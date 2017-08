În Cetatea de Scaun Suceava

Cetatea de Scaun Suceava, locul din care au fost decise destinele locuitorilor Moldovei timp de sute de ani, şi-a deschis larg porţile, primind între ziduri un impresionant alai de războinici, cavaleri îmbrăcaţi în armuri din cap până-n picioare, bufoni gălăgioşi, frumoase domniţe, ieniceri şi spahii, „îmblânzitori” ai focului, dresori de păsări de pradă şi de câini de luptă, vajnici luptători din Ucraina, Serbia şi Ungaria, cu toţii fiind întâmpinaţi de marele domnitor Ștefan cel Mare, de pe zidurile ce nu au putut fi cucerite vreodată în luptă.

Deschiderea oficială a Festivalului de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” Suceava, ajuns la a XI-a ediţie, dar prima de anvergură internaţională, a avut loc vineri seara, în curtea interioară a Cetăţii, în dreptul bastioanelor care au rezistat în numeroase lupte.

Festivalul Medieval de la Suceava a fost confirmat oficial drept cel mai mare festival de acest gen din ţară, de reprezentanţii ordinelor cavalereşti şi ai trupelor participante la spectacolele care se vor ţine lanţ până duminică noapte.

Parada trupelor medievale, în Cetatea de Scaun a Moldovei

Îmbrăcaţi în frumoasele costume medievale, membrii trupelor şi ai grupurilor artistice care susţin spectacolele din cadrul festivalului au defilat prin cetate, sub ochii ageri ai bătrânului domnitor Ştefan cel Mare, care îi privea de pe ziduri, de pe tronul aşezat între două bombarde, care au lansat zgomotoase salve de tun atât la începerea festivităţilor, dar mai ales la încheierea acestora, făcând să răsune Cetatea, la fel ca în acele vremuri glorioase, dar şi periculoase.

Rând pe rând, sub ochii privitorilor, s-au înfăţişat Paladinii de Terra Medies, Ordinul Solomonarilor şi Straja Cetăţii, Ordinul Cavalerilor Lup, Asociaţia Culturală Friederich Schwartz, Cimpoierii de Transilvania, Trupa Anacronism, Şoimarii Transilvani, Oval Production Group (Valentin Vasilescu), Funny Art – Iaşi, Cavalerii Cetăţii Bârsei - Braşov, Trupa Hypnosis – Braşov, Ordinul Cavalerilor de Hunedoara, Ordinul Cavalerilor de Mediaş, Truverii, Terra Ultrasilvana – Braşov, Străjerii Cetăţii Bistriţa şi mulţi alţi iubitori de medieval, ce fac efortul de a păstra vie amintirea acelor vremuri.

„Încă o filă de istorie, încă un moment în care ne reunim, în pace şi bucurie, în Cetatea Sucevei. La această ediţie s-a făcut un pas important pentru acest festival – a devenit internaţional. An de an trupele iubitoare şi creatoare de medieval se reunesc la Suceava”, a rostit unul dintre distinşii oaspeţi, prezent la Suceava pentru a şaptea oară.

Fiecare trupă participantă a fost prezentată şi a luat cuvântul în faţa marelui voievod, Ștefan, interpretat de actorul Marius Rogojinschi.

Suceava - capitala culturală medievală a României

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava nu putea avea loc fără efortul organizatoric, dar şi financiar al Consiliului Judeţean Suceava, al Primăriei Suceava şi al Muzeului Bucovinei. Tocmai de aceea, reprezentanţii acestor instituţii au fost onoraţi de invitaţii din ţară şi de peste hotare, cavalerii oferindu-le saluturile lor călduroase şi gânduri bune gazdelor care au făcut posibil evenimentul.

Invitat să ia cuvântul, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus:

„Anul trecut pe vremea asta promiteam festival medieval internaţional – a dat Dumnezeu şi anul acesta sunt prezente 29 de trupe, din Moldova, Ardeal, dar şi de peste graniţe – Ungaria, Serbia şi Ucraina. Sper ca anul viitor acest festival să se extindă şi mai mult, să devină un fenomen. Suceava a fost aproape 300 de ani capitala Moldovei – acum este, pentru trei zile, capitala culturală medievală a României”.

Gheorghe Flutur a amintit de organizarea primei ediţii a Festivalului Ștefanian, anul acesta, tot în Cetate, inclusiv cu o slujbă de pomenire a celor 72 de domnitori ai Moldovei, în capela care nu mai fusese folosită de aproape 300 de ani.

La final le-a adresat tuturor celor prezenţi invitaţia de a fi prezenţi şi anul viitor în Cetate.

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, fără sprijinul căruia nu s-ar fi putut organiza ediţiile anterioare ale festivalului medieval, a fost de asemeni invitat să ia cuvântul de către directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu.

„Asist cu bucurie şi satisfacţie sufletească la deschiderea Festivalului Medieval, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, mai ales că am avut privilegiul de a participa la toate ediţiile, iar acum am ajuns să fim recunoscuţi ca fiind gazde ale celui mai mare festival medieval din România. Nu o spunem noi, ci toţi cei care au venit aici, pentru a trăi acest eveniment. Avem un important patrimoniu medieval, e normal să-l promovăm, iar Festivalul Medieval are un rol foarte important în această privinţă. Astăzi nu mai e un loc liber de cazare în Suceava. O spun din proprie experienţă, iar asta dovedeşte că există interes pentru festival. Un rol foarte important îl are reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei, proiect care a fost iniţiat de primărie şi care a fost implementat împreună cu Consiliul Judeţean. Îmi doresc ca acest festival să devină unul de referinţă nu doar în România, ci la nivel internaţional”.

În buna tradiţie a Festivalului de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, organizatorul acestuia, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a dat citire unui hrisov scris după regulile şi cu limbajul specific acelor vremuri: „Măria Ta! Din mila lui Dumnezeu, noi, Muzeul Bucovinei din Suceava, împreună cu buna chiverniseală şi ajutorul a multor oameni buni şi luminaţi, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau auzi citindu-se că binevoim cu inima curată şi luminată şi cu toată bunăvoinţa noastră şi facem pentru pomenirea vremurilor de mult trecute Festivalul de Artă Medievală <Ştefan cel Mare> spre dreapta şi cinstita cunoaştere a vremurilor de mult apuse. Între zidurile Cetăţii de Scaun a Sucevei vor fi vremuri tihnite şi veselie pentru tot norodul, cu dansuri, pehlivani şi întreceri ale vitejilor oşteni. Şi după curgerea anilor cei care vor fi după noi să adauge după cum le va fi voia, dar să nu uite datinile ţării acestora. Şi cine ar voi să sfărâme sau să clintească această lucrare, acela să fie singur şi neajutorat în faţa judecăţii veşnice. Iar noi toţi cei de faţă mărturisim şi încredinţăm că la împlinirea sorocului de un an vom face din nou mare pohteală la Suceava tuturor celor care vor să ţină obiceiurile vechi. Şi la toate acestea mai sus zise este credinţa noastră şi credinţa tuturor celor care au ajutat”.

Un moment solemn, emoţionant, a fost şi cel al monologului lui Ştefan cel Mare, din piesa „Apus de soare”, interpretat de actorul Marius Rogojinschi, care, cu sabia în mână, a rostit cu patos celebra frază „Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor".

Festivitatea s-a încheiat cu un răsunător şir de salve de tun, care au anunţat startul unor interesante spectacole cu caracter medieval, precum impresionantele competiţii de Historical Medieval Battle (HMB) – lupte full-contact de reconstituire istorică, care nu se aflau în program, dar vor avea loc seară de seară înainte de spectacolele pirotehnice.a