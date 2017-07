Relaxare şi voie bună

Indiferent de anotimp, Bucovina este o destinaţie recomandată de petrecere a timpului liber, frumuseţea peisajelor, numeroasele obiective care pot fi vizitate, dar şi gastronomia extrem de diversificată garantând un răsfăţ al simţurilor şi amintiri de neuitat.

Printre locaţiile care au impus un înalt standard de calitate al serviciilor oferite, fiind luată ca model chiar şi de competitori, se remarcă Pensiunea Lidana – un complex dezvoltat pe şase hectare de teren, exact ca-n balada naţională - „pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”, în inima Bucovinei.

Apreciatul centru de agrement & spa se găseşte în comuna suceveană Vama – una dintre cele mai vechi localităţi din ţară, atestată documentar de 608 ani.

Aşezată între Obcina Feredeului, Obcina Humorului şi Masivul Rarău, Pensiunea Lidana este înconjurată de unele dintre cele mai mari domenii forestiere din ţară.

De jur împrejur se văd dealuri împădurite, cu o cromatică deosebită în fiecare anotimp – verde crud al ierbii şi al pădurilor primăvara, verde smarald în vară, codri de aramă smălţuiţi cu verdele inconfundabil al răşinoaselor – toamna, iar în iarnă, omătul alb troieneşte coamele dealurilor şi încununează vârfurile munţilor ce se profilează în zare.

Îmbinarea tradiţionalului cu modernul

Rebeca, Săvel şi Zamfira, cele trei vile care asigură cazarea oaspeţilor în 23 de camere duble şi apartamente, sunt ridicate pe coasta unui deal, de la înălţimea căreia ai o vedere panoramică asupra frumoaselor împrejurimi, străbătute de-un şarpe de argint – râul Moldova, cu al său susur liniştitor, care trece chiar prin curtea complexului.

Amenajate cu bun-gust, printr-o fericită îmbinare între lemn şi piatră, clădirile Pensiunii Lidana se remarcă prin îmbinarea tradiţionalului cu modernul.

Inclusiv camerele păstrează această linie, fiind dotate cu utilităţi moderne, care asigură toate facilităţile necesare şi confortul unei unităţi de cazare de patru stele, dar într-un mediu tradiţional.

În plus, oaspeţii au la dispoziţie numeroase variante de petrecere a timpului liber, dotările centrului de agrement şi spa fiind extrem de atractive.

Printre acestea se remarcă piscina interioară ultramodernă cu hidromasaj; salina - cameră de relaxare cu pereţii tapetaţi cu sare de Himalaya, considerată cea mai pură şi mai sănătoasă sare de pe planetă; sală de fitness dotată cu aparatură ultramodernă; spaţiu de joacă special amenajat pentru copii, dotat cu un videoproiector cu jocuri 3D; sală de jocuri (biliard, tenis, jocuri mecanice etc.), piste de bowling dotate cu echipament profesional.

Restaurantul de 80 de locuri, cafeneaua, barul, crama, dar şi cele două terase cu o panoramă de vis, sala de conferinţe cu o capacitate de peste 100 de persoane, prevăzută cu sistem audio performant, dar şi terenul de sport în aer liber cu suprafaţă sintetică şi nocturnă întregesc facilităţile oferite celor ce vin să se relaxeze, într-o vacanţă perfectă, ori să îmbine munca cu relaxarea, în cadrul unor întâlniri tematice.

Cei mai mulţi turişti ai Pensiunii Lidana sunt din Iaşi şi Botoşani, dar pentru sejururile mai lungi predomină cei din Bucureşti.

Sucevenii sunt clienţi perpetui, foarte mulţi venind aici chiar şi pentru câteva ore, să ia masa şi să îşi încarce bateriile admirând frumuseţea locurilor, florile care împodobesc complexul, la tot pasul, sau pentru a se bucura de facilităţile de divertisment.

Bucate „cu gust de Bucovina”

Bucătăria pensiunii urmează aceeaşi linie, a îmbinării între modern şi tradiţional.

Meniurile Pensiunii Lidana au o structură preponderent tradiţională, preparatele fiind realizate din materii prime de foarte bună calitate, produse „în casă” ori pe plan local.

Tocmai de aceea se remarcă produsele afumate, dulceţurile, zacusca, siropurile de fructe, faimoasele plăcinte poale-n brâu şi pâinea de casă, toate făcute în stil tradiţional, după reţete din bătrâni, cu ingrediente din zonă.

Pentru grupuri organizate se fac petreceri barbeque, cu grătare şi produse tradiţionale, inclusiv miel, berbecuţ sau viţel la proţap, ori cu delicioase mâncăruri la ceaun - de la preparate lichide, precum ciorbe şi borşuri, până la berbecuţ la ceaun, tochitură, balmoş, însoţite în servire de recunoscutele scrijele şi turte pe plită.

Pentru că bucatele lor se bucură de multă apreciere, fiind considerate de turişti ca fiind „cu gust de Bucovina”, mulţi cer, la plecare, să cumpere fel de fel de produse, precum zacusca sau dulceţurile, să îi încânte şi pe alţi cunoscuţi de-ai lor sau membri ai familiei.

Încântaţi de preparatele tradiţionale de aici, câteva grupuri de turişti din Bucureşti şi-au anunţat prezenţa pentru această toamnă, pentru a participa efectiv la realizarea lor, în cadrul unor ateliere lucrativ-educative, pentru a face împreună dulceţuri, zacuşte, să înveţe să le prepare, să se relaxeze, dar să şi plece acasă cu produse bio.

Pentru toţi cei care ajung pe meleagurile noastre, bucătăria bucovineană este extrem de atractivă în principal datorită influenţelor multiculturale şi multietnice frumos îmbinate, care au adus un plus de valoare acestei zone.

De la borşul de sfeclă roşie de origine poloneză, zacusca cu peşte – lipovenească, borşul de origine slavă, la knedli – găluşte umplute cu prune, de origine germană, renumiţii tocinei şi păstrăvul afumat, tochitura şi plăcintele poale-n brâu, care duc renumele Bucovinei peste mări şi ţări, toate dau o savoare aparte bucătăriei acestei zone.

Nici nu e de mirare atunci că în planurile de viitor ale Pensiunii Lidana se regăseşte construirea unui restaurant de mare capacitate, care să găzduiască fel de fel de evenimente.

Atracţii turistice şi impresii de vacanţă

Poziţionarea Pensiunii Lidana, în centrul Bucovinei, oferă variate posibilităţi de vizitare a salbei de mănăstiri din nordul Moldovei, atât cele din Bucovina, cât şi cele din zona Neamţului, dar şi muzeele şi atracţiile turistice precum Cetatea de Scaun a Sucevei, Complexul muzeal Ciprian Porumbescu - Stupca, Atelierul şi muzeul ouălor încondeiate Vama, Cimitirul Eroilor Vama, Cordul secular Slătioara, "Pietrele Doamnei" din Masivul Rarău, Salina Cacica, ceramica neagră de Marginea, Herghelia şi Rezervaţia naturală de la Lucina ori Muzeul "Arta Lemnului" din Câmpulung Moldovenesc.

Mărturia unuia dintre vizitatorii complexului din inima Bucovinei este elocventă : „Tocmai am revenit dintr-o scurtă vacanţă petrecută la Pensiunea Lidana, în decorul minunat de pe Sălătruc. Sunt încă sub impresia momentelor de relaxare petrecute acolo. Cazarea este de o eleganţă rafinată, confortul camerelor rivalizează cu locaţiile de lux, meniul diversificat şi foarte variat, ca la mama acasă, gustos şi natural, arhisuficient cantitativ, amabilitatea angajaţilor şi prezenţa noii baze de agrement justifică pe deplin cele patru stele cu care este etichetată pensiunea. Baza de agrement oferă multiple posibilităţi de recreere: piscina cu lumini colorate sub apă, care se schimbă succesiv în toate nuanţele, hidromasaj, saună, salină, bowling, ping- pong, fitness, jocuri pentru copii, jocuri virtuale, teren de tenis. Amplasamentul asigură linişte, fiind la distanţă de drum, iar seara luminile creează o atmosferă de basm. Mărturisesc că m-am întors alt om, deşi au fost doar câteva zile, senzaţia de relaxare a fost deosebit de intensă. Admiraţie pentru cei care au reuşit să realizeze această oază de linişte şi confort încadrată perfect în peisajul montan pe care îl iubim atât de mult. Acolo, la pensiune, ai mereu sentimentul că atunci când există suflet şi dorinţa de a realiza ceva deosebit, rezultatul este pe măsură” - Irina Badrajan.