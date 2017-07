20 de ani de muzică bună, ştiri şi emisiuni de calitate, ani în care prin studiourile sale de emisie s-au perindat peste 60 de editori de programe, redactori şi reporteri, oameni care s-au format aici şi din care mulţi au rămas în radiouri şi televiziuni locale şi naţionale, o parte sunt în presa scrisă, iar pe alţii paşii i-au purtat pe meleaguri străine. Sunt mulţi şi de teama de a nu omite pe cineva, nu o să-i enumerăm aici.

Vom spune totuşi că fondatorul postului Radio AS este Dragoş Agapescu, în anul 1997, cel care a avut şi prima televiziune din Suceava – Agapia TV.

Un om ca noi toţi, cu bune şi cu rele, însă un spirit care a zburat, la acea vreme, deasupra noastră, îndrăznind să viseze şi să realizeze.

Deşi, profesional, venea dintr-o cu totul altă zonă, Dragoş Agapescu a reuşit să pună bazele unui post de radio, cu tot ceea ce a implicat, oameni şi tehnică.

Acum, la 20 de ani de la prima emisie, noi, actuala echipă de la Radio AS, mulţumim ascultătorilor noştri pentru fidelitatea şi bucuria cu care ne ascultă şi urăm împlinire deplină tuturor colaboratorilor de peste timp.

Şi pentru că ne dorim să sărbătorim împreună, vă invităm pe toţi, în perioada 3-5 noiembrie 2017, atunci când Radio AS va aduce din nou la Suceava Festivalul Filmelor de la Cannes, pentru a ciocni o cupă de şampanie.

Vă aşteptam cu drag!

Teodora Gâlca, director Radio AS

„Astăzi se împlinesc 20 de ani de când Radio AS a început să emită. Am ales să începem emisia pe 14 iulie, de Ziua Franței, la propunerea lui Constantin Sofronie (Dumnezeu să-l ierte!), ca <să aibă greutate>, și uite că a avut dreptate - e ușor de ținut minte. Prima denumire a fost Radio Agapia, dar a fost contestată la CNA de foștii mei asociați de la televiziunea Agapia - prin pixul <marelui director la acea dată> - Mircea Grigorean, așa că a trebuit să schimbăm numele. Florin Cerlinca, în urma unui intens proces de <brainstorming>, s-a oprit la Radio AS - Actualitatea Suceveană, prescurtat. Cu aceeași ocazie, Costică Sofronie a definitivat și sigla - inima și AS-ul.

Revenind la începuturi, prima voce care s-a auzit în eter pe frecvenţa Radio AS a fost Vasea Bejenariu.

Vă doresc <La Mulți Ani!>”

Dragoş Agapescu