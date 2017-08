Fraudă

Doi elevi din judeţ, absolvenţi din promoţii anterioare, de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, respectiv Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, au fost eliminaţi de la proba de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat pentru tentativă de fraudă.

Primul încerca să rezolve cerinţele folosindu-se de o pereche de căşti, iar celălalt apelase la clasicele copiuţe.

Incidentele s-au petrecut deşi candidaţii au fost atenţionaţi în repetate rânduri asupra faptului că pătrunderea în sală cu telefonul mobil, cărţi sau alte materiale informative atrage eliminarea din examen, indiferent dacă acestea sunt folosite sau nu. Cei doi tineri nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Şcolar Suceava, din cei 684 de elevi înscrişi pentru a susţine prima probă scrisă, 497 au fost prezenţi, iar 187 au absentat.

La examenul de bacalaureat, sesiunea din toamnă, sunt înscrişi 1.295 de candidaţi, din care 886 provin din promoţia curentă şi 409 din promoţiile anterioare.

Examenul continuă astăzi, 22 august, cu proba scrisă la limba şi literatura maternă, 23 august - proba obligatorie a profilului, 24 august – proba la alegere a profilului şi specializării. După probele scrise, urmează cele de evaluare a competenţelor, astfel: pe 25 şi 28 august este programată evaluarea competenţelor lingvistice în limba română, iar pe 28 august are loc evaluarea competenţelor în limba maternă. Competenţele digitale vor fi evaluate pe 29 şi 30 august. Pe 30 şi 31 august are loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Două tipuri de subiecte

Elevii au primit două tipuri de subiecte, unele adaptateprofilului real, vocaţional sau tehnologic şi unele adaptate profilului uman sau pedagogic.

Absolvenţii de clasa a XII-a de la profilul real au fost bucuroşi şi au recunoscut că de

această dată au picat pe subiect dat fiind faptul că cea mai importantă cerinţă viza analiza unui roman şi nu a vreunei poezii care ar fi putut să le încurce socotelile. Astfel, la ultimul subiect, cel de 30 de puncte, aceştia au avut de redactat un eseu în care au prezentat tema şi viziunea despre lume dintr-un text narativ aparţinând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

La primul subiect, elevii au primit nouă cerinţe legate de un fragment semnat de Ion Pillat, din „Elegie”, iar la subiectul al II-lea, candidaţii au vorbit despre importanţa toleranţei în relaţia de prietenie.

Andreea Cătălina este absolventă a Colegiului Tehnic „Petru Muşat” din Suceava, iar dacă va lua o notă bună la bac se va înscrie la o şcoală de jandarmi.

„A fost şi uşor, şi greu. La subiectul III a fost mai dificil. Mai am proba la Logică, joi”, a declarat tânăra la ieşirea din examen.

„A fost foarte bine. În prima sesiune n-am putut să învăţ, însă acum m-am simţit pregătit, am aprofundat. La subiectul I a fost bine, la fel şi la celelalte două”, a mai menţionat un alt candidat.

„A fost mai uşor faţă de cum mă aşteptam. Mă aşteptam să pice romanul, dar chiar şi aşa am avut emoţii. Vreau să urmez o postliceală de farmacie şi mă mai gândesc dacă mă voi înscrie şi la o facultate”, ne-a spus o absolventă a Colegiului „Spiru Haret” Suceava.

Şi absolvenţii de la profilul uman sau pedagogic au fost mulţumiţi de subiecte şi nimeni nu s-a plâns de dificultatea cerinţelor.

Elevii au avut de rezolvat nouă cerinţe pornind de la texul lui Al. Philippide „Miraj”, iar la subiectul al II-lea au redactat un text argumentativ despre necesitatea cunoaşterii unor limbi străine în dezvoltarea personală.

La subiectul al III-lea, candidaţii au redactat un eseu în care au prezentat tema şi viziunea despre lume dintr-un text narativ aparţinând lui George Călinescu sau Mihail Sadoveanu.

„A fost foarte bine. Uşor. La partea a III-a am ales Mihail Sadoveanu. Mă aştept să iau un 6, 7, poate şi mai mult. În prima sesiune nu am putut să susţin examenul pentru că am avut oreion”, ne-a povestit Lenuţa Irina, absolventă a Colegiului „Mihai Eminescu” Suceava. Aceasta a menţionat că doreşte să continue cu Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, de la Universitatea din Suceava.