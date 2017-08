Pe lângă lege

O adevărată filieră de falsificat permise de conducere ucrainene funcţionează de câţiva ani în judeţul Suceava, iar în ultima perioadă a luat o amploare deosebită. Zeci de şoferi de cetăţenie română au fost opriţi în trafic şi au prezentat la control permise emise de autorităţile din Ucraina. În final, s-a dovedit că majoritatea acestor acte erau false, iar în unele cazuri mai vechi s-au dat deja şi condamnări în instanţă.

Darius Ionel Beghean, din Voitinel, este unul dintre primii suceveni care a fost prins la volan şi a prezentat la control un permis de conducere ucrainean, asta după un eveniment rutier în care a fost implicat.

Luat la întrebări de poliţişti, bărbatul de etnie romă nu a recunoscut că a obţinut permisul de conducere pe căi ilegale, dar faptul că nu ştia să scrie le-a ridicat mari semne de întrebare oamenilor legii. A fost întocmit un dosar penal, iar la final procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a lui Darius Ionel Beghean.

Procesul s-a derulat la Judecătoria Rădăuţi, iar rezultatul a fost cel previzibil: permisul de conducere era fals. Aşa se face că Darius Ionel Beghean a fost condamnat pentru comiterea mai multor infracţiuni.

El a primit 6 luni deînchisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere, 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale sub forma complicităţii, 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere, 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului. Pedepsele au fost contopite, iar Beghean a rămas cu o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendare.

Interesante sunt şi concluziile expertizei din acest dosar: „După efectuarea constatării tehnico-știinţifice (expertizei) au rezultat o serie de elemente caracteristice de deosebire în ceea ce privește fotografia, textele și simbolurile de pe permis, în concluzie, permisul este contrafăcut”.

Un permis falsificat ar costa în jur de 1.000 de dolari

Mai mult, în urma verificărilor derulate în acest dosar s-a constatat că Darius Ionel Beghean avea paşaport valabil, dar în perioada când ar fi susţinut examen pentru obţinerea permisului de conducere din Ucraina, adică în aprilie 2011, nu figurează că a ieşit din ţară.

Este un caz fericit, pentru că au fost şi alte situaţii depistate între timp de poliţişti, în care s-a descoperit că posesorii de permise ucrainene, altmiteri cetăţeni români, nu posedă paşaport, darămite să mai iasă din ţară.

Numărul mare de permise de conducere ucrainene falsificate descoperite tot mai des în ultima perioadă duce la concluzia că la mijloc este o filieră bine structurată, iar faptul că elementele de identificare din document sunt destul de bine realizate arată că la mijloc nu este vorba de ageamii.

Din sursele pe care le avem, se pare că pentru un permis de conducere ucrainean falsificat se plătesc circa 1.000 de dolari. Rămâne de văzut dacă structurile de combatere a criminalităţii organizate din Suceava au mai multe date despre acest adevărat fenomen şi dacă la mijloc sunt implicate şi persoane din ţara vecină, Ucraina.

În ce condiţii poate obţine un cetăţean român un permis de conducere ucrainean

Pentru ca un cetăţean român să poată obţine un permis de conducere emis de autorităţile din Ucraina trebuie îndeplinite o serie de condiţii. Una dintre ele ar fi aceea de a deţine cetăţenia ucraineană, lucru imposibil deoarece statul vecin nu recunoaşte dubla cetăţenie, iar asta ar însemna ca respectiva persoană să nu mai fie cetăţean român.

Un alt caz care poate fi luat în considerare este acela ca persoana cu cetăţenie română să prezinte originalul și copia primei pagini a pașaportului cu o traducere în limba ucraineană, originalul şi copia numărului de identificare, un certificat medical cu privire la capacitatea de conducere în urma unui examen medical în orice instituţie medicală care este autorizată. De asemenea, mai este nevoie de declaraţia de formare într-o școală de conducere şi 2 fotografii color de dimensiuni.

Conform legii Ucrainei, numărul de identificare este folosit de un cetăţean străin care intenţionează să lucreze în această ţară și poate primi venituri ca fondator al companiei sau în calitate de angajat, să aibă o ședere permanentă sau temporară, conturi bancare deschise, dar şi în alte cazuri special stipulate pentru a obţine numărul de identificare în Inspectoratul Fiscal de Stat al Ucrainei.

Şi peste toate este nevoie de cunoştinţe de limbă ucraineană pentru a susţine examenul pentru permisul de conducere.

Cu alte cuvinte, nu este deloc simplu în calitate de cetăţean român să intri în posesia unui permis de conducere ucrainean, iar după cum s-a observat în cele câteva zeci de cazuri înregistrate până în prezent situaţia a fost cu totul alta, iar „şoferii” de ocazie nu au intrat în contact cu autorităţile ucrainene, ci cu persoane dubioase care s-au oferit să le sară în ajutor. Cu siguranţă nu din filantropie.