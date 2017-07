Specializare

Cei mai mulţi dintre absolvenţii Facultăţii de Inginerie Alimentară a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava au reuşit să-şi găsească locuri de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit, atât în ţară, cât şi în străinătate. Printre ei se numără Gabriel Pocreaţă, care este director tehnic la o fabrică de drojdie în Rusia.

„Am lucrat timp de 9 ani în cadrul Rompak Paşcani, ocupând succesiv funcţiile de şef de schimb, inginer şi director de producţie. Începând cu anul 2013 sunt director tehnic la o fabrică din Rusia, în cadrul grupului Lesaffre”, a spus Gabriel Pocreaţă. Lesaffre este una dintre cele mai mari companii de profil din lume.

Monica Ilciuc, o altă absolventă a Facultăţii de Inginerie Alimentară din Suceava, s-a angajat în domeniul industriei alimentare în SUA. Referitor la experienţa din această ţară, Monica Ilciuc a declarat că „m-am mutat în Michigan în 2004 şi doar în câteva luni am fost selectată pentru un job. Diploma mi-a fost recunoscută fără probleme. Mai mult de atât, au fost impresionaţi de câtă materie am acoperit în anii de facultate. Am început pe poziţia de Food Technologist în Quality, iar în prezent sunt Quality Assurance and Research and Development Manager”.

Şi Raluca Socoliuc a absolvit FIA Suceava, angajându-se ulterior la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală de la Baloteşti. „În prezent fac parte din colectivul acestui institut ca asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul departamentului de Chimie şi Fiziologia Nutriţiei”, spune Raluca Socoliuc.

Numărul celor care au studiat la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul universităţii sucevene şi care au reuşit să-şi construiască o frumoasă carieră în domeniul pentru care s-au pregătit şi să aibă salarii lunare de la 1.000 de euro în sus este mult mai mare.