Promisiune îndeplinită

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul a anunţat că unul dintre cele mai distruse drumuri din judeţul Suceava, cel care face legătura între comunele Brodina şi Ulma, a fost asfaltat în totalitate. Dumitru Mihalescul a precizat că fondurile pentru asfaltarea celor 5,4 kilometri de drum care face legătura între Brodina şi Ulma au fost alocate de Consiliul Judeţean Suceava, investiţia făcând parte din planul de modernizare a drumurilor judeţene. Mihalescul a subliniat faptul că asfaltarea drumului dintre cele două comune este investiţia cea mai importantă şi cea mai aşteptată de locuitorii din această zonă a judeţului, având în vedere că această porţiune nu a fost asfaltată niciodată. „Acest drum era un adevărat calvar pentru toţi locuitorii din zonă. În toate campaniile electorale pe care le-am făcut în această zonă a judeţului aceasta a fost promisiunea mea principală, şi anume de a face tot ce îmi stă în putinţă pentru ca acest drum să fie asfaltat”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Deputatul liberal a apreciat implicarea preşedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, în finalizarea acestei investiţii

Lucrările pe porţiunea drumului judeţean dintre Brodina şi Ulma au constat în asfaltarea celor 5,4 kilometri, realizarea a 250 de metri de ziduri de sprijin, apărări de maluri, refacerea podeţelor.

Dumitru Mihalescul a ţinut să sublinieze faptul că asfaltarea acestui tronson de drum nu ar fi fost posibilă fără implicarea şi sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur. Deputatul PNL de Suceava a declarat că este extrem de important faptul că administraţia judeţeană a considerat asfaltarea acestui drum o prioritate pe lista de investiţii de anul acesta. „Este un proiect care se finalizează la scurt timp după ce Gheorghe Flutur a fost votat de oamenii din această zonă pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, dar imediat după alegerile parlamentare de anul trecut. Nu aş fi reuşit să-mi duc la îndeplinire această promisiune făcută oamenilor din această zonă dacă nu ar fi fost ales Gheorghe Flutur la Consiliul Judeţean. Și nu a durat mult şi iată că acest drum a fost asfaltat, acum şi nu în apropierea unei alte campanii electorale. Și vreau să spun că asfaltarea acestui drum era o investiţie care trebuia realizată urgent. Eu răspund de acest colegiu, de la Ulma şi până la Poieni Solca, şi pentru mine a fost proiectul numărul unu. Și vreau să-i mulţumesc preşedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pentru suportul acordat, şi pot să spun şi eu că sunt mulţumit că am reuşit să mă ţin de cuvânt cu ce am promis”, a declarat Dumitru Mihalescul.

Mihalescul: Asfaltarea acestui drum completează investiţiile în infrastructură făcute în această zonă a judeţului în ultimii ani

Deputatul PNL de Suceava a mai adăugat că finalizarea modernizării acestui tronson de drum este extrem de importantă în condiţiile în care se intenţionează redeschiderea punctului de trecere a frontierei cu Ucraina de la Ulma, şeful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, începând demersurile în acest sens.

Pe de altă parte, Dumitru Mihalescul a precizat că asfaltarea acestui tronson de drum completează investiţiile făcute în ultimii ani în modernizarea infrastructurii din comuna Ulma, el amintind în primul rând de modernizarea drumului care face legătura cu satul Lupcina. „Îmi aduc aminte că la inundaţiile din anul 2008, când am venit în această zonă cu ajutoare pentru sinistraţi, am reuşit să ajungem în vârf de munte pe cupa unui utilaj. Acum am reuşit să asfaltăm şi drumul de la Brodina la Ulma, iar drumul până în satul Lupcina a fost betonat, astfel de lucrări urmând că continue şi în perioada următoare”, a mai spus parlamentarul liberal.

La rândul său, primarul din Ulma, Petru Marocico, a ţinut să precizeze că asfaltarea drumului de la Brodina până în comuna pe care o conduce reprezintă cea mai mare realizare din 1989 şi până în momentul de faţă. Petru Marocico a amintit că porţiunea de drum dintre cele două comune a fost cel mai mare calvar pentru cetăţeni. „După orice ploaie nu se mai putea circula deloc. Acum s-a reuşit să se asfalteze, făcându-se legătura între cele două comune, iar eu, ca primar al comunei Ulma, vreau să-i mulţumesc domnului preşedinte al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, domnului deputat Dumitru Mihalescul şi întregii echipe de la PNL pentru că au susţinut şi realizat acest proiect”, a spus primarul din Ulma.

Nu în ultimul rând, deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul a ţinut să adauge că tot anul acesta, pe mai multe porţiuni degradate de pe tronsonul de drum de la Vicovu de Sus la Ulma au fost efectuate lucrări de reabilitare.