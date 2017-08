Răspuns oficial

Traficul greu din judeţul Suceava este verificat de câţiva ani de zile de o singură instituţie, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transporturilor Rutiere (ISCTR) Suceava, care are doar un singur cântar omologat pentru astfel de verificări. După ce cotidianul nostru a semnalat această realitate cu multe semne de întrebare în ediţia din 8 iulie, am încercat să aflăm câte controale s-au făcut în acest an şi câte amenzi s-au dat pentru vehicule grele care circulă supraîncărcate pe drumurile naţionale. Monitorul de Suceava a înaintat o adresă oficială către structura centrală a ISCTR, în care am precizat clar că solicităm date despre activitatea de control a ISCTR Suceava. Răspunsul oficial care ne-a fost transmis la zece zile după trimiterea solicitării nu este decât o mare bătaie de joc. ISCTR a evitat „elegant” întrebarea cât se poate de clară şi ne-a transmis rezultatele controalelor la nivel naţional, date care nu au absolut nici o relevanţă pentru Suceava.

Motivele secretomaniei

Din datele noastre, care se bazează pe informaţii certe, controalele cu cântarul de pe drumurile naţionale sunt în număr foarte mic, din mai multe motive: ISCTR are un singur cântar omologat, iar cei 8 oameni ai instituţiei îl folosesc rar pentru că au foarte multe alte activităţi de control. ISCTR verifică, măcar pe hârtie, tot ce ţine de transportatori auto de persoane şi de marfă, din toate punctele de vedere, dar şi şcoli de şoferi, autogări sau furnizori de bunuri divizibile, iar controalele ar trebui să se facă atât în trafic, cât şi la sediile unităţilor.

Mai sunt şi alte motive invocate de cei de la ISCTR, cum ar fi de exemplu că în Suceava nu există nici o suprafaţă de rulare omologată metrologic pentru aşezarea benzilor de cântar, condiţii în care amenzile pot fi foarte uşor contestate în instanţă.

Datele de la nivel naţional spun şi ele multe despre activitatea de control

De altfel, chiar în răspunsul în bătaie de joc al ISCTR, semnat de Florentina Ciordaş, inspectorul de stat şef al ISCTR la nivel naţional, se arată că în cadrul controalelor în trafic privind depăşirea maselor maxime totale admise, în primele 7 luni ale acestui an au fost verificate în trafic 2.799 de autovehicule şi s-au întocmit 628 de procese verbale de sancţionare. Din aceste date rezultă o medie de 15 amenzi per judeţ, ceea ce spune totul despre ce a reuşit să facă această instituţie în acest an. Din datele noastre rezultă că numărul de amenzi date la Suceava este cu mult sub această medie.

ISCTR deţine în toată ţara doar 42 de instalaţii de cântărire.

De la patru cântare, la un singur cântar

Despre această problemă a scris şi Revista Drumuri şi Poduri care aparţine Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România. Este un material scris de specialişti, care atinge cât se poate de clar această problemă.

Până în anul 2011, controlul vehiculelor grele era făcut de Secţiile de Drumuri Naţionale Suceava şi Câmpulung Moldovenesc, care aveau fiecare în dotare câte două cântare.

„La presiunea transportatorilor, începută de prin anul 2005, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a fost obligată să renunţe la protejarea infrastructurii sale, singura activitate rămasă în sarcina sa fiind aceea de la Agenţiile de Control şi Încasare din punctele de frontieră. Rezultatul acestei măsuri îl regăsim astăzi pe majoritatea drumurilor naţionale: nenumărate făgaşe, crăpături, dar şi alte tipuri de degradări. Cine sunt primii care strigă şi acuză că drumurile sunt proaste şi că nu se repară? Transportatorii şi liderii acestora!”, se arată în materialul revistei scrise de specialiştii în drumuri şi poduri.

Din 4 decembrie 2011, controlul şi impunerea respectării greutăţii maxime admise a autovehiculelor pe drumurile naţionale a revenit exclusiv ISCTR, instituţia nou înfiinţată la acea vreme.

Ce au făcut inspectorii acestei instituţii de control reiese şi din rapoartele anuale ale ISCTR.

Legat de particularităţile Sucevei, judeţul nostru este străbătut de cea mai întinsă reţea de drumuri naţionale, condiţii în care controalele în ceea ce priveşte MMTA (masele maxime totale autorizate) ar trebui să fie o prioritate. Singurele situaţii în care s-au făcut publice informaţii legate de vehicule supraîncărcate au fost după accidente rutiere grave şi atunci în urma solicitărilor transmise de cotidianul nostru. Instituţia numită ISCTR Suceava nu a venit niciodată cu vreo dată concretă legată de acţiuni de control în trafic şi nereguli constatate în ceea ce priveşte vehiculele supraîncărcate.

Cântarele din Vama Siret nu sunt funcţionale de aproape 3 ani

Pentru ca meniul să fie complet, nici cele două cântare din Vama Siret nu sunt funcţionale de aproape trei ani de zile. La solicitarea cotidianului Monitorul de Suceava, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ne-a comunicat oficial că cele două cântare nu mai au aviz metrologic, şi automat nu mai pot fi folosite, din luna noiembrie a anului 2014. Cântarele nu au mai fost omologate pentru că dădeau erori, iar ulterior nu s-a putut găsi o firmă interesată de licitaţiile prin care s-a încercat atribuirea lucrărilor de reparaţii.