Vatra Dornei

O crimă şocantă a zguduit liniştea unui hotel din Vatra Dornei, marţi seara. O turistă în vârstă de 63 de ani din Galaţi a fost ucisă chiar de fiul ei în camera hotelului Intus, unde era cazată. Femeia se afla în vacanţă împreună cu familia şi îl chemase pe fiul ei, în vârstă de 36 de ani, să rămână în cameră împreună cu părinţii, după ce acesta fusese cazat câteva nopţi într-o pensiune, împreună cu sora şi cumnatul lui. Din primele cercetări se pare că nenorocirea s-a petrecut în timp ce tatăl bărbatului a coborât în parcarea hotelului, pentru a schimba locul de parcare al maşinii. În acest timp, bărbatul de 36 de ani s-a certat cu mama lui şi într-un moment de furie a înjunghiat-o pe aceasta în gât, din cauza faptului că nu l-a lăsat să fumeze în cameră.

O crimă comisă în cele câteva momente în care soţul femeii ieşise din camera de hotel

Cei doi soţi din Galaţi, bărbatul de 62 de ani, iar femeia de 63, veniseră în urmă cu o săptămână în vacanţă la Vatra Dornei, împreună cu fiul lor, fiica şi ginerele. Părinţii s-au cazat într-o cameră a hotelului Intus din localitate, în timp ce copiii şi ginerele au găsit loc de cazare la o pensiune din comuna Crucea. Marţi dimineaţă, în jurul orei 10.00, fiul celor doi soţi s-a întors la Vatra Dornei, unde s-a întâlnit cu părinţii la hotel. În urma unei discuţii, ei au hotărât ca băiatul să rămână la ei pe timp de noapte. Marţi seara, în jurul orei 20.30, bărbatul de 62 de ani s-a deplasat în parcarea hotelului Carol pentru a-şi parca autoturismul într-un alt loc decât cel iniţial. El intenţiona să ducă în camera de hotel şi o saltea gonflabilă pe care urma să doarmă fiul său. Cât timp a fost plecat, în cameră au rămas doar mama şi fiul. În jurul orei 20.40, un agent de pază al hotelului a auzit mai multe ţipete puternice de ajutor ale unei femei, venite dintr-o cameră situată la etajul doi al clădirii, şi a fugit într-acolo. A constatat că sunetele se auzeau din camera 206, în care fusese cazată familia Patoi. Agentul a încercat să intre în cameră, însă uşa era încuiată, fapt pentru care a revenit la recepţia hotelului şi i-a cerut ajutorul unui alt angajat, care l-a însoţit în locul respectiv. Când au bătut la uşă, din interiorul camerei nu se auzea nici un fel de zgomot, fiind nevoiţi să ia cheile de la recepţie. Câteva minute mai târziu, la recepţia hotelului au coborât tatăl şi fiul, acesta din urmă având mâinile şi hainele pătate cu sânge. Martorii care au asistat la întreaga nenorocire povestesc: ”Eram acolo, noi eram afară aici și am auzit la etaj scandal, urlete și am auzit apoi că i-a tăiat gâtul mamei lui. Urla ca din gură de șarpe, urla băiatul ăla. Numai văd că vine poliție, două salvări, când am auzit că i-a luat gâtul mamei lui cu cuțitul”, ne-a povestit Nicolae din Constanța. ”Am fost la plimbare în parc și când ne-am întors, era mașina salvării și a poliției aici și criminalul ăsta nenorocit era legat la spate, cu cătușe și ne-am îngrozit. Nu se poate descrie așa ceva, să-ți omori mama. Nu se poate, săraca femeie. Iar el avea o stare așa, era sedat, pentru că în momentul în care taică-su îl aducea din cameră pe criminal, el se zbătea, toți bodyguarzii au vrut să-l trântească la pământ și nu au putut. A venit repede poliția și el se zbătea, erau trei polițai care stăteau pe el și el țipa, țipa, țipa. Atunci a venit o asistentă de pe salvare și i-a făcut o injecție care l-a calmat”, ne-a povestit o femeie din Călărași.

Personalul hotelului a sunat la 112, la faţa locului ajungând de urgenţă un echipaj de ambulanţă şi unul de poliţie. Personalul medical a constatat decesul femeii de 63 de ani, iar poliţiştii l-au preluat pe fiul acesteia şi l-au dus la sediul poliţiei din Vatra Dornei, pentru continuarea cercetărilor.

Principalul suspect le-a declarat poliţiştilor că şi-a înjunghiat mortal mama pentru că nu îl lăsase să fumeze în cameră

La locul comiterii faptei au ajuns în aceeaşi noapte un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale.

Primele cercetări au scos la iveală faptul că fiul femeii suferă de afecţiuni psihice grave, fiind încadrat în grad de handicap accentuat, cu un diagnostic de schizofrenie paranoidă. El a fost internat de mai multe ori în ultima perioadă de timp, iar în timpul audierilor starea lui de sănătate s-a agravat, devenind violent. Din această cauză bărbatul a fost transferat sub escortă la Secţia de Neuropsihiatrie a Spitalului Judeţean Suceava, pentru tratament de specialitate. El le-a declarat poliţiştilor că şi-a înjunghiat mama în zona gâtului din cauza faptului că i-a interzis să fumeze în camera de hotel.

Cadavrul femeii a fost depus la morga spitalului din Vatra Dornei, unde a doua zi medicii legiști i-au făcut necropsia. Medicul legist Maria Cacina ne-a relatat: ”Moartea a fost violentă, ea s-a datorat unei hemoragii externe, ca urmare a unei plăgi tăiate, înțepate profunde cervicale, cu secțiunea vaselor mari de la baza gâtului. Pe corp avea mai multe plăgi tăiate înțepate, dar superficiale și care nu puteau duce la deces.”

Poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, cercetările fiind preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.