu poţi să nu onorezi solicitarea de la 112 pentru că nu ştii ce se află la celălalt capăt al firului. Câteodată sunt cazuri adevărate şi grave, dar de foarte multe ori, deşi spun că sunt grave, găseşti fie unul beat, fie nu are cu ce veni până în oraş şi spune că îl doare în piept şi cheamă ambulanţa. Lumea ar trebui să fie conştientă că banii sunt puţini şi noi asigurăm servicii pentru cei care sunt realmente bolnavi”, a arătat şeful SAJ Suceava.

El a spus că nu le poate cere ambulanţierilor ”să vină cu motorină de acasă, ca să meargă în curse” şi că, în aceste condiţii, de lipsuri financiare, se gândeşte tot mai des să renunţe la conducerea SAJ. ”Mare lucru să ne ajungă banii măcar pentru jumătate de lună. Am ajuns la fundul sacului. Fundul fundului”, a afirmat doctorul Lăzăreanu, menţionând că ”tot mai des îmi vine ideea să mă duc înapoi pe maşină, să renunţ la activitatea managerială pentru că n-ai cum să faci activitate managerială în condiţiile astea”. ”De ce să mă consum şi să-mi stric sănătatea, dacă văd că nu pot realiza nimic?”, a mai spus el.