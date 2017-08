Sireteanca Sabina Calisevici a cucerit aurul olimpic la geografie

Pentru al doilea an consecutiv

Aur pentru al doilea an consecutiv pentru sireteanca Sabina Maria Calisevici, la Olimpiada Internaţională de Geografie.

După medalia de aur de anul trecut, de la Beijing, China, Sabina adaugă în palmaresul participărilor sale la olimpiadele internaţionale de geografie încă o medalie strălucitoare.

Ediţia cu numărul XIV a olimpiadeia avut loc în Belgrad, Serbia, în perioada 2-8 august. Graţie rezultatelor elevilor din lotul naţional, România şi-a adjudecat locul 1 (la egalitate cu Polonia) în ceea ce priveşte numărul de medalii şi locul 2 pe naţiuni la punctajul total.

„Este al II-lea an în care Sabina împreună cu profesorul Radu Ciumaşu reuşesc performanţa extraordinară de a fi cei mai buni din lume”, au transmis reprezentanţii Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Sabina este proaspăt absolventă a colegiului câmpulungean, iar pe baza rezultatelor sale de excepţie a fost selectată şi admisă fără examen în învăţământul militar superior.

Performanţă unică în istoria participării elevilor suceveni la Internaţionala de geografie

Performanţa Sabinei, două medalii de aur, este unică în istoria participării elevilor suceveni la OIG. Ea este precedată, cu ani în urmă, de rezultatele remarcabile obţinute de fălticeneanul Constantin Popa (câte un aur, argint şi bronz), apoi de Lorena Davidel (un bronz).

La Belgrad, competitorii au susţinut trei probe pe durata a patru zile: un test scris, un test multimedia şi o probă practică, toate în limba engleză.

Prima a fost proba scrisă, structurată pe şase teme pe baza cărora au fost formulate întrebări şi exerciţii, timpul de rezolvare a acestora fiind trei ore. Proba a doua, cea practică, a avut două secţiuni - observaţii în teren şi identificarea soluţiilor.

Proba a III-a, cea multimedia, s-a axat pe imagini şi filmuleţe, despre care concurenţii au primit o serie de întrebări.

Premergător competiţiei, lotul naţional a participat la un program intensiv de pregătire, la Iaşi, sub îndrumarea profesorilor Dorin şi Cornelia Fiscutean, coordonatori ai lotului olimpic, ei însoţind echipa României în Serbia.

”Am strâns în cabinetul de geografie zâmbete, speranţe, tristeţi în momentele de cumpănă”

Sabina Calisevici a dus povestea geografică câmpulungeană dincolo de graniţele ţării.

Într-un interviu, Sabina spunea: „Geografia este pentru noi, olimpicii Colegiului Naţional Militar <Ştefan cel Mare>, o pasiune. Cu toţii învăţăm cu drag, iar pe timpul olimpiadei, geografia devine un mod de viaţă, un drum al succesului. (...) Împreună cu domnul profesor Radu Ciumaşu am strâns în cabinetul de geografie zâmbete, speranţe, tristeţi în momentele de cumpănă, îmbinând plăcerea cu munca asiduă. Am învăţat, am sperat, ne-am împrietenit şi ne-am ajutat reciproc. Am fost concurenţi, dar ne-am păstrat spiritul de camaraderie. Nu aş fi reuşit să fac nimic la acest nivel fără susţinerea domnului profesor Radu Ciumaşu, meritele dumnealui sunt imense şi cuvintele nu au destulă forţă să exprime recunoştinţa mea”.

Profesorul de geografie Radu Ciumaşu, cel care în ultimii 14 ani a reuşit, împreună cu elevii câmpulungeni, performanţa a tot atâtea treceri de pragul olimpiadelor judeţene, spune că reţeta succesului constă şi în acea atmosferă care se instaurează în interiorul cercului de geografie, în sentimentul complex de competiţie şi încredere care catalizează fiecare gest.

Radu Ciumaşu a precizat: „Într-o demonstraţie a nivelului ridicat al discursului geografic care se exersează în cadrul cercului de profil, Sabina Calisevici a îmbinat cu succes pasiunea cu dorinţa de a face performanţă şi de a duce mai departe ştafeta olimpicilor geografi. Concursurile şi olimpiadele şcolare ne apar ca adevărate aventuri ale căutării de sine, ale unei continue lupte cu limitele şi provocările cunoaşterii. Iar noi, profesorii, suntem călăuze, suntem ghizii, care învaţă continuu din experienţele altor călătorii similare.”