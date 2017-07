Șocant!

Ucigaşul poliţistului omorât cu aproximativ 40 de lovituri de cuţit în Gara Burdujeni nu are nici o urmă de remuşcare pentru fapta sa. Ieri, adus sub escorta poliţiştilor de la Serviciul de Acţiuni Speciale în faţa procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, Ioan Beşa a răspuns întrebărilor jurnaliştilor fără să clipească: „Nu îmi pare rău, am avut dreptate!”.

Judiciarişti ai poliţiei cu experienţă au mărturisit că nu îşi aduc aminte de o astfel de atitudine a unui criminal, fără nici o urmă de părere de rău. De altfel, fapta de omor este pe cât de groaznică, pe atât de atipică, Ioan Beşa acţionând atât de sălbatic pentru că a vrut să omoare un poliţist, nu neapărat pe Sorin Vezeteu.

Atac prin surprindere, cu cuţitul la gât. Alţi doi poliţişti l-au imobilizat pe criminal, ajutaţi şi de un bătrân şi o femeie

Joi seară, în jurul orei 21.15, agentul-şef Sorin Vezeteu, în vârstă de 38 de ani, era de serviciu la Postul de Poliţie Transporturi Feroviare din Gara Burdujeni. Bărbatul de 38 de ani, cu o experienţă de peste 15 ani în munca de poliţie în gară, se afla pe peron, unde tocmai sosise trenul de noapte de la Iaşi la Timişoara.

Ioan Beşa nu a coborât din tren, cum s-a crezut iniţial, ci a venit de pe o stradă laterală de lângă gară, unde îşi ţinea maşina.

Surse judiciare care au vizionat imaginile care surprind parţial tragedia au relatat că individul a venit ţintă spre poliţist, a scos un cuţit şi l-a înjunghiat în mod repetat. Sorin Vezeteu a reuşit să riposteze iniţial, luptându-se cu atacatorul şi încercând să pulverizeze spray iritant lacrimogen. Alţi doi poliţişti de la Serviciul Judeţean Transporturi, printre care şi şeful structurii, care se aflau pe peron, au intervenit. Printre cei care au intervenit ar fi fost şi o femeie, care a aruncat cu un coş de gunoi în Beşa, dar şi un bătrân care i-a pus piedică lui Beşa. Individul a căzut la pământ, unde cei doi poliţişti l-au imobilizat şi încătuşat.

Din păcate, furia lui Beşa, care a acţionat prin surprindere şi cu un cuţit, lovind în zona gâtului şi a abdomenului, i-a fost fatală poliţistului. Acesta a fost lovit cu cuţitul inclusiv după ce a căzut la pământ, criminalul acţionând cu o ferocitate incredibilă.

Are două condamnări în Spania, pentru fapte cu violenţă

Ioan Beşa, domiciliat în satul Mironu, comuna Valea Moldovei, are în cazier două condamnări pentru vătămare corporală, fapte comise în Madrid, în Spania.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, Lucian Stănescu, a explicat:

„Din primele cercetări rezultă că acest inculpat a mai săvârşit fapte cu violenţă în Madrid - Spania, având două condamnări în baza cărora se va stabili o eventuală stare de recidivă a acestuia până la finalizarea urmăririi penale”.

Criminalul îşi transformase maşina în casă

Beşa revenise la Suceava, din Spania, de puţină vreme, iar de aproximativ trei săptămâni îşi transformase maşina în casă. Tânărul de 23 de ani îşi făcea veacul în apropiere de gară. În maşina sa se puteau vedea ieri şosete puse la uscat, haine de schimb, o plapumă şi alte bunuri de igienă. Oamenii care stau în zona străzii Jean Bart au relatat că în ultimele zile îl vedeau pe tânărul suspect plimbându-se haotic pe străzi. Acesta ar fi avut chiar o altercaţie cu un tânăr, în zona Hotelului Socim, lovindu-l cu capul în figură.

Măsuri severe de securitate pentru transportul inculpatului

Ioan Beşa a fost foarte agitat şi violent şi după ce a fost prins. În aceste condiţii, şi comanda poliţiei judeţene şi-a luat măsuri severe de securitate.

Ieri, la audierile de la parchet, individul a fost escortat de o grupă de poliţişti de la Serviciul de Intervenţie Rapidă. El a fost condus la audieri imobilizat de mâini şi de cap de unul dintre cei mai masivi poliţişti de la Serviciul de Acţiuni Speciale. La fel s-a întâmplat şi când individul a fost dus în faţa judecătorilor de la Tribunalul Suceava, care au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Am făcut nevinovat puşcărie”, a strigat Beşa, în timp ce era dus la audieri, făcând referire la detenţia din Spania. A urmat apoi răspunsul fără vreo urmă de regret: „Nu îmi pare rău, am avut dreptate!”.

Arma crimei, un cuţit de 23 de centimetri

În faţa procurorului criminalist de caz, individul s-a prelevat de dreptul de a nu face declaraţii, astfel că audierea sa a durat mai puţin de jumătate de oră, cu tot cu formalităţile din astfel de cazuri.

Arma crimei este un cuţit cu o lungime totală de 23 de centimetri.

Individul nu era băut, iar faptul că ar fi fost drogat este deocamdată doar o presupunere.

Prim-procurorul Lucian Stănescu a declarat că se va dispune efectuarea unei expertize psihiatrice şi probabil şi a uneia toxicologice.

Fratele criminalului, urmărit general pentru ultraj comis asupra a cinci poliţişti

Ioan Beşa este din satul sucevean Mironu, comuna Valea Moldovei, locuit în mare majoritate de romi. La Mironu acesta nu a apucat să facă probleme, în ultimii ani fiind plecat în cea mai mare parte a timpului în străinătate.

Fratele său mai mare, Alexandru Beşa, în vârstă de 24 de ani, este dat în urmărire generală după ce a fost condamnat definitiv pentru agresiuni comise asupra mamei sale, dar şi pentru ultraj asupra a cinci poliţişti care au intervenit pentru a-l încătuşa după una din agresiunile comise în familie.

Pe 30 martie 2015, tânărul din Mironu a intrat în magazinul mamei sale, la Mironu, unde a început să facă scandal, supărat că nu primeşte bani. Din cercetările coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava rezultă că femeia a fost lovită cu pumnii şi picioarele. Fiul agresiv a distrus şi bunuri din magazin şi şi-a ameninţat mama cu moartea. La faţa locului a fost chemată Poliţia, însă spiritele nu s-au liniştit, din contră. Turbat de furie, Alexandru Beşa a sărit la echipajul de poliţişti, aceştia cerând întăriri. În total, cinci poliţişti au intervenit la faţa locului, pentru a-l imobiliza pe tânăr.

Scenele s-au repetat şi pe 26 aprilie 2015. Din nou, femeia a fost agresată, iar poliţiştii chemaţi la faţa locului ameninţaţi cu moartea.

Alexandru Beşa a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 4 luni de închisoare pentru faptele amintite mai sus, pedeapsa rămânând definitivă pe 20 februarie a.c. De atunci, Alexandru Beşa este urmărit general.

Poliţistul va fi înmormântat duminică, cu onoruri militare

Trupul lui Sorin Constantin Vezeteu urma să fie depus la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Burdujeni, cartierul în care locuia. Înmormântarea va avea loc duminică, 23 iulie, la Dumbrăveni, localitatea natală a lui Vezeteu. La Dumbrăveni lucrează ca poliţist şi fratele poliţistului omorât.

Sorin Constantin Vezeteu va fi înmormântat cu onoruri militare. De ieri, poliţiştii au început să adune fonduri pentru a ajuta familia. Sprijin financiar a fost promis inclusiv de la nivelul ministrului de Interne.

Sorin Constantin Vezeteu era căsătorit şi avea doi copii, unul de 5 şi unul de 7 ani.

Poliţişti puţini, adesea depăşiţi numeric, victime ale infracţiunilor de ultraj

Tragedia de pe peronul gării din Suceava a readus în actualitate problema deficitului de personal din poliţie.

De altfel, comisarul-şef Alexandru Spiridon, şef al Secţiei Regionale de la Poliţia Transporturi Iaşi, a declarat, întrebat de ziarişti, că la Serviciul Judeţean Transporturi Suceava este un deficit de cinci posturi, ceea ce înseamnă foarte mult la o structură relativ mică.

Bastoanele cu electroşoc, o solicitare în van

Vasile Grumăzescu, liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie Suceava, care a fost şi el victimă a două infracţiuni de ultraj, a declarat că în foarte multe cazuri în care sunt chemaţi la scandaluri poliţiştii ajung să fie ei potenţiale victime. Asta se întâmplă în principal pentru că de multe ori poliţiştii sunt depăşiţi numeric şi nu prea au de unde solicita întăriri. El şi-a exprimat nemulţumirea că nici măcar bastoanele cu electroşoc solicitate de sindicat pentru fiecare poliţist nu au fost achiziţionate, deşi unul ar costa până în 100 de lei. Acesta bastoane ar avea un regim de folosire mult mai uşor decât pistolul.

Înmulţirea faptelor de ultraj este confirmată şi de statistici.

Poliţist: „Nu pot să vă descriu în cuvinte ce am simţit când am văzut pe peron cearşaful alb cu care era acoperit trupul colegului meu”

Și Bogdan Bănică, liderul Sindicatului de Poliţie Diamantul, a reacţiona dur la adresa şefilor, atrăgând atenţia asupra unor cazuri recente a doi poliţişti din Suceava care au murit, unul de inimă, la 41 de ani, şi unul de cancer, la nici 40 de ani. În opinia sa, stresul şi munca infernală sunt cauze ale tragediilor. Tragedia de joi seară de pe peronul gării Burdujeni a pus capac peste moralul şi răbdarea poliţiştilor.

Bănică, care a ajuns la locul crimei în calitate de poliţist criminalist, a făcut o emoţionantă descriere a momentului:

„Știam doar că a fost înjunghiat. Am fost trimişi la faţa locului, iar când am intrat în gară ne-am intersectat cu colegii de la SMURD ce se retrăgeau, tăcuţi şi întunecaţi la chip. Nu pot să vă descriu în cuvinte ce am simţit când am văzut pe peron cearşaful alb cu care era acoperit trupul colegului meu, Sorin Vezeteu, ştiu doar că mi s-au înmuiat genunchii...

Am văzut sute de morţi, prin natura serviciului, dar toţi aveau privirea aia rece. Sorin nu. Parcă se uita la mine cu aceeaşi căldură, la mine, la noi, care însă nu mai puteam face nimic. Mi-au dat lacrimile şi am încercat să ascund asta de camerele şi flashurile presei. Colegului meu criminalist, la fel. Și celuilalt. Urmam procedura de cercetare la faţa locului, toţi cu ochii în lacrimi”.

„Câţi mai trebuie să murim, Doamna Ministru? Pe câţi dintre noi mai trebuie să avansaţi subinspector post-mortem, Doamna Ministru? Câte soţii şi copilaşi mai trebuie să plângă, <consolaţi> de mesajele fade ale MAI, în timp ce îşi înmormântează eroii?

Știi cum îl mângâia soţia lui, ţipând disperată şi neajutorată către noi?...<Faceţi ceva, nu-l lăsaţi să moară!!!>...el era dus deja, săracul, zăcea pe caldarâm, cu gâtul tăiat, într-o baltă de sânge...cu privirea spre cer...”, a mai scris Bogdan Bănică pe o reţea de socializare.

Poate primi până la 30 de ani de închisoare

Ioan Beşa va fi pus sub acuzare pentru infracţiunea de ultraj, cu referire la infracţiunea de omor. Este vorba de alineatele 1 şi 4 ale articolului 257 privind ultrajul, care prevăd majorarea limitei pedepsei cu până la jumătate pentru omor. Asta înseamnă că individul ar putea lua până la 30 de ani de închisoare.

Circa o sută de oameni au pus lumânări, aseară, pe peronul gării

Circa o sută de persoane, colegi polițiști, jandarmi, pompieri CFR-iști ori călători din gară, s-au adunat seară, la ora 18.00, pe peronul gării, în locul în care joi seară Sorin Vezeteu a fost ucis mișelește, atacat cu cuțitul, pe la spate. Oamenii au pus lumânări, s-au recules în tăcere și au vărsat o lacrimă pentru bărbatul în vârstă de 38 de ani. Acțiuni similare au avut loc la aceeași oră și la alte inspectorate de poliție din țară.

Mama lui Ioan Beşa: "Cred că a făcut-o din cauza drogurilor"

Reporterii unei televiziuni centrale au stat de vorbă ieri cu Melania Beşa, mama lui Ioan Beşa. Femeia crede că fiul ei nu putea comite o astfel de faptă decât dacă era drogat: "Sincer să vă spun, pe copiii mei nu mi i-au stricat decât anturajele. Eu cred că din sufletul lui, din conştiinţa lui, nu ar fi făcut aşa ceva. Sincer să vă spun, cred că a făcut-o din cauza drogurilor. Şi celălalt fiu, mare, tot din cauza drogurilor m-a alergat zece ani la postul de poliţie, unde ceream ajutor". Femeia a spus că o doare foarte mult ce a făcut fiul ei, care a comis crima în ziua în care ea a împlinit 47 de ani: "Este dureros, dar unde se va afla de acum încolo, unde va stabili legea, el rămâne copilul meu".