Situaţii aberante

Două sindicate - Federaţia Salariaţilor din Administraţia Publică Centrală şi Locală din România ”Columna” şi Sindicatul Pro AS Suceava, afiliat la federaţia amintită – au formulat plângeri prealabile împotriva hotărârii Consiliului Judeţean nr.146/28 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava. Sindicaliştii solicită revocarea acestei hotărâri şi emiterea unei noi hotărâri, care să remedieze unele ”disfuncţionalităţi salariale”.

În plângerea formulată de Sindicatul Pro AS se arată că din analiza grilei de salarizare din anexa HCJ nr. 146/2017 reiese că pentru funcţia publică de şef serviciu există trei salarii de bază diferite, că pentru funcţia publică de şef de birou sunt două salarii diferite, că un auditor superior are salariul de bază mai mic decât un consilier superior, deşi aceasta ar contraveni legii, că un referent de specialitate principal cu studii SSD ia mai puţini bani faţă de unul cu studii medii, că un muncitor necalificat are salariu mai mare decât unul calificat etc.

Salariul muncitorului necalificat este cu 174 de lei mai mare faţă de cel al unui consilier/expert asistent cu studii superioare de lungă durată, care câştigă doar 1.812 lei

Salariaţii nemulţumiţi dau şi câteva exemple concrete, cum ar fi că un muncitor necalificat are un salariu de bază de 1.986 de lei, mai mare decât salariile funcţiilor ierarhic superioare de administrator I, referent cu studii medii IA şi consilier juridic debutant. Salariul muncitorului necalificat este cu 174 de lei mai mare faţă de cel pentru consilier/expert asistent cu studii superioare de lungă durată, care câştigă doar 1.812 lei.

Comparând grila de salarizare pentru aparatul propriu al CJ şi cea pentru angajaţii de la Protecţia Copilului, reiese că femeia de serviciu de la CJ are un salariu de bază de 1.610 lei, mai mare decât al unui consilier sau inspector debutant, de 1.595 de lei, de la DGASPC. Un şofer de la CJ are salariul de bază cu 1.000 de lei mai mare decât inspectorul sau consilierul debutant de la DGASPC.

”Având în vedere că salariul de bază pentru un post care necesită studii de 8 clase este mai mare faţă de cel aferent unui post care necesită studii superioare, dovadă a faptului că ierarhizarea este practic inexistentă, singura soluţie viabilă şi legală este revocarea HCJ nr.146/28 iulie 2017 şi aprobarea unei noi grile de salarizare pentru întreg personalul din familia administraţie publică angajat la DGASPC Suceava, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în plângere.

Documentul a fost prezentat succint, ieri, în şedinţa CJ, de preşedintele Gheorghe Flutur, cu singurul comentariu că aşteaptă ”cu îngrijorare” rectificarea bugetară pentru corecţiile salariale, cu menţiunea că are informaţii că aceasta ar avea loc abia în luna decembrie.