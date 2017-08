Multe tragedii

Ca în fiecare an, luna august este una critică din punctul de vedere al siguranţei rutiere din judeţul Suceava, iar nici august 2017 nu a început din păcate prea bine. În perioada 1-7 august, pe raza judeţului Suceava s-au înregistrat şase accidente grave, soldate cu patru morţi, trei răniţi grav şi trei răniţi uşor. Creşterea numărului de accidente are legătură poate cu creşterea valorilor de trafic, însă nu poate fi pusă direct pe seama sucevenilor întorşi acasă, în concediu, în această lună. Dintre accidentele grave care au avut loc în ultimele zile, doar într-unul a fost implicată o maşină înmatriculată în străinătate. Este vorba de accidentul de acum două zile, de la Vadu Moldovei, când un şofer din Republica Moldova, care conducea un autoturism cu volan pe dreapta, a scăpat maşina de sub control în condiţii de ploaie torenţială, iar aceasta a pătruns pe contrasens. A urmat un impact violent cu o altă maşină, din care au rezultat trei răniţi, din care bărbatul din Republica Moldova se afla, ieri, în stare gravă, în comă.

Poliţiştii acţionează intens cu 10 autospeciale cu radar, plus radarul pistol

Inspectorul Gabriel Apopei, şeful Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava, a declarat că poliţiştii rutieri din tot judeţul, alături de colegii de la Ordine Publică, fac eforturi pentru a fi prezenţi cât mai mult în trafic în această perioadă. Pe principalele drumuri naţionale sunt instituite filtre de control, iar acţiunile cu radarele ori cu aparatele etilotest sunt intensificate pe cât posibil.

Poliţiştii au la dispoziţie în acest moment zece autospeciale cu radar, plus radarul cu laser „pistol’, în condiţiile în care sunt şi câteva aparate defecte.

47 de permise ridicate în weekend

În primul weekend în august au fost organizate ample acţiuni de control, atât pe timp de zi, cât şi noaptea. Ziua s-a acţionat timp de şase ore cu radarul, în timp ce noaptea s-a pus accent pe depistarea şoferilor băuţi.

La acţiunea pe timp de zi au fost aplicate 266 de amenzi, în valoare de aproape 75.000 de lei, din care 179 pentru depăşiri ale limitelor de viteză. De asemenea, au fost reţinute 21 de permise de conducere, din care 10 pentru viteză excesivă. Pe timp de noapte s-au constatat 13 infracţiuni şi au fost reţinute alte 26 de permise de conducere. Aşadar, în total 47 de permise reţinute în weekend.

„Vom continua acţiunile de control în ritm intens, inclusiv pe timp de noapte, în care vom folosi inclusiv cele trei autospeciale neinscripţionate cu radare şi radarul tip pistol. De asemenea, vom avea şi acţiuni de control pe linia verificării maşinilor înmatriculate în alte state, unde cele mai multe nereguli sunt legate de lipsa asigurării ori a ITP-ului”, a explicat şeful Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava.

Poliţiştii speră că luna august nu le va da peste cap statisticile favorabile din 2017

Statisticile poliţiei rutiere arată că anul trecut, în luna august, au avut loc 30 de accidente grave, soldate cu 12 persoane decedate. A fost luna cu cele mai multe accidente grave din anul 2016.

În 2017, per total, până acum, se înregistrează o scădere importantă a numărului de persoane decedate în accidente rutiere. Nu ne rămâne decât să sperăm că acest trend pozitiv se va menţine până la finele anului 2017.

Luni, 7 august, zi neagră pe şosele

Acum două zile, luni, a fost o zi cu adevărat neagră pe şoselele judeţului nostru. De departe, cea mai cumplită tragedie a avut loc la Panaci, unde o femeie în vârstă de 45 de ani şi o fetiţă de 5 ani, nepoata ei, au fost accidentate mortal de o maşină condusă de o şoferiţă în vârstă de 37 de ani. Cele două au fost lovite violent de maşină şi au decedat pe loc, nefiind clar dacă erau pe marginea drumului ori încercau să traverseze.

Tot luni a avut loc şi accidentul grav de la Vadu Moldovei, în care trei persoane au fost rănite, din care una grav. De asemenea, luni s-au înregistrat alte câteva accidente mai uşoare.