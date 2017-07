Concurs național la final

Unul dintre cele mai spectaculoase concursuri profesionale din ţară, „Cel mai bun fasonator”- ediția a VIII-a, s-a încheiat ieri în aplauzele participanților, la Ocolul Silvic Mălini din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, după ce Regia Națională a Pădurilor a decis ca Direcția Silvică Suceava să fie în acest an gazda competiției. Întreaga competiție a fost organizată pe durata a cinci zile, în perioada 3-7 iulie, cu scopul perfecționării și pregătirii continue a muncitorilor care lucrează în activitatea de exploatare a pădurilor, numiți fasonatori mecanici. În etapa finală a acestei competiții au participat concurenții clasați pe locul întâi în județele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea şi Vaslui.

Toate probele concursului au fost organizate într-un poligon special amenajat

Concursul a constat în acest an dintr-un număr de cinci probe contra timp, toate desfășurate în poligonul amenajat în zona satului Iesle, din cadrul Ocolului Silvic Mălini. ”Pentru prima dată în acest an doborârea arborelui se face pe simulator în acest poligon, pentru a oferi condiții egale tuturor concurenților. Până în acest an doborâtul arborilor se făcea în pădure, dar e greu să găsești 30 de arbori care să aibă aceleași caracteristici, de aceea s-a stabilit să fasonăm în poligon, pentru că esențială este respectarea tuturor regulilor de protecție a muncii”, ne-a declarat Cătălin Diaconescu, directorul comercial al Direcției Silvice Suceava.

Lemnul a luat la Mălini și forma operei de artă, sub mâna unor sculptori din Republica Moldova

Cezar Straton, liderul sindicatului ”Silvicultorul”, i-a invitat să dea culoare competiției pe câțiva sculptori moldoveni, care au vrut să încerce modelarea esențelor de rășinoase întâlnite în zonă. El a ținut să precizeze: ”Lemnul are diferite valențe, avem lemnul care cântă, molidul de rezonanță din care se fac viori. Se spune că și Stradivarius, la originea celebrelor viori, ar fi folosit molidul din Bucovina. Iată că lemnul poate ascunde opere de artă, principală fiind priceperea artistului de a înlătura materia care este în plus și de a scoate de acolo frumosul.” Unul din sculptorii care modelau chipul celebrului personaj pentru copii Guguță ne-a mărturisit: ”Am venit aici cu o grupă de lucrători silvici care sunt pasionați de cioplitul lemnului. Am făcut două lucrări din lemn de brad. Am lucrat și noi în prima etapă cu drujba, acele instrumente cu care lucrează tăietorii de lemn, dar acum finisăm lucrările cu dalta, pentru a-i da un aspect artistic, încercând să valorificăm acest material care crește în zona dumneavoastră.”

Ultimele două probe desfășurate joi au desemnat câștigătorii finali

Una dintre probele grele, la propriu și la figurat, a fost Doborârea buştenilor. Trunchiurile de copac, pregătite din timp de organizatori și fixate într-un stativ special, trebuiau decupate după reguli precise, pentru ca arborele să se prăbușească într-un punct anume, cu producerea unor pagube minime în jur. A urmat apoi Cepuirea, o probă de finețe și rapiditate în același timp. Această probă a necesitat cea mai mare pregătire din partea organizatorilor, fiind cea mai spectaculoasă din concurs. Fiecărui concurent i-a revenit un trunchi de copac, împănat cu cepuri din lemn, amplasate după regulament, pe care acesta trebuia să le curețe cu drujba ras pe suprafața trunchiului, într-un timp record. În urma finalizării probelor, locul întâi a fost ocupat de Constantin Tudosia, lucrător în cadrul Direcției Silvice Neamț, urmat de Sebastian Mihoc, din cadrul Direcției Silvice Alba, și de Stratone Negru, din cadrul Direcției Silvice Buzău. Județul Suceava a fost reprezentat în concurs de Vasile Apetrei, din cadrul Ocolului Silvic Crucea, care s-a clasat pe locul 4. Liderii Sindicatului ”Silvicultorul” au avut grijă ca fiecare participant la competiție să fie recompensat cu premii, echipamente de protecție, diplome, cupe și medalii pentru strădania lor.