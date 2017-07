Perioada 6 – 12 iulie

Expoziţie de fotografie la parterul Muzeului de Istorie

În saloanele dedicate expoziţiilor temporare de la parterul Muzeului de Istorie din municipiul Suceava s-a deschis, sub genericul „Happy Canada’s 150 th Birthday”, o expoziţie de fotografie care prezintă imagini din Vancouver / Arhitectură & Urbanism, realizată de Mihai Sorocean. Marcând, ca şi în anii anteriori, Ziua Naţională a Canadei printr-o expoziţie de artă fotografică, Mihai Sorocean etalează 84 de imagini din cel mai mare oraş din provincia Columbia Britanică. Organizată, sub egida Consiliului Judeţean Suceava, de Muzeul Bucovinei, Tipografia Manifest şi TrioVerde, expoziţia poate fi vizionată (în prezenţa autorului, care oferă cu generozitate explicaţii) până pe data de 19 iulie a.c.

Expoziţia de pictură a artistei plastice Luminiţa Bogdan-Johann

În Salonul Cafeteria al Muzeului de Istorie din municipiul Suceava puteţi viziona expoziţia de pictură a artistei plastice Luminiţa Bogdan – Johann. Luminiţa Bogdan - Johann, care lucrează în Germania de mai mulţi ani, a frecventat cursurile Școlii Populare de Artă Suceava la începutul anilor 80, unde i-a avut ca profesori pe Ion Mureşan şi Virgiliu Parghel. Expoziţia de la Muzeul de Istorie Suceava, care poate fi vizitată în intervalul 1 - 16 iulie a.c., etalează 25 de lucrări (acryl & ulei/pânză), realizate pe parcursul mai multor ani, dintre care o parte au fost prezentate publicului anul trecut, la Real Art Gallery, cu prilejul revenirii sale - după mai bine de trei decenii - pe simezele sucevene.

Expoziţia The Gift, la Muzeul de Istorie

La Muzeul de Istorie, Sala de expoziţii temporare POD, s-a deschis expoziţia The Gift a artistului plastic Ilie Mitrea. Cadoul artistului pentru Baronul Samuel von Brukenthal sunt şapte picturi în tehnica ulei pe pânză şi o instalaţie, un proiect inedit, un update istoric şi o invitaţie la imaginaţie. Dacă doriţi să vedeţi cum ar fi arătat Samuel von Brukenthal în portrete realizate de Francisc Bacon, Salvador Dali, Andy Warhol, Alfons Mucha sau Vincent Van Gogh, vă invităm să participaţi la exerciţiul de reinterpretare propus de Ilie Mitrea, după modelul oferit de cinci portrete ale Baronului, din sec. XVIII. Expoziţia prezintă şi o instalaţie care ilustrează un traseu al operei de artă atelier-muzeu. Ilie Mitrea este restaurator pictură în cadrul laboratoarelor Muzeului Naţional Brukenthal şi membru al grupului Brukenthal von Studio şi constituie, în arta contemporană, o prezenţă sugestivă pentru generaţia sa. Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 4 – 30 iulie.

Sucevenii pot câştiga o croazieră pe un vas de lux dacă-şi fac cumpărăturile de la Iulius Mall

Sucevenii pot câştiga o croazieră pe un vas de lux dacă-şi fac cumpărăturile de la Iulius Mall. Cei care visează la o vacanţă petrecută într-o croazieră relaxantă, în care se pot bucura din plin de apă şi soare, pot găsi soluţia la Iulius Mall Suceava. Îndemnul Iulius Mall pentru această vară este „Shop & Cruise”, iar cumpărăturile se transformă în mii de premii. Zilele toride de vară sunt un bun prilej pentru sesiuni de shopping, dar şi pentru a pune la punct planurile de vacanţă. Iulius Mall Suceava le combină şi îi invită pe clienţi să participe la campania „Shop & Cruise”. În perioada 30 iunie – 16 iulie, cei care fac cumpărături în valoare de minimum 100 de lei din magazinele lor preferate se pot înscrie la tombola verii şi vor avea şansa de a câştiga premii estivale. Mai exact, în fiecare zi, primii 176 de participanţi la campanie vor câştiga unul dintre premiile instant: kituri de vacanţă Mondo Kosmetik, vouchere pentru bijuterii Atlantis Gold, şedinţe de răsfăţ la Pink Diamond, sesiuni de înfrumuseţare la Carmen Style, produse Gerovital sau băuturi răcoritoare. În plus, zilnic, prin tragere la sorţi, va fi acordat un smartwatch, un gadget de nelipsit în concediu, care îi va ajuta pe câştigători să fie mereu conectaţi, indiferent dacă sunt la plajă sau pe munte. Cel mai norocos client va fi răsplătit pentru pasiunea lui de a face cumpărături în Iulius Mall Suceava cu o vacanţă la care visează oricine: o croazieră pentru două persoane, într-o destinaţie de vis. Premiul va consta într-un voucher în valoare de 3.000 de euro la Agenţia Eximtur. Astfel, câştigătorul va alege unde doreşte să petreacă şapte zile de croazieră pe un vas de lux. Poate fi în Caraibe, Alaska, Emiratele Arabe, Orientul Îndepărtat sau în alte destinaţii din oferta agenţiei. În plus, în această perioadă, sesiunile de shopping sunt şi mai plăcute, pentru că a început sezonul promoţiilor de vară. Clienţii Iulius Mall pot alege îmbrăcăminte, încălţăminte, bijuterii, cosmetice şi alte articole la preţuri cu până la 70% mai mici. Catalogul complet al promoţiilor este disponibil pe pagina de Facebook şi pe site-ul Iulius Mall Suceava.



Joi, 6 iulie

Atelier de poveşti, la Librăria Cărtureşti de la Iulius Mall Suceava

La Iulius Mall Suceava - Librăria Crărtureşti va avea loc, între orele 19:00 – 20:00, Atelierul de poveşti, la care copiii se vor întâlni cu Cătălina Gheorghian, în vârstă de 28 de ani, absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării. Poveştile ei scrise pentru copii vor prinde viaţă la Librăria Cărtureşti, la Atelierul de poveşti, unde se adună copiii care iubesc poveştile şi sunt bucuroşi să vorbească, să cunoască, să descopere şi să se joace creativ.

Mai multe detalii despre poveştile interactive găsiţi pe blogul autoarei, povestidefamilie.wordpress.com. Tema Atelierului de poveşti de pe 6 iulie este „Povestea papucilor mei”. „Rugăm copiii să vină la atelier cu papucii lor preferaţi, cu o forfecuţă şi cu un lipici. Vârsta copiilor: 7 - 9 ani. Taxă de participare: 10 lei”, au mai transmis organizatorii evenimentului. Pentru înscrieri: catalina.gheorghian@yahoo.com.

Vineri, 7 iulie

Poezia care cântă”, prima antologie rock va fi lansată la Vatra Dornei

A ieşit de sub tipar „Poezia care cântă”, antologia rock (prima de acest fel) care va fi lansată în acest weekend la Vatra Dornei, în cadrul evenimentului „Bucovina Acoustic Park”. Cartea, care va fi prezentată în Salonul Alb al Casei de Cultură „Platon Pardău” vineri, 7 iulie, la ora 18.30, cuprinde versuri semnate de Adrian Ardelean, Mihnea Blidariu, Andrei Crecan, Andrei Drăguşanul, Nick Făgădar, Ștefi M. Ganea, Octavian Horvath, Laura Andreea Mihăilă, Eugen Nuţescu-Oigăn, Vali Rauca şi Doru Trăscău. Aşa cum scrie Ion Drăguşanul, coordonatorul proiectului, în textul introductiv intitulat „Poezia care cântă, o ultra-violenţă estetică”, „dintotdeauna şi pentru totdeauna, poezia înseamnă cântec, deci o armonie universală şi nicidecum o logoree sclerozată, precum ne-poezia ce sufocă, astăzi, inutil teascurile tipografice”. Aşa că versurile semnate de muzicienii de la Natif, Luna Amară, Toy Machines, Fior, Implant Pentru Refuz & Blazzaj, Gray Matters, Robin And The Backstabbers & Kumm & Moon Museum, Grimus, The Mono Jaks...se înfrăţesc în premieră într-o carte, pe care cei care vor participa la eveniment vor putea obţine autografele autorilor.„Poezia care cântă - accentuează Ion Drăguşanul - este aceea care îl determină pe muzician să devină poet, pentru că desluşirile dumnezeieşti îl obligă la ritmicităţi armonioase de sunete, la inefabilul liric şi la picturalul spectacolului scenic”.

Duminică, 9 iulie

Activităţi cultural-religioase la Țibeni

În satul Țibeni, comuna Satu Mare, vor avea loc mai multe activităţi cultural-religioase la care sunt invitaţi localnici, dar şi oaspeţi din străinătate. La ora 10:00 va avea loc Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu un sobor de preoţi. La ora 12:00 este programată prezentarea oficială a monografiei satului „Ţibeni – Popasuri în timp” de către prof. Mihai Iacobescu, la masa la care vor fi prezenţi consulul Ungariei, primari, preşedinţi de fundaţii româno – maghiare, istorici maghiari, ultimul „secui” din fostele colonii maghiare care trăieşte la Țibeni, un translator şi alţi invitaţi. Tot duminică se va semna „Cartea de înfrăţire” dintre localităţile Țibeni şi Kalaznó (judeţul Tolna, Ungaria), de către primarul comunei Satu Mare, Ștefan Cramarciuc, şi primarul localităţii Kalaznó, László János. Monografia „Ţibeni – Popasuri în timp”, semnată de pr. Valentin Puşcaşu, are 620 de pagini şi descrie perioada anilor 1776 – 1941, când satul a fost colonizat cu secui, şi perioada de după anul 1942, când localitatea a fost repopulată cu români.