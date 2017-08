Eveniment

La Muzeul de Istorie din Suceava a fost vernisată luni expoziţia ”Ștefan cel Mare. Din istorie în veşnicie” dedicată împlinirii a 560 de ani de la urcarea voievodului Ștefan pe tronul Moldovei. Expoziţia care va putea fi vizitată până pe 15 februarie 2018 a fost prezentată de directorul general al Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander Tîrnoveanu, şi de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. Printre participanţii la eveniment s-au numărat toţi parlamentarii PNL de Suceava, liderul naţional al partidului, Ludovic Orban, viceministrul culturii din Republica Moldova, Gheorghe Postică, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, vicepreşedintele CJ Viorel Seredenciuc, prefectul Mirela Adomnicăi, primarul Sucevei, Ion Lungu, consilieri locali şi judeţeni, reprezentanţi ai muzeelor partenere, dar şi vizitatori. Grupul psaltic „Sf. Ioan cel Nou” de la mănăstirea cu acelaşi nume, al cărui dirijor este preotul Constantin Dan Magdalena, a interpretat la începutul şi la sfârşitul evenimentului cântece despre Ștefan cel Mare.

Ernest Oberlander Tîrnoveanu: ”Mai uşor aduci un tir cu ţigări decât un tun al lui Ștefan cel Mare”

Expoziţia „Ștefan cel Mare. Din istorie în veşnicie” reuneşte 250 de obiecte de patrimoniu, între care una dintre spadele voievodului descoperită la Curtea Domnească din Vaslui, similară celei expuse la Muzeul Topkapî din Istanbul, stindardul liturgic al lui Ștefan, tronul de piatră descoperit la Cetatea de Scaun a Sucevei, un fragment pictat din vechea raclă cu moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Directorul Tîrnoveanu a spus că s-a dorit şi aducerea unui tun descoperit la Orhei-Republica Moldova, dar nu s-a reuşit deocamdată din cauza birocraţiei. Directorul a afirmat: „Mai uşor aduci un tir cu ţigări decât un tun al lui Ștefan cel Mare”. Tunul va ajunge la Suceava în următoarele două săptămâni.

Emil Ursu: ”Ștefan cel Mare este un mit al românimii”

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a arătat că expoziţia ”Ștefan cel Mare. Din istorie în veşnicie” este o expoziţie deosebit de importantă întrucât cuprinde obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă care sunt legate de domnia lui Ștefan cel Mare. ”Este o expoziţie deosebit de importantă. Este vorba de un mit Ștefan cel Mare, un personaj istoric despre care se poate vorbi foarte mult sau nu e cazul să se mai vorbească în sensul că sunt foarte multe date. Cert este faptul că voievodul moldovean a depăşit de mult statutul de personaj istoric. Este un mit al românimii, este cel mai important român, iar Suceava este locul unde, pe lângă faptul că Ștefan cel Mare a avut capitala, se găsesc şi necropolele primilor domni ai Moldovei”, a declarat Ursu.

Flutur: ”Îmi doresc ca această expoziţie să poposească cândva şi la Chişinău”

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a subliniat că era o obligaţie morală a autorităţilor de a organiza această expoziţie, amintind de Programul Ștefanian pe care l-a iniţiat şi a cărui primă ediţie s-a desfăşurat cu succes la finele lunii iunie. ”Cred că era o obligaţie morală a noastră să facem această expoziţie. Anul acesta am lansat Programul Ștefanian, un program în premieră naţională care a trecut graniţele României. Programul Ștefanian lansează astăzi expoziţia care va pleca mai departe către Iaşi, Bucureşti, Sibiu, iar la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, la Muzeul Unirii. Azi dăm drumul la acest porumbel, la această expoziţie itinerantă care va poposi în final la Alba Iulia ca un simbol. Îmi doresc să poposească cândva şi la Chişinău. Avem obligaţia să organizăm astfel de evenimente, să vorbim cu glas tare de istoria adevărată a României. Cred că vocea lui Ștefan, spiritul marelui voievod, ne obligă să facem acest lucru. Cred că sub simbolurile lui Ștefan cel Mare trebuie să ne unim şi mai mult. Anul 2018 trebuie să ne găsească şi mai uniţi şi eu cred că această expoziţie va fi un element în plus de unire. Suceava dovedeşte nu numai că a fost capitală, ci că din când în când este capitală”, a declarat Flutur.

Adomnicăi: ”Ne aflăm la această expoziţie pe care specialiştii o consideră cea mai mare din 1990 încoace şi este un motiv de mândrie pentru noi”

Prefectul Mirela Adomnicăi a reiterat la rându-i importanţa acestei expoziţii pentru Suceava, remarcând efortul depus de instituţiile muzeale pentru realizarea ei. ”Ne aflăm la această expoziţie pe care specialiştii o consideră cea mai mare din 1990 încoace şi este un motiv de mândrie pentru noi. Evenimentul şi-a propus să readucă în prim plan personalitatea lui Ștefan cel Mare, care, prin faptele sale, a reuşit să aducă în atenţia întregii lumi Moldova şi Suceava. Suceava a fost atunci principala reşedinţă politică, militară şi religioasă din Moldova. Ne dorim să ajungem cel puţin cum am fost atunci. Îmi doresc să vină cât mai mulţi tineri la această expoziţie pentru că au ce învăţa. Este remarcabil şi efortul depus de instituţiile muzeale care au realizat expoziţia printr-un parteneriat real”, a declarat Adomnicăi.