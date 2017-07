Condamnat prins

Un bărbat din Dumbrăveni a fost săltat de poliţişti în baza unui mandat de executare a unei pedepse de doi de ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice”. Adrian Oboroceanu era condamnat definitiv din data de 5 iulie şi a fost identificat în municipiul Vatra Dornei, de către poliţiştii judiciarişti din municipiul staţiune. Adrian Oboroceanu a fost, în luna mai a anului 2015, protagonistul unei urmăriri prin curţile şi peste gardurile caselor oamenilor din Dumbrăveni, cu poliţiştii după el. Aceştia din urmă doreau să-l ducă la spital, pentru recoltarea de probe biologice de sânge, după ce îl opriseră în trafic la volanul unei maşini, însă nu au reuşit.

Atunci, în mai 2015, o acţiune de control de rutină în trafic a poliţiştilor din Salcea şi Dumbrăveni s-a finalizat cu focuri de armă şi urmăriri peste garduri.

Șoferul unui Renault Laguna a fost oprit pentru control, dar apoi le-a spus acestora că nu are nici documentele personale şi nici cele ale autovehiculului. Totuşi, şoferul a precizat că se numeşte Adrian Oboroceanu. În timp ce verificau identitatea şoferului, dar şi date despre autovehicul, oamenii legii au început să aibă suspiciuni serioase că acesta era băut. Poliţiştii au vrut să-l verifice cu etilotestul, însă acesta a refuzat. Conform procedurilor, următorul pas a fost ca suspectul să fie dus la Spitalul Judeţean Suceava, pentru recoltarea de probe biologice de sânge. A fost momentul în care suspectul de atunci a luat-o la fugă pe jos.

„În prezenţa martorului asistent, numitului Oboroceanu Adrian i s-a comunicat că urmează să fie condus la Spitalul Judeţean Suceava pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, însă acesta a declarat verbal că refuză acest lucru, moment în care a luat-o la fugă, sărind gardul unei locuinţe din apropiere. Poliţiştii au pornit în urmărirea sa, Oboroceanu sărind gardurile mai multor proprietăţi. Întrucât cel în cauză a refuzat, la solicitarea agenţilor de poliţie, să se oprească, acesta a fost somat, conform procedurii, după care un agent din cadrul Postului de Poliţie Dumbrăveni a executat un foc de armă în plan vertical. Întrucât în curţile imobilelor pe unde a pătruns Oboroceanu Adrian au ieşit mai multe persoane, fiind alarmate de strigătele şi larma produse, nu s-a putut efectua foc asupra persoanei urmărite, existând pericolul rănirii acestora, astfel că suspectul a reuşit să fugă”, a rezultat din ancheta de la vremea respectivă. Adrian Oboroceanu avea să fie identificat ulterior.

Pentru acest episod infracţional, Adrian Oboroceanu a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de refuz sau sustragere de la recoltarea de probe biologice, şi a primit 1 an de închisoare. Problema acestuia este că mai avea o condamnare la un an de închisoare, cu suspendare, pentru conducere sub influenţa alcoolului şi cu permisul suspendat. Având în vedere recidiva, beneficiul suspendării condiţionate a fost revocat, astfel că inculpatului i s-au cumulat cele două pedepse, în regim de executare. A rezultat condamnarea la 2 ani de închisoare, condamnarea fiind dată de Judecătoria Suceava şi menţinută şi de Curtea de Apel Suceava.