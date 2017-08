Premieră

Luni debutează cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, aproape 1.300 de elevi fiind aşteptaţi la probele testării.

În premieră, în acest an, examenul maturităţii începe cu probele scrise şi nu cu cele de evaluare a competenţelor, aşa cum a fost până în prezent.

Astfel, luni, pe 21 august, este programată proba scrisă la limba şi literatura română, pe 22 august are loc testarea la limba şi literatura maternă, pe 23 august - proba obligatorie a profilului, pe 24 august - proba la alegere a profilului şi specializării. După probele scrise, urmează cele de evaluare a competenţelor, astfel: pe 25 şi 28 august este programată evaluarea competenţelor lingvistice în limba română, iar pe 28 august are loc evaluarea competenţelor în limba maternă. Competenţele digitale vor fi evaluate pe 29 şi 30 august. Pe 30 şi 31 august are loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Patru centre de examinare vor fi organizate de Inspectoratul Şcolar Suceava - Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuţi, Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava şi Colegiul Naţional de Informatică” Spiru Haret” Suceava.

Doi elevi din Fălticeni şi Moldoviţa vor susţine examenul la domiciliu.

Două tipuri de subiecte

684 de candidaţi s-au înscris pentru proba de luni, cea de limba şi literatura română.

Candidaţii vor avea trei ore la dispoziţie pentru a rezolva cerinţele primite. Indiferent de subiectul extras, aceştia vor fi nevoiţi, la primul subiect, notat cu 30 de puncte, să facă analiza de vocabular a unui fragment dintr-un text. La partea a II-a a variantei extrase, notată tot cu 30 de puncte, candidaţii vor trebui să elaboreze un text de tip argumentativ pornind de la ideile sugerate de afirmaţia unui autor. La partea a III-a elevii vor trebui să realizeze un eseu de două-trei pagini.

Candidaţii primesc două tipuri de subiecte, unele adaptate profilului real, vocaţional sau tehnologic şi unele adaptate profilului uman sau pedagogic, cu un nivel de complexitate mai ridicat.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să fie notat cu cel puţin 5 la fiecare dintre probele scrise, însă media acestora să fie de 6 cel puţin.