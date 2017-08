Cultural

Anul acesta, Festivalul Naţional al Păstrăvului a avut şi o componentă dedicată artelor plastice, în primele două zile fiind vernisate dopă expoziţii. În cadrul expoziţiei de acuarelă „Bistriţa aurie”, artistul plastic humorean Radu Bercea a prezentat publicului 32 de lucrări în care a redat cu ajutorul acuarelei frumuseţile bazinului hidrografic al Bistriţei Aurii. Peisaje, gospodării ţărăneşti, plutaşi, pescari, cătune din comunele Ciocăneşti, Iacobeni şi Cârlibaba, stâne, ciobani, codrii cu vietăţile pe care le adăpostesc a fost „oferta” lui Radu Bercea pentru turiştii dornici de drumeţie în satele de la limita judeţului Suceava cu Maramureş. Alte 40 de lucrări reprezentând case cu motive tradiţionale din Ciocăneşti, case bătrâneşti din Bucovina, biserici şi mănăstiri din judeţul Suceava au stârnit interesul celor ajunşi la Ciocăneşti pentru a vizita Bucovina.

Cursul „Arta picturii tradiţionale pe sticlă”, ediţia I

Vernisajul expoziţiei cu lucrările de pictură tradiţională pe sticlă realizate de câştigătorii ediţiei a V-a a concursului de încondeiat ouă “Tradiţie – valoare sacră”, în tabăra de artă plastică organizată la Ciocăneşti, în perioada 7-13 august, a fost prilejul pentru o întâlnire a micilor artişti cu iubitorii de frumos veniţi în număr mare la festivalul de la Ciocăneşti.

Aşa cum am aflat de la ing. Radu Ciocan, primarul comunei Ciocăneşti, tabăra este un prim pas din proiectul realizat la iniţiativa academicianului Corneliu Bucur de înfiinţare a unui Centru Naţional pentru Revitalizarea Tradiţiilor din România. La Ciocăneşti va fi unul din cele douăsprezece centre din ţară pe care academicianul le-a propus.

Primarul Radu Ciocan a precizat: „La prima ediţie a taberei de pictură a icoanelor pe sticlă au participat, pe lângă câştigătorii concursului de încondeiat - copii din Cluj, Brăila, Botoşani, Suceava - şi elevi talentaţi la pictură de la şcolile gimnaziale din Ciocăneşti, dar şi încondeietoare cunoscute din sat, pentru că ne dorim ca pe viitor icoana pe sticlă să se realizeze şi la Ciocăneşti. Dovada că se poate sunt tablourile din această expoziţie. An de an încercăm să aducem elemente de noutate, iar această acţiune face parte din proiectul lansat anul trecut, pe 13 august, <Ciocăneşti - Centru Naţional pentru Revitalizarea Tradiţiilor>. Deocamdată facem acest lucru mai mult pe cont propriu, încercăm să revitalizăm plutăritul, păstoritul, dar şi alte activităţi, încercăm să demonstrăm de unde am plecat. Este un început, nu am urmărit cantitatea lucrărilor şi un număr mare al celor prezenţi, ci calitatea. Îi felicit pe aceşti tineri pentru că şi-au răpit din vacanţă şi au înţeles că pictura icoanelor pe sticlă le poate asigura un viitor de succes”.

Icoanele pe sticlă realizate la Ciocăneşti vor fi expuse la Bruxelles

Cei 17 participanţi au învăţat arta picturii de icoane de la Maria Constantinescu, absolventă a Institutului de Artă „Nicolae Grigorescu”, secţia Pictură Monumentală – Restaurare, membru al Academiei Burkhart de la Roma şi membru de onoare al Academiei de Arte Tradiţionale din România, având peste 40 de expoziţii personale şi de grup, în ţară şi în străinătate. Lucrările artistei sunt prezente în colecţii private şi în muzee din ţară şi din străinătate, în Italia, Austria, Belgia, Franţa, Germania, Japonia, Luxemburg, Spania şi Statele Unite ale Americii.

Maria Constantinescu ne-a declarat: “La început m-am gândit că nu aş putea să particularizez aceste icoane pe sticlă, dar am găsit aceşti puişori pe costumul popular şi pe case cu care am realizat aceste chenare. Pentru că fiecare pictură a fost particularizată au ieşit nişte capodopere, temele fiind <Adormirea Maicii Domnului> şi <Maica Domnului cu Iisus în braţe>. Chiar dacă vi se pare că sunt multe tipuri de picturi, dacă vă uitaţi atent sunt doar cele două teme. La pictura icoanelor pe sticlă trebuie să nu facem doar tradiţional, <tradiţia fără modernitate este o fundătură, modernitatea fără tradiţie este o iremediabilă şi totală nebunie>, cum spune George Saintsbury.

Anul viitor fundaţia mea, <Suflul Luminii>, pentru că lumina este Dumnezeu, împreună cu Primăria Comunei Ciocăneşti, va realiza prima manifestare internaţională, o expoziţie cu finanţare europeană, itinerantă în cel puţin 10 ţări. Anul viitor, de Crăciun, vreau să fim la Bruxelles, cu aceşti copii minunaţi şi lucrările lor. Aceşti copii sunt foarte bine crescuţi, cu mult bun-simţ, încât am fost impresionată că şi-au închis telefoanele mobile, în alte părţi fiind nevoită să le scot căştile din urechi pentru a nu mai asculta muzică. Sunt fericită că am venit la Ciocăneşti”.

„Va învinge neamul cu proiecte culturale îndrăzneţe”

Prezent la vernisaj, cunoscutul interpret de muzică tradiţională românească din zona Ţării Lăpuşului Grigore Leşe a apreciat calitatea lucrărilor, îndemnându-i pe tinerii artişti să păstreze autenticitatea şi să lupte împotriva contrafacerilor de orice fel nu numai în ţară, ci şi în ţările unde vor ajunge lucrările lor în expoziţii.

“România are nevoie în ziua de astăzi de manifestări profunde, de lucruri profunde. O societate, oriunde ar fi ea, nu poate merge înainte fără valori. Valorile duc înainte societatea. Noi, românii, trebuie să ne punem întrebarea: Avem valori? Avem un sistem de gândire culturală care să ne permită o ieşire, o confruntare în Europa? Noi tot spunem neamul meu cel ce face... Dar în ziua de astăzi suntem într-un neam mare, sunt slovaci, unguri, cehi, francezi, italieni, suntem într-o comunitate europeană, suntem într-un neam mare. Cine va învinge în acest neam? Va învinge neamul care va avea proiecte culturale îndrăzneţe. Lucrurile sunt senzaţionale, dar trebuie bine puse în proiecte. Dacă noi nu le punem bine în pagină, nu suntem văzuţi. Trebuie să fim văzuţi cu lucruri profunde. La Ciocăneşti există o comunitate care poate intra în marele neam european. La Ciocăneşti se simte schimbarea, tinerii de aici se pregătesc pentru decolare în Europa şi am încredere în această decolare. Pe mine nu mă interesează trecutul, mă interesează să trăiesc prezentul, pentru că prezentul îmi dă forţă, energie şi mă face să merg înainte. Înapoi mă pot uita, dar nu pot trăi în trecut. Cu elementele trecutului putem trezi interesul pentru prezent”, a fost îndemnul lui Grigore Leşe pentru toţi cei prezenţi în satul cultural al României în 2014.