Furtul unui pachet Orange, comis de pe tejgheaua unei benzinării din comuna Gălăneşti, a fost surprins de camerele de supraveghere ale staţiei. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, iar proprietarii staţiei, care au făcut şi o plângere la poliţie, fac un apel la cei care o pot recunoaşte din imagini pe autoarea furtului.

Din primele cercetări, furtul a avut loc în timpul nopţii de 5 spre 6 august 2017, din magazinul benzinăriei Euro Tehnic din comuna Gălăneşti, iar imaginile de pe camerele de supraveghere au indicat ora producerii lui, 01.50.

Un furt comis într-o secundă de neatenţie a angajatului staţiei de carburant

O femeie, doi bărbaţi şi doi copii au intrat în benzinărie după ora 1 noaptea. În imagini se vede cum unul dintre bărbaţi ia de pe raft două cutii cu băuturi şi se îndreaptă spre tejgheaua pe care se află casa de marcat. Cât timp acesta îi distrage atenţia angajatului cu produsele cumpărate, femeia reuşeşte să sustragă de pe tejghea un pachet Orange, format din telefon şi cartelă prepay. După ce fură pachetul, îl pune în geantă şi se îndreaptă cu naturaleţe către uşă.

După plecarea ”clienţilor”, spre dimineaţă, angajatul a realizat dispariţia pachetului de telefonie mobilă şi a anunţat conducerea benzinăriei. Dănuţ Nimigean, şeful staţiei de carburant, ne-a relatat telefonic: ”Când angajatul mi-a povestit ce i se întâmplase în timpul nopţii, am luat la vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere ale staţiei şi în imaginile surprinse în jurul orei 01.50 se vedea foarte clar momentul sustragerii pachetului de pe tejghea. Angajatul staţiei îşi aminteşte că în acea zi fusese un accident de circulaţie în zonă şi femeia împreună cu cei doi bărbaţi îl întrebaseră despre ceea ce se întâmplase. Nu valoarea pachetului are importanţă, ci gestul de neiertat al femeii. Am făcut o plângere la poliţie, însă până acum nu am primit nici un răspuns. O cunoştinţă mi-a spus că autoarea ar putea fi din Voitinel, dar este doar o supoziţie.”

Cei care o cunosc şi pot da orice informaţii despre cea care apare în imagini furând pachetul de pe tejgheaua benzinăriei sunt rugaţi să sune la numărul de telefon 0756 131 899. Imaginile video surprinse de camerele de supraveghere ale staţiei de carburanţi pot fi urmărite pe www.monitorultv.ro.