Măsură

Individul care şi-a omorât mama într-o cameră a hotelului Intus din Vatra Dornei a fost internat la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Magistratul care a analizat dosarul a dispus, la cererea procurorului criminalist care se ocupă de anchetă, luarea măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii faţă de Florin Patoi. Acesta a fost internat într-o unitate medicală de specialitate, iar în perioada următoare va fi supus unei expertize medico-legale psihiatrice.

Tragedia s-a petrecut marţi seara, când o turistă în vârstă de 63 de ani, din Galaţi, a fost ucisă chiar de fiul ei în camera hotelului Intus, unde era cazată. Femeia se afla în vacanţă împreună cu familia şi îl chemase pe fiul ei, în vârstă de 36 de ani, să rămână în cameră împreună cu părinţii, după ce acesta fusese cazat câteva nopţi într-o pensiune, împreună cu sora şi cumnatul lui. Din primele cercetări se pare că nenorocirea s-a petrecut în timp ce tatăl bărbatului a coborât în faţa hotelului, pentru a schimba locul de parcare al maşinii. În acest timp, bărbatul de 36 de ani s-a certat cu mama lui şi într-un moment de furie a înjunghiat-o pe aceasta în gât, din cauza faptului că nu l-a lăsat să fumeze în cameră.

În jurul orei 20.40, un agent de pază al hotelului a auzit mai multe ţipete puternice de ajutor ale unei femei, venite dintr-o cameră situată la etajul doi al clădirii, şi a fugit într-acolo. A constatat că sunetele se auzeau din camera 206, în care fusese cazată familia Patoi. Agentul a încercat să intre în cameră, însă uşa era încuiată, fapt pentru care a revenit la recepţia hotelului şi i-a cerut ajutorul unui alt angajat, care l-a însoţit în locul respectiv. Când au bătut la uşă, din interiorul camerei nu se auzea nici un fel de zgomot, fiind nevoiţi să ia cheile de la recepţie. Câteva minute mai târziu, la recepţia hotelului au coborât tatăl şi fiul, acesta din urmă având mâinile şi hainele pătate cu sânge. Martorii care au asistat la întreaga nenorocire povestesc: ”Eram acolo, noi eram afară aici și am auzit la etaj scandal, urlete și am auzit apoi că i-a tăiat gâtul mamei lui. Urla ca din gură de șarpe, urla băiatul ăla. Numai văd că vine poliţie, două salvări, când am auzit că i-a luat gâtul mamei lui cu cuţitul”.

Personalul hotelului a sunat la 112, la faţa locului ajungând de urgenţă un echipaj de ambulanţă şi unul de poliţie. Personalul medical a constatat decesul femeii de 63 de ani, iar poliţiştii l-au preluat pe fiul acesteia şi l-au dus la sediul poliţiei din Vatra Dornei, pentru continuarea cercetărilor.