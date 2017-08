Sfinţire

Câteva mii de creştini ortodocşi din întreaga ţară au ţinut să fie prezenţi, duminică, 13 august, la Neagra Şarului, comuna Şaru Dornei, într-o zonă naturală de o rară frumuseţe, pentru a participa la un eveniment deosebit: sfinţirea bisericii, din cadrul unui adevărat complex monahal, situat nu departe de Munţii Călimani. Am întâlnit, în rândul enoriaşilor, familii venite din Bucureşti, Galaţi, Covasna, Vrancea, Bacău, Iaşi, Neamţ, Bistriţa-Năsăud şi chiar din Târgu Jiu. Nu mai vorbesc de cei „de acasă”, adică din judeţul Suceava. Ca să fie siguri că vor găsi un loc de cazare în zonă, mulţi şi-au făcut rezervări la pensiuni şi hoteluri, cu mult timp în urmă. De altfel, sâmbătă dimineaţă, în toată zona (mă refer la aşezările limitrofe, inclusiv Panaci şi Dorna Arini), nu se mai găsea nici o cameră liberă. Unii au venit cu corturi, alţii cu rulote, iar mulţi şi-au rezolvat problema cazării în propriile autovehicule. Cum vremea a fost splendidă, totul s-a terminat cu bine. Dis-de-dimineaţă, pe la orele 5, clopotele mănăstirii şi toaca vesteau începerea slujbei de sfinţire. Aceasta a fost oficiată de un sobor de arhierei şi preoţi ai Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România. A fost prezent, ca invitat de onoare, Prea Sfinţitul episcop Ambrozie de Methoni, din Grecia, un om deosebit, absolvent al Facultăţii de Istorie şi Artă din Londra, acum, un adevărat misionar, precum sfinţii apostoli, care are menirea de a arăta omenirii dreapta credinţă. Sfinţia sa face acest lucru cu multă pasiune, lucru pentru care călătoreşte foarte mult, în întreaga lume. Ca ziarist, l-am cunoscut bine pe P.S. Ambrozie, în urma unei călătorii pe care am făcut-o, împreună, în Kenya. M-a uimit luciditatea sa şi modul cum stăpâneşte circa opt limbi străine, vorbind cursiv şi româneşte. De altfel, la evenimentul deosebit de duminică, preasfinţia sa a ţinut o interesantă predică în faţa celor prezenţi, marea majoritate a acestora nedându-şi seama că dânsul nu este român. Alături de gazda primitoare, Preasfinţitul Iosef, ctitorul mănăstirii, au fost prezenţi episcopii Sofronie, Teodosie, Flavian, Glicherie şi Evloghie. Împreună cu aproape 20 preoţi, aceştia au oficiat slujba de sfinţire. Cu evlavie, dar şi cu mult har preoţesc, s-a adresat mulţimii, subliniind rolul credinţei în formarea şi educarea oamenilor, P.S. Episcop Flavian, de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Bucureşti.

Aşa cum se menţionează şi pe o placă aşezată la intrare în biserică, „Întru slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Treimi, s-a ridicat acest sfânt locaş cu hramul naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, în anul 2002, de către P.S. Iosef Mogârzan, împreună cu părinţii şi fraţii. Lucrările au fost terminate în 2017”. În cuvântul de învăţătură, rostit de către P.S. Iosif, s-a amintit şi despre efortul deosebit pe care, timp de 15 ani, întreaga obşte a mănăstirii şi foarte mulţi credincioşi din localitate l-au depus pentru înălţarea bisericii. A fost un bun prilej pentru ca înalţii ierarhi să mulţumească acelora care, prin diverse forme, au ajutat biserica. Ca un semn de recunoştinţă faţă de cei ce s-au străduit să ajungă la slujbă, P.S. Iosef i-a invitat pe toţi la masă, iar celor veniţi de la distanţă mai mare li s-au oferit 2.000 de pachete cu mâncare. Un gest frumos, demn de un locaş de cult care se respectă.

Mircea SFICHI