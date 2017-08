Incredibil, dar adevărat!

Deficitul de personal din poliţie, acutizat de ultimul val de pensionări, duce la situaţii deloc plăcute, care creează breşe importante inclusiv în activitatea de poliţie rutieră. O situaţie delicată este cea de la Formaţiunea Rutieră Câmpulung Moldovenesc, care acoperă zeci de kilometri de drumuri naţionale, dar şi judeţene, practic jumătate din zona de munte a Sucevei, dar care nu are echipaj de serviciu pe timp de noapte. Noaptea, câte un agent asigură permanenţa de la domiciliu, adică este chemat de acasă în cazul unor accidente grave sau al altor situaţii deosebite pe linie rutieră. O astfel de muncă nu are cum fi sub nici o formă eficientă, mai ales că nu toţi agenţii îşi au domiciliul în Câmpulung Moldovenesc. Mai mult, poliţiştii se plâng că nu mai pot rezista într-un asemenea ritm, cu ore suplimentare pentru care nu pot primi liber în alte zile pentru că nu are cine îi înlocui.

După ora 22.00, la Formaţiunea Rutieră se dă stingerea

Problema a fost semnalată în scris de Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) Suceava conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava în data de 10 august.

„Biroul Teritorial Suceava al SNAP a fost sesizat de către membrii de sindicat din cadrul Compartimentului Rutier al Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la faptul că nu îşi pot îndeplini atribuţiile de serviciu din cauza lipsei de personal, solicitând în acest sens detaşarea de poliţişti de la alte structuri sau ocuparea funcţiilor vacante”, a declarat Vasile Grumăzescu, liderul SNAP Suceava.

La Formaţiunea Rutieră Câmpulung Moldovenesc lucrează în momentul de faţă şase agenţi şi un ofiţer care îi coordonează. Cum în aceste luni de vară sunt tot timpul unul-doi oameni în concediu, cei rămaşi asigură echipaj de poliţie rutieră doar în intervalul orar 6.00-22.00, în două schimburi. După ora 22.00 nu mai este nici un poliţist rutier care să se afle efectiv la serviciu. Asta în condiţiile în care poliţiştii rutieri de la Câmpulung Moldovenesc au în competenţă DN 17, de la Frasin şi până la intrarea pe Mestecăniş, DJ 175 Fundu Moldovei - Izvoarele Sucevei, plus zona Vatra Moldoviţei - Moldoviţa.

Soluţia de avarie, cu poliţiştii de serviciu de acasă

Soluţia de avarie la care s-a apelat din cauza lipsei de personal este ca agenţii să asigure intervenţia la evenimente, pe timp de noapte, de la domiciliu. Această decizie, care are o eficienţă evident scăzută, a provocat şi foarte multă nemulţumire. Poliţiştii spun că programul este epuizant şi nu au cum fi eficienţi. Au fost situaţii în care un agent care era de permanenţă la domiciliu a ajuns la un eveniment la care a fost chemat şi după două ore.

Unii dintre poliţişti şi-au anunţat şefii că nu mai intervin sub nici o formă singuri la evenimente, nedorind să-şi rişte viaţa în cazul în care ar fi victime ale faptelor de ultraj.

Cei şase agenţi rutieri de la Câmpulung trebuie să se ocupe şi de multe alte probleme de serviciu, cum ar fi soluţionarea tamponărilor, a reclamaţiilor, audieri în cadrul dosarelor penale etc.

Conducerea IPJ Suceava admite deficitul de personal, însă consideră că situaţia nu este scăpată de sub control

La Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava problemele de la Formaţiunea Rutieră Câmpulung Moldovenesc nu sunt văzute atât de negru.

Comisarul Ionuţ Epureanu spune că, într-adevăr, există deficit de poliţişti rutieri, trei posturi mai exact, însă acestea sunt suplinite, în măsura în care se poate, cu agenţii de ordine publică ce au atribuţii pe linie rutieră.

„În plus, în fiecare weekend, Serviciul Rutier a detaşat cel puţin câte un echipaj pe zona Câmpulung Moldovenesc pentru acţiuni de control în trafic. Probleme de personal sunt mai peste tot în judeţ, dar fiecare poliţist trebuie să încerce să le suplinească”, a declarat Ionuţ Epureanu.

El a mai arătat că în acest an, deşi cu probleme de personal, Poliţia Rutieră din judeţul Suceava are statistica de partea sa, numărul de accidente mortale fiind mult diminuat faţă de 2016.

„De asemenea, avem creşteri la număr de contravenţii şi infracţiuni constatate în trafic, ceea ce arată că eficienţa acţiunilor de control în trafic nu a scăzut”, a declarat comisarul.