Care pe care

Zilele care urmează ar putea fi decisive pentru soarta Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Suceava, problemele financiare fiind din ce în ce mai acute, fond pe care conducerea Clubului de Vânătoare Vatra Dornei încearcă să forţeze demiterea directorului Nicolae Goicea, cel care se află la conducere în această calitate de peste 25 de ani. De cealaltă parte, AJVPS Suceava a convocat pentru mâine Adunarea Generală, iar conform unor surse cealaltă tabără, a lui Nicolae Goicea şi a oamenilor săi, va încerca excluderea contestatarilor de la Vatra Dornei.

În tot acest scandal, cert este că situaţia financiară a AJVPS nu este deloc roz, fapt despre care ne-a vorbit preşedintele AJVPS Suceava, Ioan Ciornei.

Conducerea Clubului de Vânătoare Vatra Dornei cere demiterea directorului Nicolae Goicea

Reamintim că într-un memoriu al conducerii Clubului de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Vatra Dornei, semnat de preşedintele Cătălin Boghean şi de vicepreşedinţii Petrea Dulgheru şi Iuliu Cojoc, se arată că AJVPS este în prag de faliment, iar cei trei, ca reprezentanţi ai vânătorilor din Vatra Dornei, fac apel către toţi membrii asociaţiei din judeţ să ia atitudine.

„Acum 26 de ani, domnul Goicea Nicolae a fost pus la conducerea AJVPS Suceava de către organele de partid şi de stat, de către tovarăşii care înainte de 1989 erau la vânătoare la Pătrăuţi, împreună cu Ceauşescu. După ce a preluat cea mai bogată filială judeţeană din România, cu cel mai valoros fond cinegetic din ţară, cu un număr record de vânători şi pescari, prin dictatură şi teroare, prin excluderi, prin certuri şi procese interminabile, prin inactivitate şi încălcarea statutului Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, prin părăduirea ilegală a banilor vânătorilor şi asociaţiei şi în final prin transformarea AJVPS Suceava în asociaţie familială, Goicea a adus-o în pragul falimentului”, a acuzat Petrea Dulgheru, vicepreşedintele Clubului de Vânătoare Vatra Dornei.

Pe lângă problemele financiare acute, care nu pot fi negate de nimeni, reprezentanţii vânătorilor de la Vatra Dornei acuză darea în autogestiune a unor fonduri de vânătoare şi consideră că totul este o afacere pusă la cale de cei care conduc acum AJVPS Suceava.

Cei din conducerea Clubului de Vânătoare Vatra Dornei au înaintat o plângere şi către ANAF, în care solicită un control amănunţit, pe ultimii 5 sau 10 ani, şi acuză că la AJVPS Suceava există un haos fiscal, un dezastru financiar care s-ar perpetua an de an.

Adunarea Generală a AJVPS se reuneşte mâine

Pe acest fond, conducerea AJVPS Suceava a convocat, pentru ziua de mâine, 3 august, Adunarea Generală a membrilor, în care vor fi luate în discuţie neregulile semnalate de contestatarii de la Vatra Dornei.

Petrea Dulgheru şi preşedintele Clubului de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Vatra Dornei cred că această convocare a adunării generale, în zona de munte a judeţului, la graniţa cu Ucraina, nu este decât o acţiune de „executare” a lor, adică de excludere din AVJPS Suceava.

Preşedintele AJVPS Suceava atrage atenţia că situaţia financiară este dezastruoasă

La AJVPS Suceava, pe lângă directorul Goicea, mai există o persoană cu funcţie importantă, preşedintele Ioan Ciornei. Reporterii Monitorului de Suceava au stat de vorbă ieri cu preşedintele Ioan Ciornei. Cel puţin la nivel oficial, acesta a evitat să se pronunţe de partea cui este în acest scandal, care nu este deloc primul în interiorul AJVPS:„Domnii de la Vatra Dornei susţin că domnul Goicea a comis infracţiuni, iar eu nu pot decât să-i îndrum să facă reclamaţii la organele abilitate. Nu pot să zic că domnul Goicea nu are nici o vină pentru situaţia în care s-a ajuns, însă problemele sunt mult mai mari şi nu ţin de un om. Cert este că aceste scandaluri pot doar destrăma AJVPS-ul”.

El a subliniat că asociaţia are probleme financiare foarte mari, iar datoriile au crescut îngrijorător.„Avem 24 de fonduri de vânătoare pentru care plătim aproape 80.000 de euro, plus multe alte cheltuieli de întreţinere şi salarizare. Pe de altă parte, an de an avem tot mai puţini vânători, am ajuns la aproximativ 450, iar nu toţi sunt cu cotizaţiile la zi. Probleme sunt spinoase, fără bani nu se poate face vânătoare şi de aceea s-a ajuns la aceste scandaluri”, a declarat preşedintele AJVPS Suceava.

Acesta a negat că la şedinţa de mâine vor fi excluşi cei din conducerea Clubului de Vânătoare Vatra Dornei şi a spus că memoriul lor va fi analizat pe ordinea de zi, invitându-i să participe pentru ca problemele să fie lămurite.

Acesta a mai ţinut să precizeze că în Adunarea Generală sunt 15 membri, iar el are doar un vot.