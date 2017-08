Îndemn

Conducerea centrală a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a făcut un apel la sucevenii din localităţile în care se desfăşoară lucrări de intabulare gratuită a terenurilor să fie receptivi şi deschişi pentru realizarea în bune condiţii a acestui program. Prezent ieri la Suceava, directorul general adjunct al ANCPI, Ileana Spiroiu, a arătat că prin implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară se vor rezolva problemele generate în ultimii 25 de ani de aplicarea legilor fondului funciar şi se va clarifica situaţia juridică a terenurilor de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. „Unul din principalele avantaje ale acestui program este că după ce vom finaliza măsurarea tuturor terenurilor şi înscrierea lor în cartea funciară vom reuşi să realizăm dezideratul pe care îl are România de peste 25 de ani, şi anume de a înţelege că fiecare proprietar are dreptul să dispună de dreptul lui de proprietate a unui imobil în condiţiile oferite de constituţie. Și aici vorbim de garantarea dreptului de proprietate a cetăţeanului”, a spus Ileana Spiroiu. Ea a subliniat că pentru a se putea implementa în bune condiţii acest program, cetăţenii trebuie să fie prezenţi la terenurile pe care le au atunci când se va solicita acest lucru, dar şi la comisiile constituite la nivelul Prefecturii, al primăriilor sau Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. „Cea mai mare problemă o avem în privinţa faptul că populaţia trebuie să conştientizeze beneficiile pe care le aduce acest program. Terenul pe care cetăţeanul îl are de drept în actul de proprietate va deveni un bun cu care se poate gaja, pe care îl poate vinde sau de care poate dispune în folosul său”, a explicat directorul adjunct al ANCPI. În aceste condiţii, Ileana Spiroiu a făcut un apel la cetăţeni ca atunci când prestatorii care au încheiat contracte pentru implementarea acestui program îi cheamă pe oameni la primărie, aceştia să fie receptivi, dar în acelaşi timp „să deschidă porţile” atunci când se vor face măsurătorile pe teren. „Primarul, secretarul, specialistul care se ocupă la nivelul localităţii sunt informaţi, ei vor merge şi vor face aceste lucruri publice în comunitatea locală, dar oamenii trebuie să înţeleagă că trebuie să participe”, a mai precizat Ileana Spiroiu.

51 de primării au încheiat deja contractele cu prestatorii de servicii de cadastru

Făcând referire la judeţul Suceava, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Vasile Mocanu, a arătat că instituţia pe care o conduce are încheiate contracte de finanţare pentru acest program cu 80 de primării. Dintre acestea, 51 de primării au încheiat deja contracte de prestări servicii de cadastru, valoarea totală a acestor contracte fiind de aproximativ 4,8 milioane de lei. Vasile Mocanu a precizat că până în momentul de faţă în localităţile în care au contracte semnate se estimează că vor fi intabulate peste 80.000 de imobile. El a mai amintit că obiectivul principal al programului la nivel naţional este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor, terenurilor, clădirilor şi apartamentelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Nu în ultimul rând, prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a ţinut să sublinieze faptul că implementarea acestui program de cadastrare gratuită a terenurilor este extrem de importantă, ea amintind că nu mai puţin de 90% din problemele semnalate la audienţele ţinute la instituţia pe care o conduce sunt de fond funciar. „De asemenea, sunt în derulare proiecte pe programe operaţionale, pentru atragerea de fonduri europene, unde în continuare primarii suceveni se confruntă cu probleme legate de natura juridică a terenurilor. De aceea eu îmi exprim speranţa că acest program naţional de cadastrare gratuită îşi va atinge scopul şi se vor clarifica problemele legate de fondul funciar”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea a apreciat efortul depus de OCPI în implementarea programului de intabulare gratuită, precizând că din punctul de vedere al gradului de executare a lucrărilor de cadastrare, judeţul Suceava ocupă un loc fruntaş la nivel naţional.