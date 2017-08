Anchetă

Cercetările efectuate de poliţişti în urma incendiului produs miercuri după-amiază, pe o mirişte de la marginea satului Mereni din Salcea, au scos la iveală că la volanul tractorului care remorca şi acţiona maşina de balotat se afla un tânăr de 16 ani din Salcea. Mai mult de atât, acesta nu avea permisiunea de a balota paiele pe terenul care aparţine unei asociaţii agricole din oraşul Salcea. În urma incendiului în care au fost mistuite paiele de pe o suprafaţă de 12 hectare, pe numele lui s-a întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă.

Incendiul a izbucnit de la balotiera care s-a aprins în mers

Incendiul a fost anunţat miercuri printr-un apel la 112, în jurul orei 16.17, iar la faţa locului s-au deplasat angajaţii Detaşamentului de Pompieri Suceava şi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Salcea. La sosirea echipajelor balotiera arsese în proporţie de 80%, iar de la aceasta s-a aprins vegetaţia uscată, formată din paiele rămase pe mirişte, pe o suprafaţă de aproximativ 12 hectare. Câţiva săteni ajunşi în zonă au încercat să dea o mână de ajutor la stingerea focului, care s-a propagat cu repeziciune. Unul dintre martori ne-a declarat: ”Când am venit am găsit balotiera arzând, iar de la balotieră s-au aprins paiele. Și focul s-a extins din cauza vântului. Noroc că nu bătea vântul din partea cealaltă, spre sat, că flacăra ar fi mers spre casele oamenilor. Când am ajuns eu, atunci a scos tractorul, atunci a decuplat tractorul şi a rămas balotiera aici.”

Terenul pe care tânărul de 16 ani s-a apucat să baloteze paiele aparţine unei asociaţii agricole din oraşul Salcea, ai cărei reprezentanţi au fost contrariaţi de balotarea fără voie a paielor de pe teren. Unul dintre ei a spus:

”Da, este societate comercială din Salcea, care lucrează terenurile oamenilor din Salcea şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Balotiera a venit fără voia noastră, fără nimic, a greşit parcela, trebuia să meargă undeva mai sus şi s-a băgat aici.... ” În urma incendiului, care a fost lichidat în jurul orei 18.25, pompierii au concluzionat faptul că cel mai probabil incendiul a izbucnit de la utilajul agricol, care s-a defectat în timpul exploatării.

Poliţiştii sosiţi la faţa locului au demarat o anchetă

Tânărul aflat la volanul tractorului a reuşit să decupleze vehiculul de balotiera aflată în flăcări şi l-a mutat la câteva sute de metri distanţă, într-o zonă mai sigură. El a fost apoi preluat de un echipaj al ambulanţei, pentru investigaţii medicale la spital. Poliţiştii ajunşi în jurul orei 17.00 la marginea satului Mereni au început verificările şi au constatat că utilajul agricol aparţine unui bărbat din localitatea Plopeni şi era condus de fiul acestuia, în vârstă de 16 ani. Cercetările au arătat că incendiul a izbucnit din cauza defectării maşinii de balotat în timpul exploatării, iar pagubele produse în urma arderii paielor de pe întreaga suprafaţă sunt importante. De altfel, reprezentanţii asociaţiei aveau un contract de livrare a baloţilor de paie către firma Egger de lângă Rădăuţi. Atât timp cât tractorul, considerat vehicul auto, nu a fost condus nici măcar pe un drum public, asupra tânărului de 16 ani nu planează suspiciunea comiterii unei infracţiuni la regimul rutier. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă.