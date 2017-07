Forţe suplimentare

Cea mai mare structură de control silvic din ţară, Garda Forestieră Suceava, îşi întăreşte forţele prin angajarea a încă 60 de persoane, pe lângă cele 84 existente.

„Pe 30 iunie a apărut legea 139/2017 prin care se majorează personalul din cadrul Gărzilor Forestiere din ţară cu 1.007 posturi, din care 935 de persoane trebuie să aibă pregătire silvică. La nivelul Gărzii Forestiere Suceava vor fi repartizate aproximativ 60 de posturi, adică o creştere cam de 30%”, a anunţat inspectorul-şef Mihai Găşpărel.

Cel mai probabil, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante vor fi organizate la sfârşitul lunii august, după ce vine aprobarea de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP).

Odată cu suplimentarea posturilor, urmează să fie făcută o modificare a organigramei de funcţionare a instituţiei, o reorganizare a atribuţiilor şi a aşezării în cadrul departamentelor.

Cele mai multe posturi disponibile vor fi scoase la concurs în judeţele Iaşi, Bacău şi Suceava.

„Numărul de posturi suplimentat vine ca urmare a suprafeţelor forestiere foarte mari pe care le are în gestiune această structură cu atribuţii de control. Este evident că nu o să angajăm foarte mulţi debutanţi, este de dorit ca noii angajaţi să aibă minimum 5 ani de experienţă în domeniu. Este foarte greu să exerciţi o activitate de control asupra personalului silvic care are o vastă experienţă în spate cu persoane abia ieşite de pe băncile facultăţii. Nu excludem de la angajare persoanele tinere, care vin cu un plus de informaţii, tehnici noi... Acum se lucrează cu diverse sisteme de cubare, de urmărire prin satelit, care sunt mai uşor de gestionat de un tânăr”, a precizat Mihai Găşpărel.

Garda Forestieră Suceava este cea mai mare instituţie de acest gen din ţară, atât ca suprafaţă forestieră administrată, cât şi la numărul de angajaţi, având competenţă pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău şi Neamţ.