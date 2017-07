Inechitate

Ştiţi care e suma cu care te ajută instituţia la care eşti angajat în cazul în care eşti anchetat abuziv timp de doi ani? 800 de lei. Atât şi nimic mai mult. De această sumă a beneficiat subcomisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Nr. 4 Poliţie Rurală Gălăneşti, în urma cererii pe care a adresat-o conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava.

„În urma propunerii comisiei desemnate în temeiul prevederilor Ordinului ministrului nr. 9 din 09.09.2009, solicitarea dumneavoastră a fost aprobată, în limita cuantumului stabilit pentru faza de urmărire penală în acordul cadru încheiat de IPJ Suceava cu Cabinetul de Avocatură Orhean Elena Daniela, conform art. 4, aliniat 10 din actul normativ sus menţionat”, se arată în răspunsul pe care subcomisarul Ciotău l-a primit din partea şefilor IPJ Suceava.

Ofiţerul consideră că tot ceea ce s-a întâmplat este o imensă bătaie de joc, mai ales că sumele de bani pe care le-a cheltuit sunt mult mai mari, undeva spre 10.000 de euro, asta fără a mai pune la calcul stresul şi impactul pe care l-a avut ancheta asupra lui şi a familiei sale.

Potrivit lui Marius Ciotău, cei aproape doi ani de anchetă au fost un adevărat coşmar, în care a făcut zeci de drumuri, adrese către diferite instituţii, a copiat acte din dosar care arătau negru pe alb că nu are nici o legătură cu acuzaţiile aduse, acte depuse apoi la procurorul de caz, pentru ca într-un final să i se comunice că dosarul a fost declinat de la DNA la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, ca în final să vină şi singura soluţie posibilă: clasarea tuturor acuzaţiilor.

În cariera de 20 de ani în poliţie a primit doar diplome şi mulţumiri

Culmea ironiei face ca subcomisarul Marius Ciotău, în cei peste 20 de ani de activitate în poliţie, să nu fi fost niciodată recompensat băneşte.

„De-a lungul carierei am primit doar mulţumiri şi felicitări scrise, iar în final am fost anchetat pentru că hoţii şi familiile acestora au dat declaraţii false în faţa unui procuror DNA care le-a acordat o credibilitate totală”, a precizat Marius Ciotău.

Pus la dispoziţia şefilor în decembrie 2014, când a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Suceava, subcomisarul Marius Ciotău şi-a pierdut funcţia de conducere şi i s-au impus o serie de obligaţii. Asta a însemnat automat reducerea salariului, iar în condiţiile în care ştia că este nevinovat nu a făcut nici un rabat pentru a demonstra acest lucru.

Una dintre consecinţe a fost aceea că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava l-a dat în debit pentru a recupera diferite sume de bani cheltuite cu ocazia cercetării judecătoreşti.

S-a întâmplat în două rânduri, în care ofiţerul nu şi-a putut achita datoriile, una de 100 de lei şi cealaltă de 250 de lei, motiv pentru care Fiscul i-a trimis somaţii de plată.

O altă nemulţumire a subcomisarului Ciotău este aceea că în toată această anchetă care s-a dovedit un fiasco total i-a fost târâtă şi soţia.

„Soţia mea a fost citată de DNA Suceava în calitate de martor în dosarul în care eu am fost pus sub inculpare. Se ştia de la bun început că are dreptul legal să nu dea nici o declaraţie având în vedere relaţia soţ-soţie, şi totuşi a fost citată. Eu cred că şi aici e vorba de un abuz grosolan şi o încercare de intimidare a familiei mele, care a fost pusă într-o postură ingrată fără absolut nici un motiv”, a spus Marius Ciotău.

Pus la zid şi într-o pseudo-anchetă a postului TV Antena 3

Şi de parcă cei doi ani de anchetă nu ar fi fost suficienţi, după ce subcomisarul Marius Ciotău şi celelalte persoane din dosar au fost absolvite de orice acuzaţie, postul de televiziune Antena 3 a difuzat un material de aproape 15 minute în care i-a târât din nou în mocirlă pe oamenii abia reabilitaţi.

A fost o compilaţie în care s-a plecat de la tăierile ilegale de arbori şi s-a ajuns la contrabanda din zonă, context în care s-au prezentat fragmente din înregistrarea blurată ca imagine şi distorsionată ca voce a unui individ care dădea nume de poliţişti şi procurori pe care-i acuza că sunt în spatele acestui fenomen al traficului cu ţigări. Şi nu au fost singurele afirmaţii ale acestui „martor” sub acoperire, care a oferit şi detalii despre cum el însuşi transporta ţigări de contrabandă, dar şi arme de foc, inclusiv automate, pe care le introducea ilegal în România, via Ucraina.

Printre cei vizaţi erau comisarul-şef Cristian Macsim, fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI), fost „Doi şi-un sfert” Suceava, dar şi subcomisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Nr. 4 Poliţie Rurală Gălăneşti.

Cei doi au considerat că în spate este o răzbunare din partea unuia dintre denunţătorii din dosarul din decembrie 2014.

Materialul de pe postul naţional de televiziune a apărut la scurt timp după ce Monitorul de Suceava a publicat un material prin care anunţam că plângerea depusă împotriva ofiţerului de la fostul Serviciu de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Suceava Florinel Grigore Todiruţ a fost retrimisă de judecători la DNA pentru completarea urmăririi penale.

Este vorba de o plângere depusă în cursul anului trecut, la structura centrală a DNA, prin care comisarul-şef Cristian Macsim, fost şef al SIPI Suceava, şi poliţiştii Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă, toţi de la Secţia 4 Poliţie Rurală Gălăneşti, au solicitat să se efectueze cercetări faţă de ofiţerul Florinel Grigore Todiruţ. Cei patru consideră că sunt elemente din care să rezulte comiterea de către Todiruţ a infracţiunilor de abuz în serviciu, inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi uzurparea de calităţi oficiale. Totuşi, plângerea nu a avut sorţi de izbândă la procurorul de caz de la DNA, care a dispus clasarea cauzei.

Ordonanţa de clasare a fost atacată la procurorul-şef al DNA Suceava, care a menţinut soluţia, astfel încât s-a ajuns în instanţă. Tribunalul Suceava a ajuns la concluzia că plângerea trebuie admisă, astfel încât a fost desfiinţată ordonanţa de clasare vizavi de faptele pentru care este acuzat Florinel Grigore Todiruţ, iar cauza a fost trimisă la procuror pentru completarea urmăririi penale.

Trebuie spus că Todiruţ este cel de la care a plecat efectiv ancheta în urma căreia Cristian Macsim şi poliţiştii Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă au fost aduşi, în decembrie 2014, la DNA Suceava cu jandarmi în vederea audierilor, pentru ca mai apoi unii dintre ei să ajungă şi în arestul Poliţiei Suceava pentru o perioadă de 24 de ore sub diferite acuzaţii care ulterior nu s-au adeverit, motiv pentru care cauza în ceea ce-i priveşte a fost clasată.

Plângerea lui Florinel Grigore Todiruţ a fost susţinută la acea vreme de declaraţii date din arestul IPJ Suceava de Ion Gheorghe Ciotău şi George Romică Ungureanu, pretinşi sau chiar reali colaboratori ai SIPI Suceava, indivizi cercetaţi pentru zeci de furturi şi al căror dosar se află încă la Judecătoria Rădăuţi.

Pentru ce au fost anchetaţi subcomisarul Ciotău şi colegii săi

Subcomisarul Marius Ciotău, agentul-şef principal Ilie Pârghie şi agentul-şef principal Constantin Chichiriţă au primit soluţie de clasare de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, iar ulterior au fost repuşi în drepturile de care au fost privaţi.

Subcomisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Rurale de Poliţie Gălăneşti, a fost denunţat de unul dintre inculpaţii pentru un furt, Traian Constantin Moisiuc. Acesta a sesizat că a fost lovit şi agresat fizic de ofiţer pentru a-l determina să dea declaraţii în cauza penală în care a fost trimis în judecată.

Procurorii au constatat că nici un martor nu confirmă agresiunea, ba mai mult, Moisiuc nici măcar nu a fost audiat de ofiţerul Ciotău. Mai mult, chiar denunţătorul a fost confuz, dând declaraţii contradictorii. La fel au stat lucrurile şi în cazul poliţistului Constantin Chichiriţă, şeful Postului de Poliţie Frătăuţii Noi.

Vasile Ilie Pârghie, lucrător în cadrul Secţiei de Poliţie Gălăneşti, a fost acuzat că în cadrul percheziţiilor din data de 28 octombrie 2013, la locuinţele lui Gheorghe Ion Ciotău şi George Romică Ungurean, ar fi intrat fără drept în locuinţele lor şi ar fi exercitat ameninţări şi violenţe asupra lor. Din nou, simple acuzaţii, care nu au avut vreun fundament şi nu au fost susţinute de vreo probă.

Cei trei poliţişti au fost acuzaţi de inculpaţii de furt şi că făceau contrabandă cu ţigări. Practic, în scenariul hoţilor, poliţiştii erau infractorii, iar ei i-au deranjat în activitatea infracţională.

„La data de 22.XII.2014, la locuinţele inculpaţilor Ciotău Marius, Chichiriţă Constantin şi Pârghie Ilie Vasile, organele de urmărire penală au efectuat percheziţii domiciliare, ocazie cu care nu au fost identificate bunuri sau obiecte care să aibă legătură cu cauza şi nici bunuri deţinute ilegal, respectiv ţigări provenite din activităţi de contrabandă... Din actele de urmărire penală nu rezultă indicii că cei trei ar fi desfăşurat activităţi de contrabandă sau că ar fi preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut bunuri sau mărfuri care trebuiau plasate sub un regim vamal”, au arătat procurorii în ordonanţa de clasare.