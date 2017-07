Confirmare

Suceveanul Lucian Goian revine în India după un scurt intermezzo în Australia. Legitimat până recent la Perth Glory, una dintre cele mai cunoscute echipe de la Antipozi, Lucian Goian a primit o propunere de la fosta echipă din liga indiană, FC Mumbai City, pe care a acceptat-o imediat. Suceveanul a anunţat pe contul său de socializare că s-a înţeles pentru o perioadă de doi ani.

„Mumbay este un loc unde m-am simţit extraordinar şi unde mă întorc cu mare plăcere”, a spus Lucian Goian.

Înainte de a ajunge în India, Lucian a evoluat pentru CFR Cluj, echipă la care a avut 30 de prezenţe şi cu care a câştigat Cupa României. Lucian mai avea un an de contract cu echipa din Gruia, dar în acelaşi timp avea o clauză de reziliere prin care putea pleca în această vară, dacă ar fi primit o ofertă mai bună. Lucian a evoluat şi trei ani în China, un an la Tianjin Teda, acolo unde l-a avut antrenor pe Alexandre Guimaraes, tehnicianul echipei din India, FC Mumbai City.

Anul trecut, după ce a semnat cu echipa de primă ligă din India, Lucian Goian declara: „Am primit o ofertă bună din India şi am decis să-i dau curs, mai ales că va fi o experienţă nouă pentru mine. M-a sunat fostul meu antrenor din China, Alexandre Guimaraes, cel ce a fost adus la echipa din India şi avea nevoie de un fundaş central. Cred că dacă am rezistat trei ani în China, acolo unde e destul de greu deoarece se schimbă foarte repede lucrurile şi sunt tot felul de interese, cred că mă voi adapta repede şi-n India. Am vorbit cu Adi Mutu despre acest campionat, unde a evoluat în sezonul trecut, şi am înţeles că sunt foarte bine organizaţi. Din câte ştiu, în India au evoluat în sezoanele trecute jucători mari ca Anelka, care a jucat chiar la Mumbay, Del Piero, Trezeguet şi Mutu”.

Lucian Goian a început fotbalul la Suceava, cu Ilie Gafencu, iar la vârsta de 15 ani a debutat pe postul de atacant la Foresta II, în Liga a III-a, în 5 etape marcând 7 goluri. A promovat mai apoi la prima echipă a Forestei, iar la 17 ani a plecat la FC Oneşti, unde a evoluat doi ani. La 19 ani a plecat la Ceahlăul Piatra Neamţ, echipa de la care a plecat fratele său, Dorin, la Bacău. Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la Dinamo Bucureşti, formaţie pentru care a evoluat şase sezoane, iar mai apoi a jucat un an şi jumătate la Astra, echipă de la care a plecat în China.