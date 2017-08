Măsuri

Medicii specialişti din secţiile Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava au timpi precişi de răspuns la solicitările făcute de medicii din UPU pentru pacienţii care ajung aici. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat că, împreună cu reprezentanţii UPU, cu membrii Comitetului Director şi cu coordonatorul Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Medicale, a decis, ieri, să fie respectat cu stricteţe timpul de răspuns al medicilor din secţii, respectiv 10 minute în cazul urgenţelor majore şi 60 de minute în cazul pacienţilor stabili sau stabilizaţi.

Decizia de ieri prevede şi faptul că toate solicitările din UPU către medicii din secţii trebuie făcute de medicii urgentişti, iar medicul urgentist are obligaţia de a consemna în fişa de urgenţă atât ora solicitării, cât şi ora sosirii medicului solicitat.

O altă măsură se referă la faptul că medicii şefi ai celor 25 de secţii care au organizate linii de gardă vor fi, prin rotaţie, coordonatori ai tuturor liniilor de gardă de la nivelul spitalului, în intervalul orar 15.00-08.00.

“Şefii secţiilor care au linii de gardă vor fi coordonatorii ai tuturor liniilor de gardă din ziua respectivă, la nivelul spitalului. Avem 25 de şefi de secţie, în 25 de zile, fiecare, pe rând, va fi coordonator al gărzii, în una din aceste zile. Regula în România este ca medicul de gardă din chirurgie să fie coordonator al gărzii, însă se întâmplă că un medic e mai tânăr sau unul nu are abilitatea de a coordona, în timp ce un şef de secţie are şi competenţa profesională şi autoritatea morală, are toate argumentele de a coordona o gardă”, a explicat Vasile Rîmbu această decizie.

Managerul spitalului a spus că, în cursul nopţii de joi spre vineri, a efectuat o verificare a activităţii medicilor de gardă în UPU şi a constatat că timpii de răspuns ai medicilor de gardă din secţii la solicitările din UPU s-au încadrat între 3 şi 10 minute.

Investigaţiile imagistice se vor efectua majoritar în UPU pentru pacienţii care vin aici

În schimb, în zilele de weekend şi în zilele de sărbători legale, când sunt mai puţini medici urgentişti şi cel puţin la fel de mulţi pacienţi, cei care se prezintă în Unitatea de Primiri Urgenţe se pot confrunta cu timpi de aşteptare mai mari pentru că toate cazurile se preiau în ordinea urgenţei.

Sâmbătă, de exemplu, în UPU a fost foarte aglomerat, fiind înregistrate aproximativ 300 de prezentări.

Tot pentru reducerea timpilor de aşteptare în UPU, conducerea spitalului a mai stabilit ca toate investigaţiile radiologice pentru pacienţii care vin la UPU să fie efectuate cu aparatura din dotarea acestei secţii, cu excepţia investigaţiilor radiologice pentru cazurile complexe, care vor fi realizate în laboratorul de radiologie.

UPU Suceava dispune de un computer tomograf performant şi de alte aparate de imagistică medicală, ce permit efectuarea investigaţiilor radiologice.

Managerul Vasile Rîmbu a subliniat că pentru cazurile complexe aceste investigaţii vor fi realizate în laboratorul de radiologie al spitalului, iar personalul medical din laborator va avea obligaţia de a înscrie pe documentele medicale ora solicitării investigaţiei şi ora emiterii răspunsului.

“E o realitate că se aşteaptă în UPU uneori, dar se aşteaptă motivat, pentru că sunt timpi care trebuie parcurşi cu analizele medicale şi cu investigaţiile de orice gen. Pentru a scurta aceşti timpi, am decis ca toate investigaţiile radiologice, CT, radiologia clasică, să se facă acolo, cu tot ce avem dotare în UPU. Să nu mai coboare nici un caz, cu excepţia celor foarte complexe, în laboratorul de radiologie”, a mai spus Rîmbu.