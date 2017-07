Competiţii montane

Maratonul "Colţ de Rai", ediţia I, desfăşurat sâmbătă, 8 iulie, la Moldoviţa, s-a dovedit a fi un adevărat succes, atât prin numărul mare de participanţi, cât şi prin organizarea exemplară. Evenimentul, care a reunit peste o sută de competitori, pe trei trasee (maraton de 37 km, semimaraton de 19 km, cros de 11 km şi cursa copiilor, pe 1 km), a fost organizat de Asociaţia Club Sportiv Invictus Moldoviţa pentru promovarea Moldoviţei, a Bucovinei, a turismului şi a tradiţiei, a sănătăţii prin mişcare şi sport.

La competiţiile montane au participat alergători din toată ţara, dar şi din Republica Moldova (inclusiv ministrul Mediului din această ţară a participat la proba de semimaraton), competitorii fiind amatori, dar şi profesionişti. În trasee au fost incluse şi obiectivele turistice Mănăstirea Moldoviţa şi Schitul Putna Secriesi. Sportivii au alergat pe traseul Mocăniţei "Huţulca" şi au atins cel mai înalt vârf din Moldoviţa, vârful Tonte. Toţi alergătorii care au trecut linia de finiş au primit o medalie de învingător al propriei curse, medalia de finisher.

Implicarea întregii comunităţi a dus la succesul competiţiei

O participantă la Maratonul „Colţ de Rai” Moldoviţa, profesoara Cami Ciuruşniuc, de la Catedra de Turism şi Servicii a Colegiului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, care are multe experienţe în alergarea montană, a apreciat că „experienţa trăită aici s-a ridicat la înălţimea numelui său: începând cu traseul, rupt din Rai, evident, cu organizarea, în care s-a simţit pe deplin <sufletul pus> şi dorinţa de foarte bine, cu mesele copioase, prezenţa şi munca voluntarilor frumoşi, plini de viaţă, cu primirea călduroasă la final, muzica, care pentru mine cântăreşte foarte mult, întrucât stârneşte pofta de veselie şi adaugă plusul de valoare evenimentelor, cu premierea foarte emoţionantă şi lista nu se încheie aici... La Moldoviţa, în Bucovina, şi brazii s-au legănat pe acordurile Metallica, AC/DC, Bucovina, The Toy Dolls etc. şi cred că am spus tot”, a povestit profesoara, care a completat că a simţit pe deplin căldura oamenilor bucovineni („aici întreaga comunitate s-a implicat, de la copilul de 6 ani, până la edilul ei”), „întreaga-mi fiinţă s-a bucurat şi a adulmecat mirosul câmpurilor pline de flori, al fânului proaspăt cosit, al pădurii... în alergare, era să calc pe un hrib şi mai că-mi venea să-l mănânc, aşa cum era”.

Profesoara Ciuruşniuc a mai adăugat că „fericirea în alergare", aşa cum obişnuieşte ea să spună, a fost dublată de „fericirea trăirii întregii atmosfere de la acest eveniment”. Şi ca un amănunt, semnificativ pentru participanţi, „am alergat prin curtea unei mănăstiri situate sus, pe deal, iar preoţii de acolo ne-au aşteptat cu gogoşi calde, cu tartine cu brânză şi ceai cald. Şi nu numai atât. Ne-au binecuvântat şi mulţumit! Fără cuvinte!”.

Respect şi admiraţie pentru organizatori

Iniţiatoarea Clubului Sportiv Invictus Moldoviţa, Emanuela Alina Mititel, ne-a spus că întregul eveniment a fost un succes. Şi-a atins scopul: „frumoasele peisaje din Bucovina au fost străbătute cu ardoare în alergare şi la pas, de la start până la finiş. S-a alergat pentru natură şi pentru o schimbare în viaţa fiecăruia”.

Felicitările şi admiraţia participanţilor se îndreaptă către Emanuela Alina Mititel şi Anton Petrescu, „pentru ambiţia, perseverenţa, dorinţa de a trece numele Moldoviţa pe harta competiţiilor de alergare montană, pentru a îmbina frumosul locului şi al oamenilor cu mişcarea”. Organizatorii îşi doresc să facă din această competiţie una cu tradiţie. „Cine a fost aici, la Moldoviţa, a văzut o mare de copii, participanţi pe categorii de vârste (începând cu 3 ani), care au alergat şi au fost premiaţi în aplauzele tuturor. Dorinţa şi eforturile voastre de a atrage copiii către mişcare, pentru o viaţă sănătoasă, mă lasă fără cuvinte. Emanuela Alina Mititel şi Anton Petrescu, vă apreciez enorm!”, a concluzionat Cami Ciuruşniuc.