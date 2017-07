Distincţie

Unul dintre cei mai apreciaţi medici ginecologi români a primit, miercuri, 19 iulie, titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni. Profesorul universitar doctor Mircea Onofriescu, preşedinte al SROG (Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie) şi al SRMR (Societatea Română de Medicină Reproductivă), a primit cea mai înaltă distincţie locală, în prezenţa deliberativului şi a executivului local, a prietenilor, a foştilor colegi de gimnaziu şi liceu, a medicilor de familie şi a celor care lucrează în unităţile medicale din Fălticeni sau din zonă.

“Nu cred că era o ocazie mai potrivită de a întregi acest program de sărbătoare, Zilele Municipiului, decât acordarea titlului de Cetăţean de Onoare prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, o personalitate care ne face cinste. Este de datoria noastră, a aleşilor locali, să omagiem aşa cum se cuvine personalităţile care ne-au făcut cinste şi au făcut foarte multe lucruri bune pentru prestigiul şi renumele municipiului Fălticeni, merite care se reliefează în plan naţional şi mondial”, a spus primarul Cătălin Coman în deschiderea şedinţei festive a Consiliului Local.

Aprecieri din partea foştilor colegi

Din partea colegilor de facultate şi a medicilor fălticeneni, chirurgul Cătălin Ionescu a scos în evidenţă pasiunea pentru meserie a profesorului Onofriescu: „Îmi aduc aminte că a dat dovadă de la început de calităţi deosebite, s-a remarcat printre ceilalţi colegi de an şi drept dovadă a fost şef al promoţiei 1978. Este un om serios, tot ce a obţinut a fost prin muncă serioasă şi asiduă”.

Dr. Manuela Luminiţa Velicu este medic de familie la Hîrtop şi în numele medicilor de familie i-a mulţumit dr. Onofriescu pentru sprijinul şi atenţia deosebită pe care o acordă cazurilor venite din zona Fălticeni, toate pacientele întorcându-se acasă mai mult decât mulţumite de modul în care şi-au rezolvat problemele medicale.

Latura sensibilă pentru Fălticeni a fost scoasă în evidenţă şi de unul dintre foştii colegi de liceu, inginerul Gheorge Negură, care a precizat că atunci când îşi sună fostul coleg pentru a-l felicita cu ocazia diverselor evenimente din familie sau profesionale, acesta îi răspunde: „cel mai mult mă bucur că m-a sunat şi cineva din Fălticeni”.

Rodica Gontariu şi Aurica Oşean au spus că Mircea Onofriescu a fost un exemplu pozitiv de când era elev, fiind şef de promoţie la Liceul Teoretic nr. 2 Fălticeni, şi „a urcat pe toate treptele accesibile unui om şi unui medic”.

„Vreau să subliniez că a rămas un coleg extraordinar. În afară de toate titlurile, toate onorurile, toate meritele şi realizările ştiinţifice, vreau să evidenţiez că este un om şi un suflet extraordinar, care şi-a ajutat colegii de fiecare dată când au avut nevoie. Ne onorează că aşa un coleg face cinste liceului, oraşului, ţării”, a precizat Aurica Oşean.

La acest moment solemn, în sala de şedinţe a Primăriei Fălticeni a fost şi viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi, care a dorit să fie alături de prof dr. Onofriescu pentru a transmite mesajul sucevencelor care i-au fost paciente, dar şi mulţumirile pentru că are o familie împlinită: „Pe lângă Bunul Dumnezeu, datorită dumnealui astăzi sunt un tătic împlinit cu copiii mei. Vreau să îi mulţumesc pentru tot ceea ce face, ce va face în continuare şi vreau să vă mărturisesc că, dacă nu îl făceaţi cetăţean de onoare acasă, îl <furam> noi, la Suceava. Vă mulţumesc în numele sucevenilor şi întotdeauna în municipiul Suceava aveţi deschisă o uşă pentru tot ceea ce aveţi nevoie”.

„O încununare a muncii mele obişnuite”

Pentru prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, ziua de 19 iulie a fost, aşa cum a precizat, una cu totul specială.

„Pentru mine acasă este la Fălticeni. Am parcurs lista cetăţenilor de onoare ai municipiului Fălticeni şi este o listă cu totul şi cu totul excepţională. Este o onoare că voi, colegii mei, dl primar, Consiliul Local, mi-aţi acordat titlul de Cetăţean de Onoare. Am fost foarte fericit când am obţinut titlul de doctor, am fost foarte fericit când am obţinut titlul de profesor universitar, am fost foarte fericit când am obţinut titlul de preşedinte al Societăţii Române de Obstetrică Ginecologie, am fost foarte mândru când am făcut prima fertilizare în vitro şi s-a născut primul copil din Moldova, la Iaşi, prin acest procedeu. Am participat la multe congrese internaţionale unde am primit premii, dar ziua de astăzi este cel mai fericit moment al vieţii mele, este o încununare a muncii mele obişnuite. Poate nu sunt unul dintre cei mai reprezentativi cetăţeni de onoare ai municipiului Fălticeni, dar după acordarea acestui titlu există o responsabilitate extraordinară şi o să încerc să vă dovedesc celor din zona Fălticeni că vă voi sprijini nu numai din punct de vedere medical. Vă mulţumesc că mi-aţi făcut o zi specială şi deosebită pe care nu o voi uita niciodată”, a spus prof. univ. dr. Mircea Onofriescu.

La final cei prezenţi în sală au ciocnit o cupă de şampanie, după care profesorul Onofriescu a vizitat noua materniate din Fălticeni, unde a purtat discuţii cu medicii şi pacientele.

Funcţii înalte în domeniul medical

Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu deţine, pe lângă funcţiile de preşedinte al SROG şi al SRMR, patru funcţii de vicepreşedinte în patru societăţi naţionale, este membru în Comisia de Obstetrică Ginecologie din cadrul Ministerului Sănătăţii şi responsabil naţional pentru organizarea programului de studii complementare în vederea obţinerii de atestate în Tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată (fertilizare in vitro), obţinând numeroase premii la nivel naţional şi internaţional. S-a născut pe 28 februarie 1953 la Fălticeni. Este absolvent al Şcolii Generale nr. 2 (astăzi Şcoala „Ion Irimescu”) şi al Liceului “Nicu Gane”.