Abilităţi

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Costâna, din comuna Todireşti, asigură persoanelor adulte cu handicap neuropsihic, pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în funcţie de nevoile personale ale beneficiarilor, pe lângă servicii de găzduire, asistenţă socială, îngrijire, recuperare/reabilitare, asistenţă psihologică etc., şi terapie ocupaţională, unde bolnavii îşi descoperă abilităţile, învaţă să trăiască independent şi se simt utili.

Prin Strategia Judeţeană de Dezvoltare 2005-2013, în cadrul centrului au fost înfiinţate patru ateliere noi, ateliere de terapie ocupaţională destinate beneficiarilor centrului cu grad ridicat de autonomie şi abilităţi de trai independent şi nu numai. Atelierele de terapie ocupaţională sunt coordonate de un psiholog şi şapte instructori ergoterapeuţi specializaţi pe diverse activităţi, precum decoraţiuni, obiecte handmade, lumânări, croitorie, art-terapie/ornamente.

După cum ne-au spus reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava, activităţile de terapie ocupaţională se desfăşoară după un program bine stabilit, sunt monitorizate zilnic şi consemnate în fişa de monitorizare a beneficiarului şi în rapoartele de activitate ale instructorilor ergoterapeuţi. „Implicarea beneficiarilor în activităţi ţine de ancorarea lor în realitate, starea psiho-somatică în care se află, mediul de lucru, motivaţia şi recompensa. Activităţile de terapie ocupaţională au la bază activităţi utile gospodăreşti, de ergoterapie, ce au fost îmbunătăţite de-a lungul timpului, cu tehnici şi materiale noi de lucru. Grupa <Util> are la bază activitatea de ergoterapie şi este cea mai veche, având la polul opus creaţiile din atelierul de lumânări sculptate şi handmade”, a declarat Nicoleta Daneliuc, purtătoarea de cuvânt a DGASPC Suceava.

30 de bolnavi participă la atelierul „Decoraţiuni şi împletituri din sfoară”

Atelierul „Decoraţiuni şi împletituri din sfoară”, spun instructorii ergoterapeuţi de la Costâna, urmăreşte formarea deprinderilor persoanelor cu handicap de a lucra cu firul textil şi începe prin a le învăţa să facă noduri.

„Confecţionarea şnurului simplu şi răsucit, realizând diferite modele mai simple sau mai complexe: bufniţe, tapiserii de perete, coşuleţe împletite, suporturi pentru flori, brăţări din sfoară şi piele etc. La aceste atelier participă activ şi/sau pasiv aproximativ 30 de beneficiari ce şi-au însuşit deprinderile de bază, 15 din ei finalizează obiectul propus, ceilalţi pregătesc materialele şi spaţiul de lucru”, după cum ne-au explicat instructorii atelierului.

Colaje pe pânză de sac

„Colaje pe pânză de sac şi materiale combinate” este un alt atelier în care bolnavii învaţă să lucreze cu materiale diverse, hârtie, carton, lemn, flori, seminţe, material vegetal, procurate de beneficiari în timpul activităţilor dedicate ieşirilor în comunitate şi petrecerea timpului liber, la pădure şi în lunca Sucevei. 20 de beneficiari au nevoie de îndrumarea coordonatorului pentru a-şi însuşi tehnica de lucru, a sorta materialele şi a le pregăti. Florile, seminţele şi alte materiale necesită un timp de uscare, presare, vopsire şi mai apoi sunt transformate cu răbdare şi migală în tablouri ilustrate, colaje decupate, potcoave cu seminţe etc.

Toate obiectele care ies din mâinile persoanelor cu handicap neuropsihic de la Costâna înseamnă „o izbândă”, pentru că aceşti oameni depun un efort mult peste cel al unui om sănătos pentru a realiza şi cea mai mică felicitare sau cea mai banală împletitură.

Atelier de succes

Unul dintre atelierele apreciate şi cu mare cerere de la Costâna este cel de „Confecţionat lumânări sculptate”, o activitate relativ recentă, dar cu multe rezultate, apreciată de beneficiari şi vizitatori. Lumânările sunt turnate în matriţe sau prelucrate manual. Alte obiecte realizate în acest atelier sunt ornamente din ipsos şi ceară realizate de beneficiari, care au diferite grade de dificultate şi modele, tablouri, icoane realizate prin tehnica decupage şi cu tehnica materialelor textile, tratate cu aracet, activitate desfăşurată individual sau în echipă, coşuleţe din materiale reciclabile, suporturi pentru flori etc.

La aceste atelier participă constant 30 de beneficiari ce şi-au însuşit deprinderile de bază. Dintre aceştia, 15 reuşesc să finalizeze un obiect început, au deprins abilităţi în acest sens, ceilalţi pregătesc doar materialele şi spaţiul de lucru.

Bolnavii cu un nivel scăzut de abilităţi sortează nasturi, destramă şi taie material textil

Vestimentaţia necesară activităţilor artistice pe care beneficiarii Centrului de Recuperare de la Costâna le pregătesc cu diferite ocazii se fac în atelierul „Croitorie”. Tot aici se repară hainele şi echipamentul uzat ale bolnavilor, se confecţionează pernuţele şi săculeţii de aromaterapie, necesari în atelierul de decoraţiuni, se fac cusăturile pe etamină, semne de carte, prosoape, împodobesc spaţiul comun şi saloanele unde îşi petrec timpul beneficiarii.

Cei care lucrează cu bolnavii de la Costâna ne-au spus că şi „beneficiarii cu un nivel scăzut de abilităţi pot sorta nasturi, bobina fire textile, destramă şi taie material”, ceea ce înseamnă că toţi bolnavii reuşesc să facă câte ceva, un lucru cât de mărunt, dar pentru ei enorm de important. Nu se simt marginalizaţi.

Grupa „Util”, bună la toate

Am aflat de la responsabilii CRRN Costâna că aici funcţionează şi Grupa „Util”, care desfăşoară activităţi lucrative gospodăreşti, este precursorul terapiei ocupaţionale şi are ca scop înfrumuseţarea spaţiului verde, curtea şi zona limitrofă centrului, cu flori, pomi fructiferi, alei. Tot beneficiarii care formează această grupă asigură deservirea spălătoriei unităţii, sortează hainele, calcă, împăturesc şi aranjează lenjeria, prosoapele şi depozitează încălţămintea. Grupa „Util” este nelipsită din bucătărie: membrii săi pregătesc sălile de mese, curăţă, debarasează şi ornează, ajută la prepararea şi pregătirea alimentelor. Doi dintre beneficiarii acestei grupe se ocupă şi de împletiturile de nuiele şi reparatul încălţămintei.

În atelierul „Handmade” se creează obiecte de artizanat, femeile croşetează mileuri, covoraşe din materiale reutilizabile, tricotează diverse accesorii, realizează ornamente cu sfoară şi boabe de cafea; confecţionează articole vestimentare şi decorative cu motive specifice sărbătorilor de iarnă şi pascale. Multe dintre obiectele confecţionate de beneficiarii de la Costâna sunt expuse şi comercializate în cadrul unor expoziţii tematice organizate de DGASPC Suceava.

Activităţi care au ca scop detensionarea stărilor conflictuale

În atelierul „ART-ABC”, instructorii organizează pentru bolnavi activităţi cognitive şi de relaxare, activităţi lucrative prin confecţionarea de ornamente şi decoraţiuni. Atelierul are şi o componentă educativă şi este destinat beneficiarilor care nu au reuşit să înveţe să scrie şi să citească. „Activitatea are ca scop detensionarea stărilor conflictuale, diminuarea agresivităţii, este axată pe jocuri, scene, muzică şi dans, desen, decupaje, colorat şi pictat. Se confecţionează decoraţiuni festive, mărţişoare, felicitări, cercuri cu flori etc. care pot fi realizate de aceşti bolnavi”, au explicat responsabilii atelierelor ocupaţionale.

Şefa DGASPC Suceava, Nadia Creţuleac, a explicat că „toate aceste activităţi din ateliere şi grupuri sunt corelate cu activităţi de socializare şi viaţă activă şi au ca finalitate recuperarea potenţialului restant, ieşirea beneficiarilor din starea lor de izolare, implicarea în derularea planurilor şi programelor desfăşurate de centru în comunitate, îi ajută să-şi exprime liber sentimentele, dorinţele şi trăirile interioare. Prin programele şi acţiunile pe care le desfăşoară personalul de specialitate şi cel de îngrijire din centru se asigură beneficiarilor activităţi de stimulare şi menţinere a abilităţilor şi deprinderilor, încurajându-i permanent să-şi folosească capacităţile de trai independent şi viaţă activă”.

Obiectele confecţionate de bolnavi sau cele la care au luat parte în faza de creaţie sunt oferite de beneficiari ca suveniruri familiei, prietenilor, vizitatorilor, după cum au spus reprezentanţii centrului, „ca dovadă a faptului că viaţa lor nu înseamnă izolare, ci, mai ales, implicare şi dăruire, creaţie şi putere de a depăşi momentele critice”.