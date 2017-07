Primii pe listă

Primii candidaţi admişi în cadrul a cinci dintre specializările Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov sunt absolvenţi de liceu din judeţul Suceava, patru de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc şi unul de la Colegiul „Mihai Băcescu” Fălticeni.

Cei cinci viitori cadeţi vor îmbrăca uniforma militară din toamnă, pentru încă trei ani, după care vor urma o carieră militară, obţinerea unui loc de muncă fiind garantată de ministerul de resort. Adolescenţii vor începe cursurile mai devreme decât colegii din alte universităţi, respectiv la finele lunii august, cu un curs de pregătire militară de bază.

Singurul admis cu media 10 în cadrul Academiei Forţelor Aeriene este Alex Andrei Voloşen, tânărul bacalaureat de 10, din Frasin.

Alex a fost admis la specializarea Managementul traficului aerian - Aviaţie nenaviganţi.

A susţinut o probă eliminatorie la limba engleză şi o probă scrisă, la matematică, aceasta din urmă contând în proporţie de 90% în media de admitere. Media de bacalaureat a avut o pondere de doar 10%. În prealabil, Alex a trecut prin mai multe probe care i-au testat rezistenţa fizică şi prin probe psihologice.

Tânărul din Frasin este singurul bacalaureat din judeţ care a fost notat cu 10 la toate cele trei probe ale examenului maturităţii.

„Pentru Academia de la Braşov am optat încă de la sfârşitul clasei a X-a, şi asta datorită recomandărilor primite de la foşti colegi, prieteni, chiar profesori. Am ştiut că sunt condiţii bune, şi asta a contat în alegerea mea”, a povestit Alex. Cât despre specializarea pentru care a optat, adolescentul povesteşte că absolvenţii acesteia obţin gradul de ofiţeri de stat major, subordonându-se Statului Major.

„Admiterea a fost de nivel mediu. Probele, de exemplu cea de la matematică, sunt mai dificile decât cele de la bac”, a mai completat Alex.

Admişi cu 9,98 şi 9,95

Media 9,98 l-a propulsat pe Sebastian Mihai Găbrian în fruntea listei candidaţilor admişi la specializarea Management în aviaţie - Aviaţie naviganţi/Piloţi/Elicopter (forţe aeriene). Tânărul a avut 9,81 la examenul de bacalaureat şi 10 la proba de matematică, cea mai importantă testare în vederea admiterii.

Sebastian mărturiseşte că „admiterea în cadrul Academiei Forţelor Aeriene <Henri Coandă> a constituit un moment crucial în ceea ce priveşte viitorul meu, încât de acest moment a depins viitoarea mea carieră de ofiţer al armatei române. Motivul principal pentru care am optat pentru această academie a fost faptul că încă de mic copil visam să devin pilot, iar acum pot spune cu mâna pe inimă că mă îndrept spre Braşov cu bucurie, curiozitate şi cu o mare nerăbdare de a-mi îndeplini dorinţa pe care am avut-o din totdeauna”.

Un alt absolvent al Colegiului Militar câmpulungean care figurează printre primii admişi la Academia de la Braşov este Valentin Teodor Dumitraş.

Cu o medie de 9,95, Teodor a intrat primul la specializarea Managementul sistemelor de supraveghere aeriană - Radiolocaţie.

„Iniţial am vrut să optez pentru Academia Forţelor Terestre de la Sibiu, însă după examenul medical şi cel psihologic, de la Bucureşti, m-am îndreptat spre Braşov. Ştiam că e o concurenţă dură, am pornit pregătirea oarecum descurajat, dar am avut parte de o susţinere foarte mare din partea profesorilor. Am lăsat toate lucrurile deoparte şi m-am concentrat doar pe pregătirea mea”, povesteşte tânărul.

Teodor aminteşte de prof. Iuliana Şalar, Dana Drehluţă şi Cătălina Gulii, cele care l-au susţinut în realizarea ţelului său.

„Plec la Braşov cu gânduri de reuşită, vreau să excelez şi să mă pregătesc la un nivel înalt”, a mai completat suceveanul.

Un alt sucevean, Andrei Cristian Rotariu, este primul admis la specializarea Managementul traficului aerian - Meteorolog aeronautic, cu o medie de 8,80.

De asemenea, la specializarea Management în aviaţie - Aviaţie naviganţi/Piloţi/Elicopter (forţe navale), Nicolae Rusu a fost admis primul cu media generală 8,15. Deşi nu a urmat un liceu militar, fiind absolvental Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, promoţia 2016, Nicolae s-a pregătit cu multă conştiinciozitate şi zel pentru a-şi urma un vis.

„Visul să devin pilot îl am de mic copil, încă de la grădiniţă. Când doamna educatoare ne întreba ce vrem să ne facem când vom fi mari, eu spuneam că voi deveni pasăre, neavând habar încă de avioane. Am ales Academia Forţelor Aeriene <Henri Coandă> pentru ca e singurul loc unde îmi pot îndeplini cu adevărat visul. Acela de a deveni pilot militar şi de a sluji şi apăra patria”, mărturiseşte tânărul.

Cât despre admitere, acesta precizează că testul la engleză şi cel de la matematică nu au fost foarte dificile.

„Cel mai greu test pentru cei ce aspiră la meseria de pilot militar este cel de la Bucureşti, de la Institutul de Medicină Aeronautică şi Spaţială. Acolo este adevăratul test al piloţilor. Timp de o săptămână viitorii piloţi sunt testaţi atât psihologic, cât şi medical”, explică Nicolae.