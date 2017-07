La Centrul Medical Bucovina

Un medic specializat în acupunctură le garantează sucevenilor că-i scapă de dureri de cap, migrene, alergii sau astm bronşic cu ajutorul acelor. De asemenea, sucevenii care vor să-şi echilibreze energetic organismul şi vor să-şi menţină starea de sănătate pot să apeleze cu încredere la tehnicile de acupunctură pe care le foloseşte doctorul de medicină generală Veaceslav Berco, specializat în acupunctură, care şi-a deschis recent un cabinet la Centrul Medical Bucovina (fosta Policlinică industrială) din municipiul Suceava. „Acupunctura este o metodă terapeutică care realizează echilibrarea energetică a organismului bolnav, precum şi a organismului sănătos, dar tulburat din punct de vedere energetic. Această metodă de tratament se aplică pacienţilor după un prealabil diagnostic energetic şi nu are efecte adverse”, ne-a spus dr. Veaceslav Berco.

Din 2014, în România

Născut în Republica Moldova şi având ca specializare de bază neurologia, dr. Veaceslav Berco practică şi acupunctura. A studiat medicina tradiţională chineză şi le oferă pacienţilor tratament prin acupunctură corporală și auriculoterapie. Doctorul Veaceslav Berco ne-a spus că a venit în România în septembrie 2014, după ce a lucrat 20 de ani ca doctor neurolog în Republica Moldova. Din anul 2002, dr. Veaceslav Berco practică şi acupunctura, având până acum circa 1.500 de pacienţi care i-au trecut „prin mâini”, cum îi place să spună. El tratează pacienţii şi homeopatic. În judeţul Suceava a lucrat un an la Spitalul de Boli Cronice Siret, în Camera de gardă – Triaj, iar acum are doar gărzile.

Rezultate bune în bolile neurologice

O persoană care alege ca alternativă de tratament acupunctura poate să vină la cabinetul dr. Veaceslav Berco cu un set de analize deja făcute sau să se prezinte la un control la medicul acupunctor, care, în urma unui consult, poate să-i solicite pacientului anumite analize. „De obicei, pacienţii vin la mine şi îmi spun ce îi supără, ce îi doare şi eu ştiu ce am de făcut. Aceste metode de tratament pe care eu le practic au rezultate deosebite în mai multe afecţiuni, printre care bolile neurologice (accidente vasculare cerebrale, hemipareze, hemiplegii, nevralgii diverse, cu foarte bune rezultate, migrene, la fel, cu eficienţă apreciabilă, zoster, enurezis, la fel, cu rezultate foarte bune, forme de epilepsie, în special la copii, nevrite etc.). Efectul terapiei sporeşte dacă pacientul îşi continuă şi tratamentul cu medicamente prescris de medicul specialist, tratament alopat, dacă este cazul”, ne-a spus doctorul Veaceslav Berco.

Ace de unică folosinţă, procurate din China

Sfatul doctorului către pacienţii care vor să facă acupunctură este ca ei să întrerupă orice tratament pe bază de curent electric (fizioterapie), „pentru că, lucrând cu energia omului, nu ies rezultatele aşteptate dacă se amestecă cu energie externă”. „Omul are 12 meridiane principale şi două meridiane extraordinare, după medicina tradiţională chineză. Pe aceste meridiane se află toate punctele de acupunctură, 360. Noi trebuie să nimerim anumite puncte energetice. Eu folosesc ace speciale de unică folosinţă, de diferite mărimi, pe care le procur direct din China. În acupunctura clasică pe care eu o fac, când introduc acul în anumite puncte energetice, pacientul trebuie să simtă o senzaţie ca un mic curent, durerea dispărând imediat. Te-a săgetat şi a dispărut”, a explicat doctorul specializat în acupunctură. Potrivit medicinii tradiţionale chinezeşti, terapia cu ace echilibrează energia de pe meridiane. „Uneori se produc nişte blocaje. Noi deblocăm şi facem ca energia să circule, reechilibrăm energia şi, prin urmare, ajungem şi la vindecare. De fapt, deblocăm şi reechilibrăm energia în organismul pacientului. Noi nu tratăm simptomele, noi tratăm boala, echilibrăm energia din întreg organismul”, a ţinut puncteze acupunctorul.

Caseta

· Pacienţi cu vârste între 7 şi 70 de ani

Programul la Cabinetul 21 al dr. Veaceslav Berco din Centrul Medical Bucovina (fosta Policlinică industrială) din municipiul Suceava este de luni până vineri, între orele 16:30 – 19:30. Programări se pot face la numerele de telefon 0748782705, 0230519002, 0740093586. O şedinţă de acupunctură durează cam 25 - 30 de minute. Numărul şedinţelor de acupunctură depinde de boala cu care a venit pacientul la medic, între 6 şi 10 sau 8 şi 10 şedinţe, care se pot repeta, tot în funcţie de cum se simte pacientul, la 6 luni sau la un an. O şedinţă costă 50 de lei. Consultaţia, înainte de începerea terapiei, este tot 50 de lei. În acupunctură, rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât pacientul este mai tânăr şi boala la început, însă diferă de la pacient la pacient. „Unii sunt mai tineri, dar fără energie, epuizaţi, alţii sunt mai în vârstă, dar mai plini de energie”, a explicat doctorul, care lucrează cu pacienţi care au vârsta de minim 7 ani, până la 70 de ani, dacă nu sunt foarte epuizaţi.

Diverse afecţiuni pot fi ameliorate prin acupunctură

Mulţi pacienţi se îndreaptă spre acupunctură atunci când suferă de boli reumatismale (discopatii, hernie de disc, lombosciatică, spondiloze, artrite, poliartrită reumatoidă, sclerodermie, afecţiuni autoimune etc.), boli dermatologice (eczeme, alergodermii, psoriazis, prurigo), afecţiuni respiratorii (astm bronşic alergic, bronşite astmatiforme, laringite cronice, rinite alergice, sinuzite cronice), afecţiuni ORL şi oftalmologice (hipoacuzii de percepţie, conjunctivite cronice, miopii recente etc), afecţiuni psihice (insomnii, nevroze, fobii, oboseală prelungită etc.), afecţiuni ginecologice (dismenoree, chisturi ovariene, anexite cronice, infertilitate, mastoze etc.), afecţiuni cardiovasculare (tulburări de circulaţie periferică, sindrom Hiperkinetic, acrocianoza), afecţiuni digestive: rectocolite hemoragice, colon iritabil, dischinezii biliare, gastrite hiperacide, reflux gastroesofagian), recuperare motorie după fracturi, entorse, întinderi musculare, afecţiuni endocrine, metabolice, hematologice, dar şi alte afecţiuni.

Mai puţine pastile după tratamentul cu ace

Dr. Veaceslav Berco ne-a spus că întrebarea cea mai frecventă a pacienţilor care sunt trataţi prin acupunctură este când vor scăpa de durere sau de boală. Răspunsul este diferit de la pacient la pacient, însă medicul îi asigură pe toţi că rezultatele vin progresiv, în timp, nu după prima sau a doua şedinţă. „Chiar dacă un bolnav nu scapă de boală, pentru că sunt boli cronice de care nu pot scăpa, ei sunt bucuroşi că ajutaţi şi de metoda acupuncturii nu mai sunt nevoiţi să ia doza întreagă de medicament şi pot să ia doza la jumătate sau mai puţin. În loc de trei pastile pe zi, iau doar una şi ei sunt mulţumiţi de rezultate. Pacienţii care vin pe un fond de surmenaj, de oboseală cronică şi fac o serie de şedinţe de acupunctură pleacă mulţumiţi de la cabinet. Unii vin primăvara şi toamna, pentru că atunci se simt mai slăbiţi. Eu le spun să vină la mine să le întăresc meridianele, ca o protecţie”, a mai completat acupunctorul.