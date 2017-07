Incendiu puternic

O autoutilitară Dacia a luat foc pe şoseaua de centură a Sucevei, ieri după-amiază, după ce şoferul a scăpat maşina de sub control, iar aceasta s-a izbit violent de rigola de la marginea drumului. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17.30, în zona parcării porţiunii deschise a şoselei de centură, iar din fericire nu au fost decât pagube materiale, fără victime.

Şoferul de pe Dacia Dokker, care aparţine unui producător de cafea, circula dinspre Zidul Morţii spre E 85 şi a pierdut controlul asupra volanului.

„Probabil am derapat. Am pus frână, maşina s-a învârtit şi am ajuns în şanţ. Nu a apărut nimic în faţă, doar am simţit că maşina fuge, am avut un pic de viteză”, a recunoscut şoferul în timp ce se afla în ambulanţa sosită la faţa locului. Acesta nu avea leziuni, ci doar a fost evaluat pentru a se stabili cert dacă nu are vreo problemă de sănătate.

În urma impactului, maşina a luat foc şi a ars violent. La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Suceava. Focul a fost stins în scurt timp, însă maşina nu a mai putut fi salvată.

Autoturismul nu era încărcat cu marfă.