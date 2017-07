Festivalul folcloric „Din stejar, stejar răsare!”, ediția a VI-a, a reunit câteva sute de spectatori la Cajvana

„Zilele orașului”

Oraşul Cajvana a fost duminică, 16 iulie, în mare sărbătoare, a fost locul în care au răsunat cântecul, jocul şi voia bună, în cadrul Festivalului folcloric „Din stejar, stejar răsare!”, ediția a VI-a. Festivalul se bucură deja de mare popularitate în zonă, pentru că, la fiecare ediţie, organizatorii invită artişti cunoscuţi, talentaţi şi cu mare priză la public. Nu lipsesc de la acest eveniment nici oficialităţi locale, judeţene şi nu numai. Anul acesta, după cum ne-a spus prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic Cajvana, printre invitaţii de onoare ai festivalului s-au numărat Mirela Adomnicăi, prefect al judeţului Suceava, Gavril Mîrza, fiu al localităţii Cajvana, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava; prof. Virginel Iordache, senator în Parlamentul României, Ioan Simionca, unul din cei mai cunoscuţi coregrafi ai judeţului Bistriţa-Năsăud; Vasile Iacoban, consilier judeţean Suceava, fiul al Cajvanei; primarul comunei Todireşti, Avram Vasile etc. Încă de la prima ediţie, Consiliul local şi Primăria oraşului Cajvana, reprezentată de primarul Gheorghe Tomăscu, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Cajvana, reprezentat de directorul coordonator, profesor Robu Nicolae, respectiv de directorii adjuncţi, profesor Ciotu Iulian şi Iacoban Floarea, s-au implicat cu multă responsabilitate la organizarea şi desfăşurarea acestei manifestări folclorice de suflet românesc, care se desfăşoară în fiecare an la mijlocul lunii iulie.

Folclor şi muzică uşoară de calitate

Organizatorii ne-au spus că festivalul își propune să realizeze o punte între generații, să aducă în atenția publicului artiști consacrați ai folclorului românesc, dar și generații tinere de interpreți. Pe scena amenajată la Cajvana, unde sute de oameni s-au adunat pentru a sărbători „Zilele oraşului”, au evoluat Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava, dirijor Răzvan Mitoceanu, împreună cu artiştii Dana Dăncilă, Lucica Păltineanu, Rodica Andronic, George Finiş şi Nicolae Vieru, Ansamblul „Kazaciok” din Bălcăuți, Ansamblul „Trilișești” din Iaslovăț, Ansamblul „Codrișor” din Dornești, „Mlădițe de Stejar” din Cajvana, Grupul vocal Voinicelul din Cajvana, Grupul Micii Violonişti din Cajvana, Mugurașii din Cajvana, Ansamblul „Sirețelul” din Siret, Dor Bucovinean din Botoșana, Ansamblul „Gelu Constantinescu” din Soloneț , Ansamblul „Lunca Ilvei” din Bistrița-Năsăud, Ansamblul “Poieniţa” din Poiana Stampei. Publicul numeros a fost impresionat, spre seară, de minispectacolele susţinute de Ansamblul local “Stejarul” Cajvana, instructor prof. Ciotu Iulian, şi solistele Maria Ştirbu, Casandra Răcari, Teodora şi Diana Seserman. Aplauze îndelungi a primit invitatul special al evenimentului, preotul Marius Ciprian Pop, care, prin talentul său muzical, a impresionat publicul numeros. La sfârşitul programului, fiecare participant a primit diplome, flori şi câte un trofeu reprezentând legenda Cajvanei, trofeu realizat de profesorul Traian Seserman. Cunoscuta interpretă Andreea Bănică a oferit publicului, târziu în noapte, un show incendiar, urmat de un frumos foc de artificii.

„Cât de frumoşi ne sunt copiii, la fel ca şi portul, jocul şi cântecul nostru popular”

Învăţătoarea Lidia Loredana Seserman a mai completat că evenimentul de duminică a fost „un spectacol de culoare, sunet şi mişcare, în care s-au îmbinat armonios veselia, buna dispoziţie şi mândria de a fi român. Cântecele şi jocurile noastre populare, în care sentimentele şi aspiraţiile noastre s-au topit în versuri şi s-au mlădiat pe note muzicale, ne-au reamintit farmecul locurilor unde ne-am născut şi am crescut”. La rândul său, edilul oraşului Cajvana, Gheorghe Tomăscu, a apreciat „cât de frumoşi ne sunt copiii, la fel ca şi portul, jocul şi cântecul nostru popular, cât de valoroase ne sunt obiceiurile şi tradiţiile noastre milenare, de care trebuie să avem grijă mai mult decât de cele mai mari bogăţii. Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături: fie ei artişti, prezentatori, însoţitori de grup, instructori, coorganizatori, spectatori sau sponsori. Le mulţumim pentru implicarea responsabilă la continuarea unei manifestări care atestă promovarea culturii tradiţionale”.