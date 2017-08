Culmea tupeului

Incident deosebit de grav petrecut chiar în curtea Postului de Poliţie din comuna Șcheia. Toate cele patru cauciucuri ale unei autospeciale de poliţie au fost găsite sparte, după ce, cel mai probabil, au fost tăiate în timpul nopţii de joi spre vineri. Bănuielile planează asupra a trei tineri minori de etnie romă, cu care poliţiştii din comună au avut nenumărate probleme în ultima perioadă de timp, ultimul incident petrecându-se chiar în aceeaşi seară.

Descoperirea a fost făcută de angajaţii postului de poliţie chiar în timpul nopţii, la faţa locului fiind solicitată intervenţia unei echipe de criminalişti pentru adunarea probelor. Mai multe amprente au fost ridicate de pe maşina parcată în curtea instituţiei, urmând a fi confruntate cu cele existente în baza de date a poliţiei din comuna limitrofă municipiului Suceava.

Sătenii cred că lipsa de fermitate a poliţiei i-a adus în asemenea ipostază

Oamenii din Șcheia cred că tinerii romi, care au la activ mai multe spargeri şi au intrat de ceva vreme în conflict cu poliţia din comună, ar putea fi autorii distrugerii. Sătenii se plâng că nimic nu e de mirare, confruntându-se şi ei de-a lungul timpului cu astfel de spargeri şi distrugeri. Unul dintre ei ne-a declarat: ”Nu-i nici o problemă, şi eu am păţit la fel, tot aici în Șcheia. Autorii s-au găsit, dar erau minori...”

Sătenilor nu le vine să creadă de ce tupeu au dat dovadă autorii. O femeie a declarat contrariată: ”Nu am mai auzit aşa ceva. Am 70 de ani, dar nu am auzit aşa ceva. Cum se poate aşa treabă? Dar ce fel de poliţie e să-i taie cauciucurile aşa? Atunci nu sunt poliţai, ce sunt ei?”, iar o alta crede că: ”Un om sănătos la cap nu a făcut asta.” Suspiciunile multora planează asupra minorilor de etnie romă certaţi cu legea, care ar fi fost în stare de aşa tupeu: ”Aoleu, dar când s-a întâmplat chestia asta?... Ăştia sunt minorii pe care nu-i prinde poliţia. Minorii până în 14 ani care fac multe probleme. Ăştia sunt, alţii nu-s”, ne-a declarat Andreea, o tânără din comuna Șcheia.

Poliţia a întocmit un cerc de suspecţi de comiterea distrugerii

Incidentul premergător faptei comise de tinerii romi a avut loc joi seara, când pe una dintre uliţele satului un echipaj de poliţie a oprit trei romi, cu vârste între 16 şi 17 ani. În urma percheziţiei corporale, asupra lor a fost găsită o sumă de peste 300 de lei. Având în vedere că cei trei nu au nici un venit, aceştia nu au putut justifica suma de bani găsită asupra lor, astfel încât poliţiştii au întocmit un proces verbal de constatare. Au fost lăsaţi să plece acasă, însă peste câteva ore poliţiştii au găsit în curtea instituţiei patru roţi sparte la autospeciala de poliţie, precum şi două la maşina personală a unei agente de poliţie, care făcea parte din echipajul întâlnit de tinerii romi. Cei trei tineri au devenit suspecţi de comiterea infracţiunii de distrugere, poliţia analizând şi imaginile surprinse de camerele de vedere ale primăriei, în timpul aceleiaşi nopţi. Între timp poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Suceava au identificat şi câţiva martori, care i-ar fi văzut pe cei trei în preajma curţii Postului de poliţie Șcheia în timpul acelei nopţi. Cei trei suspecţi urmează a fi audiaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru comiterea infracţiunii de distrugere.