Statistică

Doar 0,1% dintre locuitorii municipiului Suceava sunt încadraţi ca asistaţi social, contrar unor opinii exprimate recent, în spaţiul public.

„Am văzut că unii se încălzesc pentru campania electorală şi acuză primarul Sucevei de cheltuirea banilor pentru asistenţă socială. În momentul în care am ajuns primar al municipiului Suceava erau undeva la 380 de asistaţi sociali, astăzi mai sunt 132. S-a redus numărul lor cu 62,2%”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru ca situaţia să fie mai clară, acesta a prezentat şi câteva date statistice pentru ultimii cinci ani.

Astfel, în 2012 au fost 132 de persoane care au beneficiat de ajutoare sociale, în 2013 – 130 de persoane, în 2014 – 136 de persoane, în 2015 – 141 de persoane, în 2016 – 140 de persoane, iar în 2017 – 132 de persoane.

„Practic, undeva la 100 de persoane din cei 100.000 de locuitori ai municipiului sunt asistaţi social. Am vrut să aduc la cunoştinţă pentru că unii m-au întrebat dacă sunt într-adevăr aşa de mulţi asistaţi social în Suceava”, a adăugat Lungu, precizând că nu are rost să mai discute acest subiect exploatat electoral de unii, pentru că nu are timp de pierdut, fiind foarte mult de lucru pentru gestionarea activităţilor municipalităţii.