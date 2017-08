La Fălticeni

Trupa de teatru „Ghioceii” din Republica Moldova a câştigat trofeul celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Gr. V. Birlic”, desfăşurat la Fălticeni, în perioada 21-27 august. Timp de şapte zile, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” teatre cunoscute din ţară şi nouă trupe participante în concurs au jucat 19 piese de teatru, au fost prezentate de regizori sau actori din rolurile principale patru filme româneşti în cadrul Cinematecii de noapte şi au fost lansate patru cărţi: “Reconstituiri cu Ileana Popovici” (Autor: Radmila Popovici), “Carmen Stănescu - Dintr-un secol în altul, pe scenă” (Autor: Ion Moldovan), “Bucuria credinţei” şi “Bucuria însingurării” (Autor: pr. Constantin Necula).

În fiecare zi au avut loc întâlniri de suflet cu nume mari ale scenei româneşti, cum ar fi Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Claudiu Bleonţ, Bogdan Stanoevici, Dan Tudor, Ileana Popovici, regizorul Vlad Rădescu, dar şi cu preotul Constantin Necula. Timp de şapte zile, membrii trupelor de teatru participante în concurs au avut ocazia să se perfecţioneze în meseria de actor în cadrul workshopurilor organizate de studenţii şi absolvenţii UNATC Vlad Basarabescu, Victor Ţăpeanu, Maria Fluieraşu, Serin Jema, Frederic Negrescu, Cristi Constantinescu, Teodor Ivan, Ana Maria Fasolă şi Roxana Neagu. Toţi cei care au păşit pragul foaierului Centrului Cultural “Grigore Vasiliu Birlic” au avut ocazia să vadă o expoziţie de fotografie unicat, “Descoperă Arhiva Fotografică AGERPRES”, cu imagini care reflectă viaţa politică, cultural-artistică, socială şi sportivă a ţării în cei 90 de ani de existenţă a cunoscutei agenţii de presă.

“Eusebiu Ştefănescu – Scurtă despărţire”

Vineri seara, după câteva zile pline de evenimente culturale, în cadrul unui fascinant spectacol de gală au fost desemnaţi câştigătorii ediţiei de anul acesta. Seara specială a început cu un concert susţinut de o prietenă a Fălticenilor şi a evenimentelor pe care Asociaţia Fălticeni Cultural le organizează. Cunoscuta solistă de muzică folk Maria Gheorghiu a prezentat spectacolul „Eusebiu Ştefănescu – Scurtă despărţire”, în memoria marelui artist. Un alt moment emoţionant a fost evoluţia trupei Tandem, care a ridicat sala în picioare cu mai multe cântece cu un profund caracter patriotic.

Concurs cu trupe de teatru foarte bine pregătite

Deciziile juriului (prezidat de regizorul şi actorul Vlad Rădescu şi având ca membri pe actriţa Ileana Popovici, regizorul Gheorghe Balint, coregrafa Lorette Enache, scriitoarea şi actriţa Radmila Popovici) nu au fost uşor de luat pentru că s-a muncit foarte mult, toate cele nouă trupe înscrise în concurs având o evoluţie foarte bună, deliberarea fiind făcută prin comparaţia unor mici amănunte legate de punerea în scenă, corectitudinea limbajului folosit, decoruri etc.

Regizorul Vlad Rădescu, preşedintele juriului, a spus: “Festivalul a căpătat concreteţe, a căpătat strălucire, reprezintă un eveniment important în calendarul anual al oraşului. L-aş vedea dezvoltat, l-aş vedea mai amplu, cu sprijinul autorităţilor locale în primul rând. În ceea ce priveşte numărul de trupe, m-aş bucura să văd şi mai multe trupe, nu numai din România şi Moldova. Îi felicit pe coordonatori, profesori, psihologi pentru abordările repertoriale îndrăzneţe, pentru efortul pe care l-au depus pentru a vă învăţa, pentru a vă apropia pe voi de arta teatrului, de arta spectacolului şi poate unii dintre voi veţi face această meserie în final, ceea ce m-ar bucura foarte mult şi mi-ar plăcea ca peste câţiva ani să vă spun colega”.

Actriţa Ileana Popovici a precizat, la rândul său: “Ce se întâmplă la Fălticeni este un eveniment unic. În România mai sunt astfel de evenimente, dar nu atât de emoţionante cum este cel de la Fălticeni, cu recitaluri ale copiilor mai mici, atmosferă, copii talentaţi, trupe extraordinar de bine pregătite, comparabile cu cele ale absolvenţilor de la actorie. Dacă nu o să deveniţi toţi mari actori, sigur veţi fi un public avizat, iubitor de teatru, de artă, de frumos. Nu este deloc simplu ca acest festival să meargă mai departe şi îl felicit pe părintele Liviu Mihăilă pentru că susţine Trupa <Birlic>, foarte apreciată în toate festivalurile de teatru, şi organizează acest festival căutând susţinere în mediul privat, dar şi la Ministerul Culturii”.

Festivalul “Birlic”, inclus în calendarul Centenarului

Juriul a fost nevoit să aleagă cea mai bună trupă de teatru din cele nouă participante în concurs: Teatrul – Studio “InVers” – Chişinău (Republica Moldova), “Gong cARTe” - Râmnicu Sărat, “Teen Act” – Piatra Neamţ, “Katharsis” – Galaţi, “Prometeu” – Paşcani, “Luminătorul” – Focşani, “Difainii” – Iaşi, “Colb” – Sebeş, “Ghioceii” – Mingir (Republica Moldova), căreia i-a revenit trofeul festivalului.

Preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural, organizatorul evenimentului, a precizat că festivalul este închinat marelui actor de comedie născut la Fălticeni, Grigore Vasiliu Birlic, ediţia 2017 fiind dedicată maestrului Eusebiu Ştefănescu.

“Trebuie să recunosc că fără sponsorul principal Kaufland România, care a suportat mai bine de jumătate din cheltuieli, sponsorii principali gold şi ceilalţi sponsori şi fără sprijinul Ministerului Culturii nu am fi putut face această ediţie a festivalului. Trebuie să mulţumesc, deşi o să vă uimesc, Consiliului Local Fălticeni pentru că ne-a permis, timp de o săptămână, să putem juca gratuit teatru în sala aceasta. Ne propunem ca anul viitor să fim parteneri concreţi, aşa cum a fost Ministerul Culturii, a fost Consiliul Judeţean şi ceilalţi sponsori, şi cred că acest lucru se va realiza pentru că am smuls şi o promisiune de la conducerea Consiliului Judeţean şi vom fi prinşi în programul Centenarului. Marea Unire va avea şi la Fălticeni manifestări, în capitala culturală a judeţului Suceava. Pentru ediţia din acest an, premiile în bani ale câştigătorilor sunt asigurate de Optik Tataru, premiile în produse de Alevia, iar florile de Florăria Ioana-Felicia Maftei”, a precizat preotul Liviu Mihăilă.

Câştigătorii ediţiei a VII-a a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Gr.V. Birlic”

Secţiunea poezie, 3-12 ani

Menţiune specială celei mai tinere participante la această secţiune, Ilaria Corbu, 3 ani.

Premiul III - Ştefan Cepoi, 7 ani, Forăşti

Premiul II - Silvia Antonoaia,7 ani, Forăşti

Premiul I - Marta Constandache, 9 ani, Fălticeni

Marele Premiu - Iustin Marc, 8 ani, Piatra Neamţ

Secţiunea Monolog, 3-12 ani

Premiul III - Teodora Stoian, 10 ani, Focşani

Premiul II - Costin Ţurcanu, 8 ani, Ruseni

Premiul I - Adela Şulea, 8 ani, Suceava

Marele Premiu - Ilinca Tapalagă, 9 ani, Piatra Neamţ

Secţiunea poezie, 12-25 de ani

Menţiune specială - Nina Corina Luchianţeva, 21 de ani, Republica Moldova

Premiul III - Vlad Ropot, 22 de ani, Republica Moldova

Premiul II - Teodor Gheorghieşi, 13 ani, Piatra Neamţ

Premiul I – Victor Cotovanu, 18 ani, Republica Moldova

Marele Premiu - Marin Lupanciuc, 19 ani, R. Moldova

Secţiunea Monolog, 12-25 de ani

Menţiune Specială - Octavian Afrăsinei, 20 ani, Piatra Neamţ, şi Vlăduţ Chinţoiu, 13 ani, Râmnicu Sărat

Premiul III - Luciana Craioveanu, 20 ani, Iaşi

Premiul II - Teodora Sava, 15 ani, Piatra Neamţ

Premiul I - Alexandru Zaharia, 18 ani, Mangalia

Marele Premiu - Claudiu Ladan, 18 ani, Piatra Neamţ, şi Marin Lupanciuc, R. Moldova

Cel mai bun actor în rol secundar: Alexandru Călin Tăzlăoanu (Katharsis Galaţi), pentru rolul primarului din piesa „Revizorul”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ana Maria Gâţă (Katharsis Galaţi), pentru rolul din piesa „Revizorul”, şi Oana Rotaru (Colb Sebeş), pentru rolul Miţa Baston din piesa „Exerciţiu Caragiale”

Cel mai bun actor în rol principal:Vladislav Ropot (Ghioceii, R. Moldova), pentru rolul Sărsăilă din spectacolul „Dănilă Prepleac”, Claudiu Ladan (Teen Act, Piatra Neamţ) pentru rolul din piesa „Almost, Maine” de John Cariani, Robert Deac (Prometeu Paşcani), pentru rolul Smirnov din spectacolul „Ursul” de Cehov

Cea mai bună actriţă în rol principal – Cristina Lungu (Studio InVers, R. Moldova), pentru rolul maica stareţă din piesa „Dalila” de Tudor Arghezi

Premiul pentru debut: Nicolae Busuioc (Studio InVers, R. Moldova), pentru rolul Ciupercuţă, din piesa „Dalila” de Tudor Arghezi

Premiul Special al juriului pentru interpretare feminină:membrelor Trupei Teen Act, Piatra Neamţ, pentru spectacolul „Almost, Maine” de John Cariani

Premiul „Birlic îl iubeşte pe Cargiale”– Trupa Colb (Sebeş) pentru spectacolul “Exerciţiu Caragiale”

Premiul III: Teatrul Studio InVers din comuna Grătieşti (R. Moldova), pentru spectacolul „Dalila”

Premiul II:Trupa Prometeu a Casei de Cultură din Paşcani, pentru spectacolul „Ursul” de Cehov

Premiul I:Trupa Difainii, Iaşi, pentru spectacolul „Metom” – adaptare după texte din teatru descompus de Matei Vişniec, şi Trupa Teen Act, Piatra Neamţ, pentru spectacolul „Mai încercăm Almost, Maine”

Marele premiu: Trupa Ghioceii – din Mingir, R. Moldova, cu spectacolul „Dănilă Prepeleac”.