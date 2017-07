Activităţi

Circa 120 de copii au participat, în perioada 5-9 iulie, în Tabăra de vară „Suflet bucovinean”, ediţia I, din oraşul Vicovu de Sus. Tabăra a fost găzduită de Parohia „Vovidenia” din Vicovu de Sus-Est şi s-a adresat copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani. Dacă iniţial organizatorii se aşteptau la 60, 70 de participanţi, în prima zi de tabără au participat în jur de 90 de copii, ca până la final să se ajungă la aproximativ 120 de participanţi, aceştia fiind îndrumaţi de şapte animatori bine instruiţi, studenţi ai facultăţilor ieşene.

Animatorii voluntari au fost coordonaţi de Flavius-Ştefan Popa, student în anul III la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, care a declarat că „prima ediţie a taberei «Suflet bucovinean» a reprezentat atât pentru mine, cât şi pentru echipa de animatori o şansă unică de a experimenta acest tip de proiect şi în alte zone frumoase, pline de tradiţie şi cultură românească. Portul popular, combinat cu buna dispoziţie şi zâmbetele copiilor, nu a făcut decât să ne încălzească inimile şi să desfăşurăm în această zonă misionară, acest centru multiconfesional, prima ediţie a celei mai îndrăgite tabere. Activitatea catehetică şi dimensiunea spirituală, îmbinată cu voia bună şi activităţile interactive, ne-au demonstrat încă o dată că Hristos sălăşluieşte în inimile copiilor şi ne iubeşte, binecuvântând această tabără.”

Oameni minunaţi în inima Bucovinei

Printre animatorii care au lucrat cu copiii din tabără s-a numărat şi Onuţa Frunză, studentă în anul III la Facultatea de Drept din Iaşi. Pentru Onuţa, Tabăra de vară „Suflet bucovinean” a însemnat „joc şi bucurie, credinţă şi dragoste în inima Bucovinei, cuvinte prea puţine pentru a înfăţişa experienţa trăită timp de cinci zile alături de colegii mei”. Ea a completat că a fost un bun prilej de a cunoaşte oameni autentici, cu devoţiune faţă de Dumnezeu, copii implicaţi şi receptivi, meleaguri care respiră istorie, hărnicie şi bun-simţ.

„Bucuria din ochii copiilor, prieteniile închegate, sârguinţa organizatorilor şi ospitalitatea nemărginită sunt doar câteva aspecte care conduc la reconsiderarea lucrurilor cu adevărat importante şi descoperirea lucrărilor lui Dumnezeu săvârşite prin mâinile oamenilor. Fiecare clipă trăită în tabără alături de suflete curate şi veşnic tinere nu a fost nicicum risipită, ci a fost preţuită şi transformată lăuntric”, a completat Onuţa Frunză, care a adus alese mulţumiri părintelui paroh Mircia Irina, fiului său Cristian Irina, minunatei lor familii şi tuturor colaboratorilor care au făcut posibilă organizarea acestei tabere, spre folosul copiilor şi al întregii comunităţi.

Ateliere de comunicare, tir cu arcul, handmade şi muzică

Prima zi a taberei a debutat cu primirea şi înscrierea participanţilor, ca mai apoi toţi copiii să participe la o înviorare interactivă şi la rugăciunea de dimineaţă. Preotul paroh Mircia Irina le-a adresat tuturor un cuvânt de „bun venit” şi le-a urat succes pentru cele cinci zile de activităţi şi momente frumoase ce vor urma. Participanţii au fost împărţiţi în patru grupe: „Sf. Ştefan cel Mare”, „Sf. Daniil Sihastrul”, „Sf. Iacob Putneanul” şi „Sf. Leontie de la Rădăuţi”.

Grupele, îndrumate de un animator sau doi, şi-au stabilit contractele de valori, fiecare participant evidenţiind aşteptările pe care le are pentru tabără şi au fost efectuate câteva jocuri de cunoaştere. După pauza de masă şi de odihnă, cele patru grupe au început atelierele de lucru: comunicare, tir cu arcul, handmade şi muzică. La atelierul handmade, în prima zi, participanţii au confecţionat origami. Animatorii le-au făcut apoi celor mici o surpriză: o piesă de teatru în aer liber, moment ce a stârnit hohote de râs şi aplauze îndelungate. Ziua s-a încheiat cu rugăciunea de seară şi cu un scurt cuvânt de învăţătură.

Foc de tabără, muzică folk, dansuri şi multă bună dispoziţie

Cristian Ştefan Irina, sufletul acestei tabere şi unul dintre organizatori, ne-a spus că programul copiilor şi tinerilor din tabără a fost foarte diversificat. În prima parte a celei de-a doua zile, participanţii au luat parte la înviorare, rugăciunea de dimineaţă şi atelierele de lucru, cei de la atelierul de handmade începând împletirea cruciuliţelor, iar în a doua parte a zilei aceştia au vizionat filmul „Ratatouille”, dar şi o altă piesă de teatru pregătită de animatorii voluntari. Cea de-a treia zi a fost una deosebit de încărcată. În prima parte a zilei s-au desfăşurat atelierele de lucru, iar în cea de-a doua parte a zilei participanţii au fost în pelerinaj la Mănăstirile Putna şi Sihăstria Putnei, dar şi la Chilia Sfântului Daniil Sihastrul.

„La Mănăstirea Sihăstria Putnei, copiii au fost întâmpinaţi cu câteva poveţe de părintele Teofil Isopescu, protosinghel al mănăstirii. La întoarcere, toţi cei ce au luat parte la acest pelerinaj s-au oprit la marginea pădurii din Putna şi s-au ospătat cu cartofii prăjiţi bine pe grătarele încinse, preparaţi cu suflet de câteva gospodine din Vicov”, ne-a spus Cristian Ştefan Irina.

Sâmbătă, în cea de-a patra zi, participanţii au fost împărţiţi în şase grupe şi au trecut prin probele de foc ale „Vânătorii de comori”. Au urmat apoi ultimele ateliere de lucru şi „Ora cu preotul”, moment în care toţi participanţii s-au spovedit. Ziua s-a încheiat cu un impresionant foc de tabără, cu muzică folk live, cu hore şi dansuri frumoase. Toţi cei prezenţi la focul de tabără au fost serviţi cu prăjituri pregătite de câteva mame ale participanţilor şi cu pepene roşu.

„Începutul vieţii şi al bucuriei duhovniceşti”

Ultima zi a taberei a fost încununată de oficierea Sfintei Liturghii, săvârşită pentru prima dată în noul lăcaş al parohiei Vicovu de Sus-Est. Răspunsurile la strană au fost date de copiii participanţi în tabără. La final, aceştia s-au împărtăşit, iar părintele le-a sfinţit cruciuliţele lucrate manual la atelierul handmade din zilele anterioare. După aceste momente, atât participanţii, cât şi credincioşii au vizionat filmul de final al taberei, retrăind cu emoţie clipele în care au fost surprinşi în fotografiile realizate pe parcursul celor patru zile.

Părintele paroh Irina a ţinut să le mulţumească tuturor celor care au pus umărul la realizarea acestei minunate tabere, subliniind că acest eveniment a avut ca scop, pe lângă crearea şi întărirea relaţiilor de prietenie dintre copii, apropierea de Dumnezeu, punerea în valoare a anumitor calităţi, dar şi modul de a trăi frumos într-o societate tot mai neliniştită. „În aceste zile binecuvântate ale lui Cuptor, un asemenea eveniment s-a dovedit a fi de-a dreptul benefic. Copiii din Vicovu de Sus, eliberaţi de încărcătura învăţăturilor primite la şcoală, de-abia aşteptau zilele acestei recreaţii ortodoxe, ce s-a desfăşurat în curtea noii noastre biserici, un loc ce parcă aştepta şi el începutul vieţii şi al bucuriei duhovniceşti. Tabăra s-a dovedit a fi una inedită şi de succes. Le mulţumim tinerilor voluntari animatori: Flavius, Marian, George, Teodor, Onuţa, Carmen şi Alexandra, bine-veniţi asemeni unor modelatori de suflete, care au reuşit să le deschidă copiilor noi orizonturi de cunoaştere prin intermediul activităţilor de mişcare, rugăciune, muzică, comunicare şi abilitate practică. Mulţumim de asemenea şi doamnei Daniela Maria Mironescu, directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din Vicovu de Sus, pentru buna colaborare şi pentru înţelegerea de care a dat dovadă, evidenţiindu-se prin dorinţa deosebită de a-i îndruma pe cei mici pe calea unei creşteri frumoase”, a spus părintele paroh Mircia Irina.

Copiii au fost premiaţi de animatorii voluntari, iar la final, în cadrul fotografiei de grup, aceştia le-au mulţumit tuturor într-un glas, prin celebrul salut al taberei: „Ahoi!”.

Impresii ale copiilor participanţi

Printre elevii participanţi la Tabăra de vară „Suflet bucovinean” s-a numărat şi Lavinia Iliuţ, care a spus că „în această tabără am învăţat lucruri noi, am avut experienţe plăcute şi am înţeles că a crede în Dumnezeu este mai presus de orice.” Olimpia Maria Nistor, o altă participantă la tabăra de la Vicovu de Sus, este de părere că cele cinci zile au fost extraordinare. „Am învăţat lucruri noi şi am avut parte de activităţi foarte frumoase. Îmi doresc foarte mult ca şi la anul să se organizeze această tabără”, a spus tânăra.

La rândul său, Andrei Chirilă ne-a explicat că „tabără m-a ajutat, pe mine ca adolescent, să descopăr noi lucruri despre noi, creştinii ortodocşi, şi mai mult, cum să mă dezvolt frumos. Pot spune că mi-au plăcut toate activităţile, chiar dacă nu am participat de la început, iar atelierele de creaţie mi-au arătat că pot face dintr-o simplă hârtie ceva inedit. La anul cu siguranţă voi mai participa şi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, mulţi ani de acum înainte. Sunt extrem de încântat că aici am putut învăţa să fiu mai bun şi mai responsabil în viaţă. Le sunt recunoscător mai ales animatorilor şi organizatorilor pentru proiect, iar eu nu pot decât să le doresc mult succes în continuare. Deja îmi este dor de toţi cei care au făcut parte din minunatul proiect «Suflet bucovinean» şi sunt nerăbdător să particip şi în anii următori”.

Pentru Maria Maloş a fost prima tabără de vară la care a participat. „Am aflat de ea în ultimul moment şi m-am gândit că nu trebuie să ratez ocazia unei experienţe care îmi va oferi prilejul de a forma noi prietenii, de a mă simţi bine alături de alţi copii. Şi aşa s-a dovedit a fi! Drumeţiile pe la sfintele mănăstiri din zonă, atelierele de lucru, vânătoarea de comori şi focul de tabără au pitit în inima mea amintiri dragi, pe care nu le voi uita niciodată. Mulţumesc Parohiei Ortodoxe Vicovu de Sus-Est pentru iniţiativă şi, în mod special, organizatorilor şi moderatorilor, care s-au dovedit a fi modele pentru noi, cei mici.”

Încântată de tot ce a trăit şi văzut în tabără, Ana-Maria Ionesi ne-a spus că pentru ea a fost un bun prilej de a învăţa lucruri noi, „să vorbesc corect, să trag cu arcul, să lucrez în echipă etc. Pe lângă toate acestea, am putut să cunosc oameni minunaţi şi am reuşit să leg noi prietenii. Îmi doresc enorm să se mai organizeze o asemenea tabără. A fost minunat! Multă distracţie şi voie bună. Îmi pare foarte bine că am participat!”. Şi Ciprian Cornea a învăţat lucruri nou în tabără, „în mod special împletirea cruciuliţelor şi antrenamentele de tir cu arcul. Mi-am făcut mulţi prieteni noi şi am avut o relaţie deosebită cu animatorii. Am învăţat că este mai eficient lucrul în echipă decât să fii orgolios, să te încăpăţânezi şi să crezi în zadar că vei reuşi singur. Aş fi foarte bucuros dacă s-ar mai organiza această tabără şi în următorii ani.”