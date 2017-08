De un an de zile

Un proiect mai puţin obişnuit, finanţarea de activităţi pentru copiii dintr-un orfelinat din judeţ, din banii rezultaţi din vânzarea unei cărţi care spune povestea reală a unui tânăr crescut tot într-o casă de copii, îşi arată roadele, după un an de derulare. Povestea este a omului de afaceri sucevean Cornel Manaz, destinatarul - copiii din Centrul de Plasament ”Mihail şi Gavril” din Solca, partener în proiect este organizaţia Salvaţi Copiii, iar cartea este ”Copiii din tren coboară la prima”, scrisă de medicul-scriitor Florin Haidamac. În această săptămână, miercuri şi joi, copiii din centru, Cornel Manaz şi voluntarii de la Salvaţi Copiii au sărbătorit ”un an de prietenie reală, nu pe Facebook”, la Complexul de agrement Lidana şi la pensiunea Arc Bucovina, din Vama. Piscina, sala de fitness, locul de joacă special amenajat de la Lidana, bicicletele, biliardul, mini-ferma şi focul de tabără de la Arc Bucovina şi toate activităţile organizate împreună cu voluntarii le-au adus copiilor bucurii de neuitat. Râsetele şi fericirea de pe chipul lor au arătat că acest efort susţinut de pe parcursul unui an nu a fost în zadar. După ce unul dintre voluntari le-a făcut surpriza de a le dărui copiilor peste 10 ani cartea cu povestea lui Cornel, aceştia au stat la rând pentru ca el să le scrie câteva rânduri pe volumul fiecăruia. ”Aici scrie de ce vii mereu la noi şi de ce ne-ai adus în excursie aici, în locul ăsta aşa de frumos?”, a fost întrebarea unuia dintre băieţii de la Solca. ”Da, printre rânduri scrie”, a fost răspunsul lui Cornel.

Început în august 2016 ca o acţiune punctuală - finanţarea unei excursii de două zile pentru copiii de la Solca, la o pensiune din Cârlibaba, prin donarea a 10% din încasările din vânzarea cărţii ”Copiii din tren coboară la prima” către Salvaţi Copiii, acest proiect are deja un an de viaţă. După excursia de anul trecut, Cornel Manaz a decis să finanţeze activitatea Salvaţi Copiii pentru proiectul „Solca” timp de şase luni şi la scurt timp a extins termenul la un an. Contaminaţi de entuziasmul lui, pentru diverse acţiuni mai ample au intervenit în această perioadă şi câţiva dintre prietenii lui, iar încasările din vânzarea cărţii au mers nu 10%, ci în totalitate în beneficiul copiilor de la Solca. ”A fost o acţiune colectivă, practic toţi cei care au cumpărat cartea au contribuit la ceea ce s-a făcut pentru copiii de la cămin”, a spus Cornel Manaz. După epuizarea primului tiraj, în iarna acestui an a urmat al doilea, cu aceeaşi destinaţie.

Asta a permis ca aproape în fiecare sâmbătă voluntarii de la Salvaţi Copiii să meargă la Solca pentru a desfăşura activităţi cu copiii, inclusiv de consiliere şi suport, prin psihologii specializaţi ai organizaţiei.

Tot în cadrul acestui proiect, Cornel Manaz şi câţiva prieteni, împreună cu copiii, au marcat terenul de sport din curtea orfelinatului şi au montat două coşuri de baschet, pentru a-i încuraja să facă sport. Împreună au petrecut şi Ziua Naţională a României, cu o excursie la Suceava, la parada militară şi la Cetatea de Scaun, şi o petrecere la Arlechino pentru cei mai mici şi la o sală de jocuri pentru cei mari. De 1 Iunie, voluntarii şi copiii au gătit, au mers la picnic, au cântat şi au dansat. Au avut parte de o petrecere aşa cum se cuvine, de Ziua Copilului.

”Nu am fost sponsori, ci prieteni”

După un an, directorul organizaţiei Salvaţi Copiii face o evaluare a rezultatelor activităţilor derulate la Centrul de Plasament Solca, perceput ca un adevărat ”batalion disciplinar” în rândul caselor de copii din judeţul Suceava, destinat copiilor şi adolescenţilor cu probleme de comportament.

”Schimbarea s-a produs, chiar dacă nu este ceva spectaculos şi poate nu foarte vizibil pentru cineva din exterior. Însă noi, cei care am fost acolo aproape săptămânal, vedem comportamentul mult mai bun al copiilor, atât în interior, cât şi în afară, iar personalul se implică mai mult”, a declarat Camelia Iordache. Ea a spus că obiectivul iniţial al proiectului a fost să arate comunităţii că aceşti copii instituţionalizaţi au dreptul la o viaţă normală şi ”de a fi trataţi ca orice alt cetăţean”. ”Acum un an, am spus că cei 10% din vânzarea cărţii, pe care Cornel Manaz îi dona, îi vom folosi pentru a face o excursie cu copiii de la Solca, să ne cunoaştem. Urma ca noi să găsim ulterior resurse financiare pentru a continua proiectul. La Cârlibaba, unde a venit şi Cornel cu noi, am văzut copiii şi efectele marginalizării, ale respingerii sociale, ale etichetării. După Cârlibaba, Cornel a spus că mergem mai departe împreună, să vedem ce putem face. Ne-am făcut un plan ca să ajungem la o bază pe care să putem construi. Rezultatele urmau să se vadă la minimum şase luni. După un an, pot să spun că am clădit această bază. A fost un an în care noi nu am fost sponsori, ci prieteni”, a precizat Camelia Iordache.

Ea a subliniat că statutul de prieten atrage responsabilităţi suplimentare, de ambele părţi. Pentru cei care s-au implicat, presupune în principal continuarea activităţii deoarece altfel ”am fi prietenii care i-am părăsit şi încă un abandon nu ar mai suporta”. ”Încă le este frică şi se întreabă de ce facem asta pentru ei. Dar baza este pusă şi de acum încolo putem clădi”, a mai spus Camelia Iordache.

Implicit, continuarea proiectului înseamnă finanţarea transportului voluntarilor de la Suceava la Solca şi a logisticii necesare, asigurată preponderent din vânzarea romanului „Copiii din tren coboară la prima”, o carte care, aşa cum a afirmat Camelia Iordache, ”merită citită pentru povestea ei, a personajului principal, dar şi pentru povestea ce avea să înceapă în august 2016: proiectul <Responsabil în lumea ta>”.

Aşa cum spunea jurnalistul Tiberiu Avram, redactor-şef la Monitorul de Suceava, în prefaţa romanului, “această carte este mai mult decât povestea lui Cornel Manaz, cel care s-a încăpăţânat să nu rămână doar un număr în statisticile seci şi reci. Această carte este un manual. Un manual pentru orice vârstă”.

Fiecare exemplar din roman este o cărămidă cu care Cornel Manaz, voluntarii de la Salvaţi Copiii şi toţi cei care s-au implicat în această poveste ”construiesc amintiri pentru copiii din Centrul de plasament Solca”. Sunt copii minunaţi, merită o şansă! Romanul poate fi achiziţionat de pe pagina https://www.facebook.com/Copiii-din-tren-coboara-la-prima-1061376897265397/, http://cm-montage.ro/product-category/carte/ sau din librării.