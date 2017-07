După lupte seculare

Ioan Costea nu mai este preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti Suceava. Cu 11 voturi „pentru”, două „împotrivă” şi alţi doi membri care au plecat din sală, în şedinţa de miercuri seară a Consiliului Colegiului Medicilor Dentişti Suceava s-a decis demiterea din funcţie a lui Ioan Costea. Acesta şi-a pierdut şi calitatea de membru în Biroul Colegiului Medicilor Dentişti Suceava, organism care funcţionează cu cinci persoane. În cursul săptămânii viitoare, Consiliul va desemna prin vot persoana care îl va înlocui pe Ioan Costea, iar după ce Biroul va fi complet se va putea trece la alegerea unui nou preşedinte.

Cele mai mari şanse de a prelua conducerea Colegiului Medicilor Dentişti Suceava le are medicul Gabriel Gospodaru, care momentan este vicepreşedinte al acestei structuri.

Votul covârşitor împotriva lui Ioan Costea a venit după ce colegii săi au luat la cunoştinţă de ancheta penală demarată de organele de poliţie vizavi de o gaură de 162.434 de lei, bani care nu se găsesc nicăieri.

Monitorul de Suceava a scris pe larg despre această neregulă financiară majoră, rezultată dintr-o expertiză contabilă extrajudiciară finalizată în luna februarie a acestui an. Pentru această lipsă, care ar întruni elementele infracţiunii de evaziune fiscală, conducerea centrală a Colegiului Medicilor Dentişti din România a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, iar între timp medicul Ioan Costea a şi fost chemat de poliţişti pentru a da o declaraţie pe această temă.

Mai mult, o parte dintre colegi cred că medicului Ioan Costea ar trebui să i se retragă Diploma de Excelenţă oferită la finalul anului trecut de către prefectul de Suceava de la acea vreme, iar în paralel, numele său să fie şters din Cartea de onoare a valorilor bucovinene. Pentru ca acest demers să aibă şanse de reuşită este nevoie de o adresă din partea Colegiului Medicilor Dentişti Suceava către conducerea Prefecturii Suceava, care trebuie să decidă dacă este sau nu cazul să retragă distincţiile menţionate.

Ce nereguli s-au descoperit în activitatea Colegiului Medicilor Dentişti Suceava

Gaura de peste 160.000 de lei, care a declanşat întreg scandalul, a fost descoperită după ce o parte din membrii Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Dentişti Suceava au cerut lămuriri despre felul în care s-au cheltuit banii, dar şi cum s-au derulat alte activităţi. După tergiversări şi discuţii îndelungi s-a acceptat comandarea şi realizarea unei expertize contabile extrajudiciare, fiind desemnat în acest sens un expert contabil.

Raportul a fost finalizat în luna februarie a acestui an, iar concluziile arată că s-au încălcat o multitudine de acte legislative. Cea mai mare problemă este legată de lipsa unei sume de 162.434 de lei, bani care figurează ca fiind în casierie, dar care nu se regăsesc în realitate. O altă anomalie este aceea că în perioada 2012-2016 Colegiul Medicilor Dentişti Suceava nu a avut angajaţi cenzori autorizaţi conform Legii Contabilităţii. La fel de grav este că pentru anul 2012 nu se mai găsesc documentele contabile, lucru valabil şi pentru perioada ianuarie – octombrie 2013. Expertul care a realizat raportul a mai constatat că între 2012-2016 actele contabile nu au fost verificate şi semnate de trezorierul în funcţie.

În urmă cu două săptămâni, când Monitorul de Suceava a scris în exclusivitate despre aceste nereguli, medicul Ioan Costea a anunţat că nu-şi dă demisia, deşi i s-a cerut acest lucru în mod repetat.

„Mi s-a cerut demisia de mai multe ori, dar nu am motive să demisionez, pentru că dacă aş demisiona ar însemna să recunosc că sunt vinovat, ceea ce nu este adevărat. Mai mult, prin intermediul unui avocat, am făcut o notificare doamnei preşedinte a Colegiului Medicilor Dentişti din România deoarece mă consider hărţuit de aceasta”, a menţionat Ioan Costea.