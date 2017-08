Fără lege

Circulaţia pe drumurile publice la volanul unor autovehicule, fără a deţine un permis de conducere valabil, pare pentru unii un lucru posibil şi fără riscuri. Cei care au încercat însă acest mod de a fenta legea şi au fost prinşi în trafic în această ipostază s-au ales cu dosare penale.

Printre cazurile depistate de poliţişti în aceste ultime zile se numără şi cel al unui bărbat de 42 de ani din Gura Humorului. Luni după-amiază, în jurul orei 16.00, Mihai Z. a fost oprit în trafic la volanul unui autoturism pe DN 17, de către un echipaj al Serviciului Rutier Suceava. În timpul verificării documentelor, bărbatul a declarat că are permisul de conducere acasă, poliţiştii începând verificarea acestuia în baza de date. Cu această ocazie s-a constatat că permisul de conducere al celui aflat la volan este anulat din anul 2012, pe numele lui fiind întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere. În aceeaşi seară, în jurul orei 23.00, o patrulă din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Marginea care acţiona pe un drum judeţean din comuna Satu Mare a oprit un autoturism marca BMW, condus de Marcel G., un tânăr de 22 de ani din localitate. Acesta le-a spus poliţiştilor că nu are asupra sa actele personale, ci doar pe cele ale autoturismului. În urma verificărilor făcute în baza de date, s-a constatat că Marcel G. nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie auto şi că autoturismul pe care îl conduce i-a fost încredinţat de proprietarul acestuia, un tânăr de 26 de ani. De asemenea, s-a constatat faptul că autoturismul condus are ITP-ul expirat din data de 23 martie 2016, precum şi RCA-ul expirat, fapt pentru care tânărul a fost sancţionat contravenţional. Pe numele tânărului de 22 de ani a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar faţă de proprietarul maşinii un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere.