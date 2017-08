Băut la volan

Un bărbat de 49 de ani, din oraşul Siret, a trecut marţi seara printr-o grea cumpănă, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat şi l-a prins sub una dintre roţi. Accidentul a fost anunţat de un trecător în jurul orei 22.10, acesta relatând că pe un drum comunal din localitatea Negostina, comuna Bălcăuţi, un tractor s-a răsturnat peste şofer.

Echipajul de descarcerare de la Garda de Intervenţie Siret şi un echipaj al ambulanţei au ajuns în scurt timp la faţa locului şi au început acţiunea de scoatere şi salvare a bărbatului. La faţa locului s-a constatat faptul că tractorul cu remorcă a fost scăpat de sub control şi a intrat în şanţ, moment în care şoferul a fost aruncat din cabină şi a fost prins cu piciorul sub roata din stânga spate a tractorului. Cel aflat la volan a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.