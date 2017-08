Reuşită medicală

Un pacient în vârstă de 79 de ani, cu o hernie inghino-scrotală gigant, veche de 15 ani, a fost operat cu succes, joi, la Spitalul Bethesda din Suceava. Echipa care a intervenit a fost formată din medicii Adrian Radu, un chirurg în vârstă de 38 de ani, chirurgul Ştefan Puşcaşu, managerul spitalului, şi medicul anestezist Dorin Stănescu.

Dr. Ştefan Puşcaşu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că pacientul a fost diagnosticat de tânărul său coleg chirurg cu “hernie inghinoscrotală cu pierderea dreptului la domiciliu” şi, după evaluarea stării de sănătate a pacientului şi a avantajelor şi riscurilor operaţiei, au luat decizia de a interveni chirurgical pentru remedierea herniei.

Dr. Puşcaşu a explicat că operaţia era necesară deoarece calitatea vieţii pacientului era perturbată de dimensiunea la care a ajuns sacul herniar - ”avea burta până la genunchi”, iar ca riscuri a menţionat faptul că, în general, la reintroducerea conţinutului herniar în abdomen, poate apărea insuficienţa respiratorie, ceea ce ar fi obligat medicii să renunţe la continuarea actului operator. De asemenea, pe lângă tulburările respiratorii ar fi putut să apară şi probleme circulatorii, dar din fericire în acest caz vârsta pacientului a fost un avantaj. ”Persoanele în vârstă prezintă o atrofie a masei musculare, au o laxitate abdominală, iar examinarea clinică a confirmat această laxitate abdominală, ceea ce înseamnă că reintroducerea conţinutului herniar putea să aibă loc fără un impact major asupra sistemului respirator şi circulator”, a explicat dr. Puşcaşu. Acesta a mai spus că de 12 ani, de când lucrează în Spitalul Bethesda, a mai operat cazuri complicate, însă hernia gigantică a fost ”singurul caz care m-a impresionat prin volum”.

Ieri, pacientul Olimpi Antonov era în salon şi ne-a declarat că abia aşteaptă să plece acasă. Întrebat de ce nu s-a prezentat mai devreme la medic pentru rezolvarea herniei, el a spus râzând că ”am fost săpător, am făcut diguri şi am cărat pământ cu căruţa; niciodată în viaţa mea nu m-am grăbit”. ”Acum mă încurca şi am venit”, a mai spus el.

Dr. Adrian Radu a ales Suceava, după o experienţă de şase ani ca medic chirurg în Germania

La rândul său, dr. Radu a subliniat că evoluţia postoperatorie a pacientului este bună, acesta urmând să fie externat în câteva zile. Totodată, medicul a arătat că pacientul are şi un tonus foarte bun, starea psihică a acestuia fiind un factor important în procesul de vindecare şi recuperare.

Doctorul Adrian Radu, medic specialist în chirurgie generală, a venit să lucreze în Suceava, la Spitalul Bethesda, din luna mai a acestui an, după ce a profesat şase ani ca medic chirurg în Germania. Managerul spitalului, chirurgul Ştefan Puşcaşu, a spus că experienţa profesională a doctorului Radu, atât în ambulatoriu, cât şi de clinică, a stat la baza deciziei de angajare. ”Doctorul Radu a avut o perioadă de probă de două săptămâni, timp în care am văzut tehnică, îndemânare şi simţ clinic. Facem echipă bună, împreună cu ceilalţi doi chirurgi care lucrează aici”, a mai spus dr. Puşcaşu.

Dr. Adrian Radu a absolvit cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi şi s-a specializat în chirurgie generală. În ultimii şase ani a lucrat în Germania, în spitale publice şi private, şi în primăvara acestui an a decis să revină în România, optând pentru Suceava şi Spitalul Bethesda.