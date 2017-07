Statut

Festivalul naţional pentru copii şi tineret „Dorna, plai de joc şi cântec” - In memoriam prof. Gavril Moroşan - şi-a câştigat de-a lungul celor zece ediţii statutul de unul dintre cele mai bine cotate festivaluri naţionale de folclor, iar începând cu anul viitor va fi integrat şi în circuitul mondial CIOFF (Consiliul Internaţional de Organizare a Festivalurilor Folclorice). Festivalul s-a desfăşurat la Vatra Dornei în perioada 18-20 iulie, printre participanţi numărându-se ansamblurile folclorice: “Zarandul” din Arad, “Hora florilor” din judeţul Olt, “Doina Chioarului” din Şomcuta Mare, Maramureş, “Ghiocelul” din Luncaviţa”, judeţul Tulcea, “Cununa de pe Şomeş” din Bistriţa-Năsăud, “Plai Bucovinean” din Dorna Candrenilor, “Fanfara trompetelor de argint” şi Orchestra “Runculeţul” din Câmpulung Moldovenesc, “Bahluieţul” şi Orchestra “Hora” de la Iaşi, “Ciobănaşul” din Rădăuţi, “Mala Poiana” a comunităţii polonezilor din România, “Balada” şi “Plaiurile Dornei” din Vatra Dornei. Invitaţi speciali în cadrul festivalului au fost Fanfara “Rotaria” a Palatului Copiilor din Vaslui, Ansamblul de dansuri “Vitaminchiki” din Kiev, Ucraina, şi Ansamblul de dansuri “Mladost” din Montana, Bulgaria.

Spectacole de calitate din diferite zone etnofolclorice

La finalul manifestărilor, preşedintele juriului, Marin Barbu, coregraf, preşedintele secţiunii naţionale a Consiliului Internaţional de Organizare a Festivalurilor Folclorice, a declarat: “De 10 ani, de când a început acest festival, sunt invitat să fiu în juriu. Cum timpul nu îmi ajunge pentru că de 10 ani filmez din mai până în octombrie, la a X-a ediţie am venit. Eu am colaborat foarte mult şi foarte bine cu profesorul Gavril Moroşan şi îl cunosc pe Vasile Moroşan de când era elev. Am venit la Vatra Dornei, unde am găsit folclor şi tradiţie de calitate. Sunt încântat de ce am văzut, Consiliul Local sprijină manifestarea şi primarul este permanent lângă colectivul de organizare. Calitatea spectacolului, extraordinară, toate formaţiile au venit cu spectacole diferite, fiecare a încercat să-şi prezinte zona folclorică de unde vine. Nu a fost uşor la jurizare pentru că dacă era să dăm locurile I, II, III aveam probleme. Fiind o ediţie jubiliară am dat la toţi locul I şi am motivat de ce: unii au luat pentru modalitatea de valorificare scenică a dansului, alţii au luat pentru virtuozitate, alţii pentru autenticitate, pentru promovare etc. şi fiecare s-a regăsit în ceea ce a prezentat pe scenă. Este greu să spui că folclorul din Bucovina este mai bun sau mai slab ca cel din Făgăraş. Unii au elemente ritmice mai accentuate decât cele din Bucovina, şi mă refer la cei care bat pe picior, pe cizmă, la căluşari, dar când analizezi trebuie să te întorci la tradiţie. Fiecare joc din acesta are specificul zonei”.

Ansamblurile folclorice din străinătate vor fi mai bine reprezentate

Coregraful Marin Barbu a apreciat efortul organizatorilor, făcând cunoscut că se va implica prin promovarea acestui festival atât în ţară, dar mai ales în străinătate. În cadrul unei discuţii cu directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei, prof. Vasile Moroşan, cei doi au “creionat” ediţia de anul viitor.

Marin Barbu a mai spus: “Am zis să aducem trei ansambluri bune din străinătate pentru că cei care au venit până acum au avut cam acelaşi repertoriu. Apoi încercăm să-l introducem în calendarul Consiliului Internaţional de Organizare a Festivalurilor Folclorice. Dacă e trecut în calendarul CIOFF, unde sunt înscrise peste 120 de ţări membre, apare acolo şi, din acel moment, Vasile Moroşan va fi contactat de managerii formaţiilor din străinătate care vor dori să vină la Vatra Dornei şi atunci împreună cu comitetul de organizare pot selecta ce ansambluri îşi doresc. Vor veni ansambluri performante, care au ce arăta”.

Festivalul “Dorna, plai de joc şi cântec”, îndrăgit şi de turişti

Directorul Clubului Copiilor din Vatra Dornei a confirmat şi susţinut afirmaţiile preşedintelui juriului. “Cu Marin Barbu ne cunoaştem de foarte mult timp, de când eram elev, a fost un apropiat al profesorului Gavril Moroşan, în memoria căruia organizăm acest festival, şi suntem fericiţi că maestrul a fost preşedintele juriului, a fost alături de noi la ediţia a X-a. În fiecare an aducem un element de noutate care dă greutate festivalului. În acest an am adus un preşedinte de juriu de prestigiu şi sper ca proiectul privind participarea unor ansambluri valoroase din alte ţări va fi dus până la capăt, şi sunt sigur că vom reuşi pentru că tot ce ne-am propus la cele 10 ediţii pe care le-am organizat s-a împlinit. Încercăm să aducem formaţii şi de pe alte continente, acesta este visul nostru. Avem un public numeros din toată ţara, avem un public cunoscător, sunt turişti care îşi programează vacanţele pentru a fi prezenţi la Festivalul <Dorna, plai de joc şi cântec>”, a subliniat Vasile Moroşan.

Cea de-a X-a ediţie a Festivalului naţional pentru copii şi tineret „Dorna, plai de joc şi cântec” a fost organizată de Clubul Copiilor Vatra Dornei, cu sprijinul IŞJ Suceava, al Ministerului Educaţiei, al Primăriei şi al Consiliului Local Vatra Dornei, al Consiliului Judeţean Suceava, al Universităţii Naţionale de Arte “George Enescu” Iaşi, al Asociaţiei “Plaiurile Dornelor”, la care s-au alăturat şi sponsorii.

Juriul festivalului l-a avut preşedinte pe Marin Barbu - coregraf, preşedintele secţiunii naţionale a CIOFF, prof. univ. dr. Doru Albu, preşedintele Senatului Universităţii de Arte “George Enescu”, Iaşi, prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca - Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi, profesorii Florin Fodor, Marcel Dupu, Ştefan Coman, Nichita Dragomira.